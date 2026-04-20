【La・Ohana(ラ・オハナ)】紫のモンブランに心躍る♪ラ・オハナに『ブルーベリーモンブラン』2種が4/23(木)より仲間入り！山盛りの特製クリームとたっぷりベリーで、南国リゾート気分なティータイムを♪

写真拡大 (全6枚)

株式会社すかいらーくホールディングス
La・OhanaのHPはこちら :
https://www.skylark.co.jp/la_ohana/menu/



株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するハワイアンダイニング＆カフェ「ラ・オハナ」では、2026年4月23日（木）より、春のティータイムのひと時を彩る2種の新メニューがスタートいたします！


是非、今年の春は、La・Ohana(ラ・オハナ)のスイーツで癒しのひと時をお過ごしください。



新メニューのご紹介

【ブルーベリーモンブランパンケーキ　\1,380（税込\1,518）】


もちもちのオリジナルパンケーキに、バナナとバニラアイスをのせ香り豊かなブルーベリーモンブランをたっぷり絞りました♪


酸味がさわやかなブルーベリーヨーグルトとフレッシュのブルーベリーとともにご賞味ください。



【ブルーベリーモンブランパフェ　\980（税込\1,078）】


サクサクのフルーツグラノーラとブルーベリーヨーグルト、バニラアイス、カシスソルベ、たっぷりホイップにブルーベリーモンブランを絞り、さわやかな風味のパフェに仕上げました。





■対象店舗


ラ・オハナ全店


※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります


※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます


※ラ・オハナ ダイバーシティ東京店のみ以下の価格となります。


→ブルーベリーモンブランパンケーキ　\1,580（税込\1,738） / ブルーベリーモンブランパフェ　\1,180（税込1,298）


「La・Ohana(ラ・オハナ)」について

ハワイのリゾートホテルをイメージした、上質感のある空間づくり


店内に入るとピニャコラーダの香りでお出迎えします。ハワイの香り・水の音・陽射し・樹々のざわめきが心地よい空間で、忙しい日常から離れ、ハワイに行ったような、くつろげる癒しの時間をお過ごしいただけます。



ハワイアンフードや、リゾート気分を味わえるトロピカルドリンクなどをご用意


ガーリックシュリンプ、ロコモコといったハワイのロコフードから、豪快なステーキやハンバーガー、もちもちのオリジナルパンケーキ、色鮮やかなカクテルなど、味はもちろん、見た目にも楽しいメニューを取り揃えております。こだわりのコナ100％コーヒーはハンドドリップでご提供いたします。



特別な日のお祝いや、お客さまそれぞれの大切なシーンで寛ぎ時間をご提供


モーニングからディナーまでいつでも南国リゾート気分。朝の爽やかなひと時からランチタイムの女子会・ママ会、穏やかな午後のカフェタイム、ディナータイムのお食事、お誕生日や記念日のお祝いなど、様々なシーンでご利用いただけます。



「ラ・オハナ」メニューイメージ

パンケーキ：パイナップルホイップ

Great！肉盛りプレート

La・Ohana(ラ・オハナ)情報

●ラ・オハナ ホームページ　URL：https://www.skylark.co.jp/la_ohana/(https://www.skylark.co.jp/la_ohana/)



アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼


●すかいらーくアプリダウンロード　URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html



各種SNSアカウントはこちら▼


●ラ・オハナInstagram URL：https://www.instagram.com/laohana_official/


●すかいらーくInstagram　URL： https://www.instagram.com/skylark.jp/


●Facebook　URL： https://www.facebook.com/skylark.jp/


●YouTube　URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos