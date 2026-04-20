贈って、もらって、幸せオーラに包まれる！　極上の国産うなぎ蒲焼や名品・魚の味噌漬けなど豪華ラインナップ！　「ざこばの朝市オンラインショップ」の『母の日・幸せギフト』を早割価格で絶賛販売中

株式会社三恒

「ざこばの朝市オンラインショップ」の2026年母の日ギフトのテーマは、ズバリ「笑顔を贈ることの幸せ」。受け取った瞬間、心が華やぐ。贈った瞬間、ハッピーになれる。親子で幸せになるギフトを、豪華にラインナップいたしました。

【１. 】「ありがとう」を、最高のごちそうで。『鰻と西京漬けのプレミアムギフト』― 母の日だけの、贅沢二大主役セット ―

通常価格5,400円のところ、今だけ！４,860円（税込）にてご提供中！

ざこばの朝市オンラインで毎年圧倒的人気を誇る2大商品

・人気No.1「西京漬けセット 満海」

・人気No.2「特大うなぎ蒲焼2尾セット」

この2つを、**ひとつにまとめた“贅沢すぎるセット”が登場しました。

全国一律クール冷凍便は当社が負担しております。

【セット内容】

１. 国産うなぎ蒲焼：１尾

２. ぎんだらの西京漬け：１切れ

３. 銀鮭の西京漬け：１切れ

４. さわらの西京漬け：１切れ

https://www.zakoba.jp/c/event/md_fd/sp16

鰻の蒲焼は、宮崎県産の希少な“新仔（しんこ）うなぎ”です。一口食べたとたん、「ふわっ！トロ～リ」と新感覚の優しい食感が特徴です。その風味と柔らかさは、若い“新仔うなぎ”ならではの最大の醍醐味で、これまでに味わったことのない美味しさに出会っていだけるでしょう。やわらかな身質だけでなく、上品な脂のりがその美味しさを格別に惹きたてています。さらに、こちらの新仔うなぎは、鹿児島県薩摩川内の熟練した加工技術により、皮までふっくらと焼き上げました。

■ 商品の特長

1．希少な“新仔うなぎ”

その年に育った若うなぎのみを厳選。

皮が薄く、ふわっとトロける食感が魅力です。

2．宮崎県産ブランド原料

温暖な気候と良質な地下水で育った安心・高品質な国産うなぎ。

3．薩摩川内の焼き技

蒸しと焼きを丁寧に重ね、うなぎの旨味を最大限に引き出しました。

大阪・阪急うめだ本店に味噌漬け専門店を構える当社の、オリジナル商品にして人気・売上共にNo.１の西京漬け。銀だら、さわら、銀鮭、市場品質の魚種の切り身３種を、厳選した味噌にしっかりと漬け込みました。フワッと芳醇な香りと上品な味付けは、百貨店グルメとしても名高く、老若男女問わず好まれています。

【２.】優しくて懐かしい味付けが大好評！ ４種の魚の西京漬け『満海』

通常価格5,３７８円のところ、今だけ！４,９８0円（税込）にてご提供中！

全国一律クール冷凍便は当社が負担しております。

【セット内容】

１. ぎんだらの西京漬け：２切れ

２. 銀鮭の西京漬け：２切れ

３. さわらの西京漬け：２切れ

４. めぬけ西京漬け：２切れ

「上品な味付けが好み」とおっしゃるお母様には、西京漬けだけを４種８切れ詰め合わせたこちらのセット『満海』をぜひどうぞ。個包装・真空パックで、欲しい分だけ食べられることも人気のポイント。お一人暮らし、または少人数でお暮しのお母様へのギフトにピッタリです。

https://www.zakoba.jp/c/kakou/ms/ms3

さらに！「幸せギフト」の名にふさわしく、こちらでご紹介した２つのギフトには、

（１） オリジナルの母の日専用の熨斗

（２） カーネーション１本

（３） ピンク色のラッピング

の３つを無料でおつけしています。美しくラッピングされたギフトであれば、贈った側も受け取った側も幸せオーラ溢れること間違いなし、ですよね。

早割価格でお届けできるのは、５月17日（日曜）ご注文分まで。

毎年、必ず完売となる人気のギフトです。ご注文お急ぎください。

ご紹介した商品は、『ざこばの朝市オンラインショップ』で販売いたします。冷凍クール便送料は全国一律当社が負担させていただきます。

https://www.zakoba.jp/

株式会社三恒（さんつね）

https://www.santune.co.jp/

代表取締役 三上 正剛

所在地 大阪市福島区 野田一丁目1番86号大阪市中央卸売市場内

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