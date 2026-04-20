「1000円で腹一杯」あのラーメン屋の2号店が誕生
熱々で、湯気が立つスープ。
丼いっぱいに広がる香り。
どーんと盛られたチャーシューに、コリコリのメンマ。
ラーメンを待つ時間も、
運ばれてくる瞬間も、
食べ終わった後の満足感も。
あの頃、誰もが一度は感じた“ラーメン屋のワクワク感”を、もう一度。
■ 概要
越後拉麺しなのやDEKKY401店は、「古き良きラーメン屋」をコンセプトに、
生姜醤油拉麺と炒飯を軸としたラーメン業態として2号店をオープンいたします。
「奇をてらわず、ど真ん中。」
誰もが思い描くラーメンの理想を、いまの技術でブラッシュアップした一杯を提供します。
■ コンセプト
「古き良きラーメン屋」
安くて美味い。
1000円握りしめて、腹一杯食える。
そんな記憶に残るラーメン屋を、もう一度つくること。
それが、しなのやの原点です。
懐かしさだけでは終わらせない。
現代の基準で磨き上げ、“今でも通いたくなる店”として再構築しています。
新潟を代表する生姜醤油拉麺として、信濃川のように、太く、長く、力強く。
地域に根付き、愛され続ける一杯を目指します。
■ 看板商品
■生姜醤油拉麺 750円
明治32年創業、関ケ原醸造のたまり醤油をベースに、キリッとした味わいに仕上げた一杯。
どこか懐かしく、それでいて今の舌にも合う。
王道でありながら、
完成度で選ばれるラーメンです。
■背油生姜醤油拉麺 850円
生姜醤油のキレに、背油のコクをプラス。
老舗たまり醤油×生姜×背油。
クラシックでありながら、
今のトレンドにもフィットする
“ネオクラシック系”の一杯です。
■ザル中華 950円
酸味を効かせた、昔ながらのザル中華。
さっぱりとした味わいながら、
麺そのものの美味しさを楽しめる設計。
デフォルトで麺量350gと、
食べ応えも十分です。
■ サイドメニュー
■炒飯 500円 ■半炒飯セット 250円
スープの余韻を邪魔しない。
それでいて、しっかり記憶に残る。
重すぎず、軽すぎず、
絶妙な火入れで仕上げたパラパラ炒飯。
満足感を一段引き上げる、定番の組み合わせ。
ラーメンの横に、これ以上ない相棒です。
■餃子 3個 300円／6個 600円
肉の割合を高め、化学調味料を使わずに仕上げた
大ぶりの自家製餃子。
ジューシーで食べ応えがあり、
ラーメン・炒飯と合わせて完成する一皿です。
■お子様ラーメン 500円
小さなお子様でも食べやすいよう、
やさしい味付けで仕上げた一杯。
はじめてのラーメンにも、
ちょうどいい設計です。
家族でのひとときを、
少しだけ楽しくしてくれる一杯に。
■ 商品設計の考え方
しなのやが目指したのは、
一度の満足ではなく、何度も通いたくなる設計です。
・毎日でも食べられるバランス
・飽きない味
・迷ったらここでいい安心感
派手さではなく、完成度。
“ちょうどいい”を徹底的に突き詰めた結果、日常に入り込む一杯が生まれました。
ラーメンは、特別なものではなく、日常の中にあるもの。
だからこそ、ちゃんと美味しいことが何より大切です。
越後拉麺しなのやは、
その当たり前を、当たり前以上の完成度で提供します。
■ 店舗概要
【店舗名】越後拉麺しなのやDEKKY401店
【業態】ラーメン
【所在地】新潟市中央区上近江4丁目12-20 DEKKY401フードコート内
【提供内容】生姜醤油拉麺／炒飯／餃子 他
【Instagram】https://www.instagram.com/shinanoya_ramen_dekky401/
■ メディア関係者様へ
本店舗は、
“古き良きラーメン屋”という普遍的な価値を、
現代の基準で再構築した業態です。
取材・撮影・試食対応が可能です。
ぜひ現場で、その一杯をご体験
■問い合わせ
株式会社T-LIFIXホールディングス
HP：https://www.t-lifix.com/
TEL：025-250-6382
MAIL：info-food@t-lifix.com