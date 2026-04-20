「1000円で腹一杯」あのラーメン屋の2号店が誕生

株式会社T-LIFIXホールディングス

熱々で、湯気が立つスープ。

丼いっぱいに広がる香り。

どーんと盛られたチャーシューに、コリコリのメンマ。

ラーメンを待つ時間も、

運ばれてくる瞬間も、

食べ終わった後の満足感も。

あの頃、誰もが一度は感じた“ラーメン屋のワクワク感”を、もう一度。

■ 概要

越後拉麺しなのやDEKKY401店は、「古き良きラーメン屋」をコンセプトに、

生姜醤油拉麺と炒飯を軸としたラーメン業態として2号店をオープンいたします。

「奇をてらわず、ど真ん中。」

誰もが思い描くラーメンの理想を、いまの技術でブラッシュアップした一杯を提供します。

■ コンセプト

「古き良きラーメン屋」

安くて美味い。



1000円握りしめて、腹一杯食える。

そんな記憶に残るラーメン屋を、もう一度つくること。

それが、しなのやの原点です。

懐かしさだけでは終わらせない。

現代の基準で磨き上げ、“今でも通いたくなる店”として再構築しています。

新潟を代表する生姜醤油拉麺として、信濃川のように、太く、長く、力強く。



地域に根付き、愛され続ける一杯を目指します。

■ 看板商品

■生姜醤油拉麺 750円

明治32年創業、関ケ原醸造のたまり醤油をベースに、キリッとした味わいに仕上げた一杯。

どこか懐かしく、それでいて今の舌にも合う。

王道でありながら、

完成度で選ばれるラーメンです。

■背油生姜醤油拉麺 850円

生姜醤油のキレに、背油のコクをプラス。

老舗たまり醤油×生姜×背油。

クラシックでありながら、

今のトレンドにもフィットする

“ネオクラシック系”の一杯です。

■ザル中華 950円

酸味を効かせた、昔ながらのザル中華。

さっぱりとした味わいながら、

麺そのものの美味しさを楽しめる設計。

デフォルトで麺量350gと、

食べ応えも十分です。

■ サイドメニュー

■炒飯 500円 ■半炒飯セット 250円

スープの余韻を邪魔しない。

それでいて、しっかり記憶に残る。

重すぎず、軽すぎず、

絶妙な火入れで仕上げたパラパラ炒飯。

満足感を一段引き上げる、定番の組み合わせ。

ラーメンの横に、これ以上ない相棒です。

■餃子 3個 300円／6個 600円

肉の割合を高め、化学調味料を使わずに仕上げた

大ぶりの自家製餃子。

ジューシーで食べ応えがあり、

ラーメン・炒飯と合わせて完成する一皿です。

■お子様ラーメン 500円

小さなお子様でも食べやすいよう、

やさしい味付けで仕上げた一杯。

はじめてのラーメンにも、

ちょうどいい設計です。

家族でのひとときを、

少しだけ楽しくしてくれる一杯に。

■ 商品設計の考え方

しなのやが目指したのは、

一度の満足ではなく、何度も通いたくなる設計です。

・毎日でも食べられるバランス

・飽きない味

・迷ったらここでいい安心感

派手さではなく、完成度。

“ちょうどいい”を徹底的に突き詰めた結果、日常に入り込む一杯が生まれました。

ラーメンは、特別なものではなく、日常の中にあるもの。

だからこそ、ちゃんと美味しいことが何より大切です。

越後拉麺しなのやは、

その当たり前を、当たり前以上の完成度で提供します。

■ 店舗概要

【店舗名】越後拉麺しなのやDEKKY401店

【業態】ラーメン

【所在地】新潟市中央区上近江4丁目12-20 DEKKY401フードコート内

【提供内容】生姜醤油拉麺／炒飯／餃子 他

【Instagram】https://www.instagram.com/shinanoya_ramen_dekky401/

■ メディア関係者様へ

本店舗は、

“古き良きラーメン屋”という普遍的な価値を、

現代の基準で再構築した業態です。

取材・撮影・試食対応が可能です。

ぜひ現場で、その一杯をご体験

■問い合わせ

株式会社T-LIFIXホールディングス

HP：https://www.t-lifix.com/

TEL：025-250-6382

MAIL：info-food@t-lifix.com