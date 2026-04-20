O.K.THANKS.、5thシングル『美桜（みお）』を4月17日に配信リリース

株式会社共立ドクターズラボ

株式会社共立ドクターズラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：久次米慧人、以下「KDL」）がプロデュースする3人組音楽ユニット・O.K.THANKS.（オーケーサンクス）は、5thデジタルシングル『美桜（みお）』を2026年4月17日（金）に各主要音楽配信サービスにてリリースいたします。

楽曲について

歌詞には「咲きたいように 咲けばいい」「枝はまだ細いけど 今年も 咲く気でいるよ」といったフレーズが並ぶ。誰かのスピードに合わせるのではなく、自分自身の季節を信じる--『美桜』はそのまなざしを一曲に閉じ込めた楽曲です。

なぜ、4月中旬にリリースするのか

桜をモチーフにした楽曲でありながら、O.K.THANKS.が本作を4月中旬にリリースするのには理由があります。

着想源のひとつとなったのは、メンバー・Keito（久次米慧人）の実家の庭に毎年咲く、一本の"遅桜"。周囲の桜が満開を迎えてもすぐには咲かず、季節が少し進んだ頃に静かに花を開くその姿が、『美桜』の核となるイメージになりました。

子どもの頃は「どうしてうちの桜だけ遅いんだろう」と不思議に感じていたその桜も、今では"みんなと同じタイミングでなくても、自分のタイミングで咲くことは美しい"という感覚と重なり、O.K.THANKS.にとって特別な春の風景になっています。

だからこそ『美桜』は、満開の桜に合わせる"桜ソング"ではなく、少し遅れて咲く桜に重ねた、4月中旬の配信リリースです。

メンバーコメント

Keito（久次米慧人）

実家の庭に、毎年少し遅れて咲く桜の木があります。周りの桜が満開になっても、なかなか咲かないんです。子どもの頃は「どうしてうちの桜だけ遅いんだろう」と思っていました。でも今は、その桜がすごく好きです。みんなと同じタイミングじゃなくても、ちゃんと自分の季節に咲く。その姿に、何度も励まされてきました。

『美桜』は、そんな実家の遅桜のイメージを重ねながら生まれた曲です。春のピークに合わせるための歌ではなく、少し遅れてでも咲く意味を信じられるような曲として、この時期に届けたいと思いました。

誰かと比べて遅れているように感じる時でも、自分の中ではちゃんと何かが育っている。そんなふうに思える曲になっていたらうれしいです。

Mr.Thanks.

『美桜』では、春らしいやわらかさだけではなく、咲くまでの時間や、咲いたあとに残る余韻まで音で感じられるように意識しました。派手に背中を押すというよりも、ふとした瞬間に思い出してもらえるような、じわっと広がるサウンドにしたいと思って制作しています。

冬の間をけんめいに過ごして、ようやくゆっくりでも開花する。そんな風に人生を歩んでいくことを肯定したいな、と思っています。

この曲が"今はまだ途中でも大丈夫"と思えるきっかけになったらうれしいです。

リリース情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51328/table/23_1_4f6d04977dae7234e032945f7b878e67.jpg?v=202604201051 ]

【掲載時表記のお願い】楽曲名の読みは「美桜（みお）」です。記事・番組・SNS等でご紹介いただく際は、「美桜（みお）」表記にてご掲載いただけますと幸いです。

アーティスト情報

O.K.THANKS.(オーケーサンクス)

「違い」を最強の武器に、青春の未完成さと挑戦の衝動を、壮大感のあるアンセミックなポップ／ロックサウンドで鳴らす3ピースユニット。発起人のKeito、コピーライター出身のリーダー Mr.Thanks.、覆面アーティスト Mr.O の3名で構成。恋愛やノスタルジーだけに閉じない“上がる青春”をテーマに、音楽・映像・カルチャーを横断しながら、ティーンの“今”にも、もう一度走り出したい人の“再青春”にも火をつける。2025年8月、デビューシングル「THREE PIECE」をリリース。公式YouTubeチャンネル〈IKETERU CLUB〉は開設2か月で40万総再生を突破。

2025年11月には、「第4回 All JAPAN S&T Championships Supported by つきじ喜代村すしざんまい」のFinal Spotに出演。テレビ朝日系「羽鳥慎一 モーニングショー」でも取り上げられた。

公式サイト: https://okthanks.jp

YouTube: IKETERU CLUB(https://www.youtube.com/@IKETERUCLUB)

Instagram:

久次米慧人 @keito_kujime(https://www.instagram.com/keito_kujime/)

Mr.Thanks. @thanks121_okthanks(https://www.instagram.com/thanks121_okthanks/)

Mr.O @koseikosogatakaramono(https://www.instagram.com/koseikosogatakaramono/)

会社概要

会社名: 株式会社共立ドクターズラボ

所在地: 東京都渋谷区代々木2-9-2 久保ビル7F

代表者: 代表取締役 久次米慧人

設立: 2005年7月

事業内容:

スキンケアブランド「KUJIME」の企画・開発・販売

動画メディア「IKETERU CLUB」の運営

アーティストプロジェクト「O.K.THANKS.」の運営・プロデュース

会社HP: https://kdl.inc/

美桜-ジャケット写真

配信リンク(https://linkco.re/Xmcs6M3P)