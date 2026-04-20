「1000円で腹一杯」あのラーメン屋の2号店が誕生

写真拡大 (全9枚)

株式会社T-LIFIXホールディングス


熱々で、湯気が立つスープ。
丼いっぱいに広がる香り。



どーんと盛られたチャーシューに、コリコリのメンマ。



ラーメンを待つ時間も、
運ばれてくる瞬間も、
食べ終わった後の満足感も。



あの頃、誰もが一度は感じた“ラーメン屋のワクワク感”を、もう一度。



■ 概要

越後拉麺しなのやDEKKY401店は、「古き良きラーメン屋」をコンセプトに、
生姜醤油拉麺と炒飯を軸としたラーメン業態として2号店をオープンいたします。



「奇をてらわず、ど真ん中。」



誰もが思い描くラーメンの理想を、いまの技術でブラッシュアップした一杯を提供します。


■ コンセプト



「古き良きラーメン屋」


安くて美味い。



1000円握りしめて、腹一杯食える。



そんな記憶に残るラーメン屋を、もう一度つくること。



それが、しなのやの原点です。



懐かしさだけでは終わらせない。
現代の基準で磨き上げ、“今でも通いたくなる店”として再構築しています。



新潟を代表する生姜醤油拉麺として、信濃川のように、太く、長く、力強く。



地域に根付き、愛され続ける一杯を目指します。



■ 看板商品



■生姜醤油拉麺　750円

明治32年創業、関ケ原醸造のたまり醤油をベースに、キリッとした味わいに仕上げた一杯。



どこか懐かしく、それでいて今の舌にも合う。



王道でありながら、


完成度で選ばれるラーメンです。





■背油生姜醤油拉麺　850円

生姜醤油のキレに、背油のコクをプラス。



老舗たまり醤油×生姜×背油。



クラシックでありながら、


今のトレンドにもフィットする
“ネオクラシック系”の一杯です。








■ザル中華　950円

酸味を効かせた、昔ながらのザル中華。



さっぱりとした味わいながら、
麺そのものの美味しさを楽しめる設計。



デフォルトで麺量350gと、


食べ応えも十分です。








■ サイドメニュー


■炒飯　　　　　500円　　　　　　　　　　　　　　■半炒飯セット　250円

スープの余韻を邪魔しない。
それでいて、しっかり記憶に残る。



重すぎず、軽すぎず、
絶妙な火入れで仕上げたパラパラ炒飯。



満足感を一段引き上げる、定番の組み合わせ。


ラーメンの横に、これ以上ない相棒です。





■餃子 3個 300円／6個 600円

肉の割合を高め、化学調味料を使わずに仕上げた
大ぶりの自家製餃子。



ジューシーで食べ応えがあり、
ラーメン・炒飯と合わせて完成する一皿です。







■お子様ラーメン　500円

小さなお子様でも食べやすいよう、
やさしい味付けで仕上げた一杯。



はじめてのラーメンにも、


ちょうどいい設計です。



家族でのひとときを、
少しだけ楽しくしてくれる一杯に。





■ 商品設計の考え方

しなのやが目指したのは、
一度の満足ではなく、何度も通いたくなる設計です。



・毎日でも食べられるバランス
・飽きない味
・迷ったらここでいい安心感



派手さではなく、完成度。



“ちょうどいい”を徹底的に突き詰めた結果、日常に入り込む一杯が生まれました。


ラーメンは、特別なものではなく、日常の中にあるもの。


だからこそ、ちゃんと美味しいことが何より大切です。



越後拉麺しなのやは、
その当たり前を、当たり前以上の完成度で提供します。


■ 店舗概要

【店舗名】越後拉麺しなのやDEKKY401店
【業態】ラーメン
【所在地】新潟市中央区上近江4丁目12-20 DEKKY401フードコート内
【提供内容】生姜醤油拉麺／炒飯／餃子 他


【Instagram】https://www.instagram.com/shinanoya_ramen_dekky401/


■ メディア関係者様へ

本店舗は、
“古き良きラーメン屋”という普遍的な価値を、
現代の基準で再構築した業態です。



取材・撮影・試食対応が可能です。
ぜひ現場で、その一杯をご体験



■問い合わせ

株式会社T-LIFIXホールディングス



HP：https://www.t-lifix.com/
TEL：025-250-6382
MAIL：info-food@t-lifix.com