横浜スカイビル、人流分析AI Agent「ミセシル」を導入

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）が提供する人流分析AI Agent「ミセシル」は、株式会社横浜スカイビル（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長執行役員 水村 慎也）が運営するスカイビルに採用されたことをお知らせいたします。

導入の背景と目的

スカイビルは横浜駅東口に直結した地上30階・地下3階の大規模複合商業ビルで、ショッピング、グルメ、ビジネス、さらには空港へのアクセス拠点としての機能を兼ね備えた、横浜のランドマークの一つです。

今回の人流分析AI Agent「ミセシル」の採用により、フロア別の来館者分析やフロア間回遊を分析していく予定です。

また、2026年2月まで開催されていたスカイビル2階ペデストリアンデッキ「はまテラス」を活用した社会実験「はまテラス にぎわい創出プロジェクト」の効果検証や、周辺施設で開催されるイベントが、フロア別の来館者属性やフロア間回遊へ与える影響の分析も行う予定です。

ミセシルについて

「ミセシル」は、スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI Agentです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI Agentを提供しています。マーケティング領域では「AIMSTAR」、小売領域では「ミセシル」および「Zero」、音声領域では「電話放送局」各サービスの開発・販売をしています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai