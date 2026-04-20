屋根上太陽光のメリットなどを解説　『新しい工場脱炭素化の考え方～設備投資の最新事例～』開催決定【申込無料】

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、2026年5月20日（水）、申し込み無料のカンファレンス『環境ビジネスカンファレンス 新しい工場脱炭素化の考え方～設備投資の最新事例～』を開催します。リアルとオンラインのハイブリッド形式です。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/kankyo/event/kbonline260520rl/?utm_source=kankyo&utm_medium=press_release&utm_campaign=kankyo_event

■改正GX推進法施行と国際的な環境規制が迫る新しい『工場・脱炭素化』への転換

2026年度、GX-ETSの本格始動やEUの炭素国境調整措置（CBAM）により、工場のCO2排出は経営の直接的なコストへと変わります。

本イベントでは、GX‐ETSや省エネ法改正、GHGプロトコル改定に対する脱炭素化対策をはじめ、24/7アワリーマッチングを見据えた最新の設備投資事例（太陽光発電＋蓄電池）までを徹底解説。

「グリーン・サプライヤー選別」の波を乗り越え、国内外の規制強化を勝ち抜くための「新しい工場脱炭素化」の具体策を提示します。

※営業目的の申し込みはご遠慮ください。

環境ビジネスオンラインはこちら(https://www.kankyo-business.jp/)

■主な講演コンテンツ（一部）

屋根上太陽光のメリットと今後の方向性（仮）

【講演者】

環境省 近畿地方環境事務所 地域脱炭素創生室長

鈴木 啓太 氏

ブリヂストンが進めるサステナビリティジャーニー～カーボンニュートラル化に向けた取り組みおよび課題～(仮)

【講演者】

株式会社ブリヂストン サステナビリティ戦略統括部門 統括部門長

稲継 明宏 氏

講演テーマ・登壇者は今後も順次発表していきます。

詳細・お申し込みはこちら :https://www.sendenkaigi.com/kankyo/event/kbonline260520rl/?utm_source=kankyo&utm_medium=press_release&utm_campaign=kankyo_event

■「環境ビジネスカンファレンス」とは

環境ビジネスが、脱炭素をはじめ、環境経営からカーボンクレジット、PPA、系統用蓄電池など様々なテーマで開催する環境イベント。毎回注目のキーパーソンを招き、業界動向から制度設計、最新技術、世界のトレンドまで、幅広くディープな情報発信をしています。

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」「環境ビジネスオンライン」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 宣伝会議

Mail：seminar@kankyo-business.jp

TEL：03‐3475‐3045

※10：00～18：00（土・日曜日、祝日を除く）