【5月14日(木)/Webセミナー】生成AIで社内ナレッジ活用 ～探す時間をなくす業務改革～を開催いたします

テクバン株式会社

テクバン株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員：高松 睦夫※、以下テクバン）は、アベーニール・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鏑木優子、以下アベーニール・ジャパン）と共催しWebセミナー「生成AIで社内ナレッジ活用 ～探す時間をなくす業務改革～」を開催いたします。

■セミナー概要

「資料はあるが探せない」「同じ質問が特定の人に集中する」「ベテランしか分からない」――こうした課題は、多くの企業で情報資産が"眠ったまま"になっている証拠です。

本セミナーでは、情シス・業務改革・現場リーダーの方々を対象に、社内ナレッジを"使える資産"に変えるための生成AI活用（RAG/社内FAQ）の基本的な考え方を整理します。

ナレッジマネジメントの進め方、検索性を改善するポイント、社内知識連携の仕組みづくりを解説し、情報が見つかる・活用できる状態への第一歩を示します。

■セミナー内容

・社内ナレッジを"使える資産"に変える

RAG/FAQ活用のポイント

「資料はあるが探せない」「同じ質問が特定の人に集中」といった課題を整理し、生成AIを活用したナレッジ資産化の考え方を解説します。RAG（検索拡張生成）や社内FAQの基本的な仕組みを紹介しながら、検索性改善とナレッジマネジメントの進め方を具体例で示します。情報が見つかる・活用できる組織への第一歩を掴むセッションです。

◇開催日程：2026年5月14日(木曜日) 14：00～14：15

◇定員：50人

◇参加費用：無料

◇申し込み先：https://www.techvan.co.jp/event/20260514_14webai/

※本セミナーはWebセミナー形式で開催いたします。

■企業情報

アベーニール・ジャパン株式会社

URL：https://j-avenir.co.jp/

テクバン株式会社

本社所在地：〒108-0022

東京都港区海岸3-20-20 ヨコソーレインボータワー4階

設立：1996年2月29日

代表者：代表取締役 社長執行役員 高松 睦夫※

資本金：100百万円

事業内容：システムインテグレーション

AI・セキュリティサービス

システム運用サービス

システム品質サービス

URL：https://www.techvan.co.jp/

■お問い合わせ先

URL：https://www.techvan.co.jp/contact/

※高松の高は梯子高