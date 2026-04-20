【現役アナウンサー×独自解析】対話向上プログラム「Talkle Scope」が4月より本格展開。新年度、本気で自分を変える「プラス1ヶ月」特典を提供！

株式会社Talkle

株式会社Talkle（本社：東京都品川区、代表取締役社長：日下 怜奈）は、現役アナウンサーによる個別指導と独自のデータ解析技術を融合させ、ビジネスパーソンの対話力を引き出す対話向上プログラム「Talkle Scope（トークル・スコープ）」を2026年4月より本格展開いたします。

昇進や転職など、新しい環境での挑戦が始まる4月に合わせ、プロのアナウンサーがもう1ヶ月無償で伴走する特別特典を提供。データに基づいた確かな改善体験を通じ、ビジネスパーソンのキャリアアップを強力にバックアップします。

アップデートの背景：感覚的なフィードバックを、確かな成長の記録へ

Talkleはこれまで、現役アナウンサーによる対面指導を中心に「伝える力」を磨くサポートを展開してまいりました。 この度、独自のデータ解析による「可視化レポート」を正式導入。現役アナウンサーによる確かな指導に、客観的な数値を掛け合わせることで、自身の課題と魅力がより鮮明に実感できるプログラムへと進化いたしました。

代表取締役社長 日下 怜奈よりコメント

株式会社Talkle 日下 怜奈

「話し方は才能ではなく、習得可能な『技術』です。これまでは感覚的なフィードバックが主流でしたが、Talkle Scopeでは独自の解析技術により、課題を客観的な数値として可視化します。

ビジネスにおいて、自らの話し方を冷静に見つめ直し、戦略的にスキルを磨き上げることは、自身の価値を最大化させるための必須条件です。課題感を持って次のステージへ進もうとする皆様の挑戦を、アナウンサーの知見とデータで支援します。」

4月限定：新年度スタート応援「プラス1ヶ月」キャンペーン

新しい環境での挑戦が始まる4月に合わせ、以下の限定特典をご用意しました。

【4月入会特典】プロが伴走する時間をさらに手厚くサポート

「スタンダード」または「プレミアム」プランへお申込みいただいた方限定で、受講期間を1ヶ月分、無償で延長いたします。正しい話し方の習慣化には、継続的なフィードバックが不可欠です。本気で自分自身のスキルを次のレベルへ引き上げたい方のための、特別な期間設定です。

目的とレベルに合わせた3つの個人向けプログラム（税込）

1. 単発診断プラン

価格：55,000円

内容： オンライン個別指導（30分×2回）＋ 独自の可視化レポート提供

特徴： まずは自分の話し方の現在地を客観的に把握したい方向け

2. スタンダードプラン（3ヶ月）

価格：165,000円

内容： 月2回×3ヶ月 ＋ 期間中数値化分析無制限 ＋ 専任アナウンサー指名

特典適用時：【 合計4ヶ月の受講期間 】 ※もう1ヶ月無料でプロが伴走し、確かな自信を育みます

3.プレミアムコース（6ヶ月）

価格：330,000円

内容： 月2回×6ヶ月 ＋ 期間中数値化分析無制限 ＋ 24時間チャット相談 ＋ 修了証

特典適用時：【 合計7ヶ月の受講期間 】 ※最長の伴走期間で、一生モノの発信力を磨き上げます。

お申し込み・お問い合わせ方法

4月限定キャンペーンの適用、および受講のお申し込みは以下の専用フォームより受け付けております。

【Talkle Scope お申し込み専用フォーム】

[https://x.gd/Ws1RW]

※定員に達し次第、キャンペーン受付を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社Talkle（トークル）について

「“伝える力”を価値（資産）に変え、伝え方で損をしない社会をつくる」をビジョンに掲げ、高度な解析技術とアナウンサーの知見を組み合わせた対話向上プラットフォームを開発しています。誰もが自らの言葉に自信を持ち、正当に評価される社会の実現に貢献します。

代表者：代表取締役社長 日下 怜奈

設立：2025年4月

公式サイト：https://www.talkle.jp

【本件に関するお問い合わせ先】株式会社Talkle 広報担当 [contact@talkle.info]