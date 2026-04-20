【相模原市】その大きさ日本一！令和８年「相模の大凧まつり」を5月4日・5日に開催します！

相模原市役所昨年（令和７年）相模の大凧まつりの様子

神奈川県相模原市では、約１９０年もの歴史を誇る地域の伝統行事で、今や市内外の皆さんからゴールデンウィークの風物詩として親しまれている「相模の大凧まつり」を、令和８年５月４日（月・ 祝）、５日（火・祝）の２日間、相模川新磯地区河川敷４会場にて開催します。

・「相模の大凧まつり」について

「相模の大凧まつり」は、天保年間（１８３０年頃）から受け継がれる伝統行事で、当初子どもの誕生を祝って個人的に行われていた凧揚げが、次第に豊作祈願や若者の意志や希望の意味が込められるなど地域的なものへと移り変わったものです。

製作技術などの次世代への継承を目指し開催される昨今では、 １４.５ｍ四方・約９５０Kgものサイズの大凧を製作し、毎年この時期に相模原の空に揚げられます。このサイズは、毎年揚げているものとしては日本一の大きさで、凧揚げには８０～１００人の人員を要する規模となっています。巨大な大凧が空に舞う姿は壮大そのもの！ゴールデンウィークはご家族揃ってぜひ「相模の大凧まつり」にお越しください。

・開催概要

【日時】

（式典） 令和８年５月３日（日・祝） 午後５時から６時３０分まで

（大凧揚げ） ５月４日（月・祝） 午前１０時から午後４時まで

５月５日（火・祝） 午前１０時から午後４時まで

※式典は招待者及び関係者のみで行います

※大凧揚げの時間は風の状況によります

※公共交通機関をご利用ください

【会場及びアクセス】

（1）新戸会場（新戸スポーツ広場 ）

（2）勝坂会場（新戸スポーツ広場）

・小田急線「相武台前駅」から「磯部」行きバス（台06系統）「相武台下駅」下車徒歩15分

・JR相模線「相武台下駅」から徒歩15分

（3）下磯部会場（磯部頭首工下流）

・小田急線「相武台前駅」またはＪＲ相模線「相武台下駅」から「磯部」行きバス（台06系統）

「新磯まちづくりセンター前」下車徒歩10分

（4）上磯部会場（三段の滝下広場）

・JR相模線「下溝駅」から徒歩5分

【主催】

相模の大凧まつり実行委員会

・今年の題字は『穂風』

一般的に凧には絵や文字が描かれますが、「相模の大凧」では、その時々の世相を反映した漢字２文字が大凧の題字として書かれ、一文字目は太陽の赤、二文字目は大地の緑で表現されます。

相模の大凧まつり実行委員会では、この「相模の大凧」をより親しみ楽しんでもらえるよう、平成9年度よりこの大凧に書く題字を毎年広く募集しており、今年は応募総数４２７件（題字の総数は３４３作品）の中から選考委員による投票の結果、題字を「穂風（ほのかぜ）」に決定しました。

題字： 『 穂 風 』（ほのかぜ）

意味： 世界が穏やかで実り豊かな年になるように願いを込めて

作者： 八板俊昭さん（市内在住）、沼澤保惠さん（市内在住）

・令和８年「相模の大凧まつり」写真コンテスト 応募者募集

題字は市長が書いた文字を元に製作メインの大凧「穂風」題字書きの様子

まつりの様子を撮影した写真で、写真コンテストに応募してみませんか？入賞作品は令和８年7月以降に「相模の大凧センター」で展示予定です。詳しくは下記チラシをご覧ください。

（昨年度の入賞作品）

【凧揚げの部_最優秀賞】あの凧を越えろ！（篠崎 功）【まつりの部_最優秀賞】皆のノリがいい阿波おどり（吉澤 公将）【凧揚げの部_優秀賞】世界へ翔け （横井 裕）【凧揚げの部_優秀賞】風が来るぞ！ （鈴木 克政）【まつりの部_優秀賞】ジャンプで熱演（川上 勝正）【凧揚げの部_入選】相模の大凧 （柳 盛康）【凧揚げの部_入選】風が来た （藤川 豊彦）【まつりの部_入選】ノリノリ（種井 平吉）■取材について

※取材を希望される方は４月２８日（火）正午までに、次の必要事項を新磯まちづくりセンター宛にメールにてお知らせください。当日の受付方法等をご案内します。

・送付先 ： araiso-syu@city.sagamihara.kanagawa.jp

・必要事項：社名、所属、氏名、電話番号、人数、掲載予定媒体