【La・Ohana(ラ・オハナ)】紫のモンブランに心躍る♪ラ・オハナに『ブルーベリーモンブラン』2種が4/23(木)より仲間入り！山盛りの特製クリームとたっぷりベリーで、南国リゾート気分なティータイムを♪

株式会社すかいらーくホールディングスLa・OhanaのHPはこちら :https://www.skylark.co.jp/la_ohana/menu/

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するハワイアンダイニング＆カフェ「ラ・オハナ」では、2026年4月23日（木）より、春のティータイムのひと時を彩る2種の新メニューがスタートいたします！

是非、今年の春は、La・Ohana(ラ・オハナ)のスイーツで癒しのひと時をお過ごしください。

新メニューのご紹介

【ブルーベリーモンブランパンケーキ \1,380（税込\1,518）】

もちもちのオリジナルパンケーキに、バナナとバニラアイスをのせ香り豊かなブルーベリーモンブランをたっぷり絞りました♪

酸味がさわやかなブルーベリーヨーグルトとフレッシュのブルーベリーとともにご賞味ください。

【ブルーベリーモンブランパフェ \980（税込\1,078）】

サクサクのフルーツグラノーラとブルーベリーヨーグルト、バニラアイス、カシスソルベ、たっぷりホイップにブルーベリーモンブランを絞り、さわやかな風味のパフェに仕上げました。

■対象店舗

ラ・オハナ全店

※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります

※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます

※ラ・オハナ ダイバーシティ東京店のみ以下の価格となります。

→ブルーベリーモンブランパンケーキ \1,580（税込\1,738） / ブルーベリーモンブランパフェ \1,180（税込1,298）

「La・Ohana(ラ・オハナ)」について

ハワイのリゾートホテルをイメージした、上質感のある空間づくり

店内に入るとピニャコラーダの香りでお出迎えします。ハワイの香り・水の音・陽射し・樹々のざわめきが心地よい空間で、忙しい日常から離れ、ハワイに行ったような、くつろげる癒しの時間をお過ごしいただけます。

ハワイアンフードや、リゾート気分を味わえるトロピカルドリンクなどをご用意

ガーリックシュリンプ、ロコモコといったハワイのロコフードから、豪快なステーキやハンバーガー、もちもちのオリジナルパンケーキ、色鮮やかなカクテルなど、味はもちろん、見た目にも楽しいメニューを取り揃えております。こだわりのコナ100％コーヒーはハンドドリップでご提供いたします。

特別な日のお祝いや、お客さまそれぞれの大切なシーンで寛ぎ時間をご提供

モーニングからディナーまでいつでも南国リゾート気分。朝の爽やかなひと時からランチタイムの女子会・ママ会、穏やかな午後のカフェタイム、ディナータイムのお食事、お誕生日や記念日のお祝いなど、様々なシーンでご利用いただけます。

La・Ohana(ラ・オハナ)情報

「ラ・オハナ」メニューイメージパンケーキ：パイナップルホイップGreat！肉盛りプレート

●ラ・オハナ ホームページ URL：https://www.skylark.co.jp/la_ohana/(https://www.skylark.co.jp/la_ohana/)

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