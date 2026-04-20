【5月14日(木)/Webセミナー】生成AIで社内ナレッジ活用 ～探す時間をなくす業務改革～を開催いたします

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テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、アベーニール・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鏑木優子、以下アベーニール・ジャパン）と共催しWebセミナー「生成AIで社内ナレッジ活用 ～探す時間をなくす業務改革～」を開催いたします。






■セミナー概要


「資料はあるが探せない」「同じ質問が特定の人に集中する」「ベテランしか分からない」――こうした課題は、多くの企業で情報資産が"眠ったまま"になっている証拠です。
本セミナーでは、情シス・業務改革・現場リーダーの方々を対象に、社内ナレッジを"使える資産"に変えるための生成AI活用（RAG/社内FAQ）の基本的な考え方を整理します。
ナレッジマネジメントの進め方、検索性を改善するポイント、社内知識連携の仕組みづくりを解説し、情報が見つかる・活用できる状態への第一歩を示します。



■セミナー内容


・社内ナレッジを"使える資産"に変える
RAG/FAQ活用のポイント
「資料はあるが探せない」「同じ質問が特定の人に集中」といった課題を整理し、生成AIを活用したナレッジ資産化の考え方を解説します。RAG（検索拡張生成）や社内FAQの基本的な仕組みを紹介しながら、検索性改善とナレッジマネジメントの進め方を具体例で示します。情報が見つかる・活用できる組織への第一歩を掴むセッションです。



◇開催日程：2026年5月14日(木曜日)　14：00～14：15


◇定員：50人


◇参加費用：無料


◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260514_14webai/


※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。



■企業情報


アベーニール・ジャパン株式会社
URL：https://j-avenir.co.jp/



テクバン株式会社


本社所在地：〒108-0022


東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階


設立：1996年2月29日


代表者：代表取締役 社長執行役員　高松 睦夫※


資本金：100百万円


事業内容：システムインテグレーション
AI・セキュリティサービス
システム運用サービス
システム品質サービス


URL：https://www.techvan.co.jp/



■お問い合わせ先


URL：https://www.techvan.co.jp/contact/



※高松の高は梯子高