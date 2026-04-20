新潟初上陸！“脇役”のポテトを“主役”へ。生のジャガイモから作るベルギーフリッツ専門店「Grand FRITES」が万代エリアにOPEN

「ポテトを食べに行く」

株式会社T-LIFIXホールディングス

これまで、日本ではあまり一般的ではなかった行動かもしれません。

ハンバーガーの横にあるもの。

メイン料理に添えられるもの。

ポテトは長い間、“脇役”として扱われてきました。

しかし、その前提を変えます。

ポテトそのものを目的に来店する。

そんな業態を、新潟に立ち上げます。

概要

株式会社T-LIFIXホールディングス（本社：新潟市中央区東大通1-7-7 IMAIIIビル6階）は、

ベルギー発祥のポテト文化「フリッツ」を主役とした

専門店「Grand FRITES（グランフリッツ）」を万代バスセンタービル2階の万代広場にてグランドオープンいたします。

本業態は、新潟エリア初となるベルギーフリッツ専門店です。

コンセプト 「ベルギーの日常を、日本の楽しみへ」

※イメージ画像です。

Grand FRITESが目指すのは、

特別な日のための店ではありません。

日常の中で自然に立ち寄り、

気づけば習慣になっている。

食べ歩きや軽い休憩、

ちょっとした空き時間に選ばれる。

“特別ではないけど、ちゃんといい”

そんな距離感を大切にしています。

冷凍ポテトを使わないという選択

Grand FRITESでは、冷凍ポテトを一切使用していません。

すべてのポテトは、生のじゃがいもから店舗で仕込み、ベルギーの製法をもとに調理を行います。

効率だけを考えれば合理的ではない方法です。

※イメージ画像です。

それでも選んだ理由は一つ。

その方が、圧倒的に美味しいからです。

素材本来の甘み、揚げたての香り、中までしっかりとしたホクホク感。

ポテトの印象そのものを変える体験を提供します。

ポテトは“ディップソースで完成する”

※イメージ画像です。

ベルギーフリッツの特徴のひとつが、

ディップソース文化です。

Grand FRITESでは、複数のディップソースから

選ぶスタイルを採用しています。

同じポテトでも、ディップソースによって

楽しみ方は大きく変わります。

その日の気分で選ぶことで、

毎回異なる体験が生まれる。

一度で終わらない設計です。

メイン商品 “ポテトを味わう”という新しい楽しみ方

※イメージ画像です。

Grand FRITESでは、サイズ・ディップソースをお客様オリジナルの組み合わせを選ぶことで、

自分に合ったポテト体験をお楽しみいただけます。

【サイズ】

・PETIT（プティ）

軽く楽しみたい方に

・CLASSIQUE（クラシック）

しっかり満足できる定番サイズ

・GRANDE（グランデ）

シェアやボリューム重視の方向け

■ 一番オススメ

CLASSIQUE（クラシック） 750円（税込）

“ちょうどいい満足感”を基準に設計された、

初めての方に最もおすすめのサイズです。

■ 各種ディップソース（150円～）

・DIP ディップ

・PREMIUM DIP プレミアムディップ

・PREMIUM TOPPING プレミアムトッピング

ディップソースによって味わいが大きく変わるため、組み合わせ次第で何度でも楽しめます。

■各種ソフトドリンクなどもご用意しております。

■ セットメニュー

※イメージ画像です。

各種セットメニューも用意しており、

初めての方からシェア利用まで、幅広く対応しています。

ポテトは脇役という常識を覆し、主役として成立させる。

Grand FRITESは、新潟に新しい“日常の選択肢”を提案します。

ポテトを、目的にする店。

■ 店舗概要

【店舗名】Grand FRITES（グランフリッツ）

【所在地】新潟市中央区万代1丁目6番1号 万代バスセンタービル2階

【オープン日】2026年5月4日（月・祝）

【業態】ベルギーフリッツ専門店

■ メディア関係者様へ

本店舗は、

「ポテトが主役になる」という明確なストーリーを持った業態です。

取材・撮影・試食対応が可能です。

ご希望の際はお問い合わせください。

■ お問い合わせ

株式会社T-LIFIXホールディングス

HP：https://www.t-lifix.com/

TEL：025-250-6382

MAIL：info-food@t-lifix.com