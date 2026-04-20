「Geminiセミナー」新規開講！Googleの最新生成AIを2日間で習得

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)では、受講者1万人を突破した教育プラットフォームGETT Proskillを提供しております。

この度、AI・Gemini未経験の方でも安心して学べる「Geminiセミナー(https://bizroad-svc.com/gemini/)」を開講いたしました。

本セミナーでは、生成AIの基礎知識から始まり、Geminiを活用したプロンプト作成の実践、Google WorkspaceとのAI連携、業務自動化の応用まで、実務で即活かせるスキルを段階的に習得していただけます。

【Geminiセミナー開講背景】

セミナーの詳細はこちら :https://bizroad-svc.com/gemini/

GoogleがGeminiをGoogle WorkspaceやChrome等に統合したことで、ビジネスパーソンがAIに触れる機会は急速に増加しています。

一方で、「Gmailや検索でGeminiを見かけるが、使いこなせていない」「業務にどう活かせばいいかわからない」という声が多く聞かれます。

このような背景から、Gemini未経験者でも2日間で基礎から実践的な業務活用までを習得できるカリキュラム「Geminiセミナー」を開講いたします。

企業の担当者から、AIを活用した副業・フリーランスを目指す方まで、幅広いニーズに対応できる実践的なAI活用スキルを提供いたします。

【Geminiセミナーの詳細】

【Geminiセミナーのカリキュラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/68_1_ee6f24bf5fd9482ee0b56721061a1944.jpg?v=202604201051 ]

1日目：生成AIや大規模言語モデル、プロンプトエンジニアリングの理解・Geminiの活用

・生成AIの概要

・AI（機械学習・ディープラーニング）の概要

・Geminiによる業務効率化

・Geminiの実践テクニック

2日目：生成AIの業務活用における課題と解決策、自社向けAIの構築や業務フローの自動化

・生成AIの最新技術と活用方法

・Geminiで自社独自の生成AIチャットの作成

・AIエージェント（Gemini）を活用した業務の自動化

・Google AI Studio Buildを活用したWebアプリの作成

【こんな方におすすめ】

【株式会社VOST】

- GeminiやGoogle Workspaceを業務で活用したい方- プロンプトエンジニアリングを実践的に習得したい方- 社内DXや業務改善を推進したい担当者- 独自の生成AIチャット作成をしたい方- 社内のAI研修・人材育成を検討している方- AIを活用した副業・フリーランスを目指す方- 情報収集や資料作成の効率を高めたい方

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業は事業はエデュケーション事業、ディベロップメント事業、マーケティング事業の3事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

運営メディア

・キャド研：https://cad-kenkyujo.com/

・DX/AI研究所：https://ai-kenkyujo.com/

・BIZROAD：https://bizroad-svc.com/

・CG/空間デザイン/ゲーム開発研：https://cg-kenkyujo.com/

・DX人材研修ナビ：https://dx-ai-trainingnavi.com/

・BIM/CIM研：https://bimcim-kenkyujo.com/

・工場DX研：https://smart-factory-kenkyujo.com/

・転職/副業/キャリアアップ研：https://tensyoku-kenkyujo.com/

・AI資格ナビ：https://ai-shikaku.com/

・ビジネス講座見つけ隊：https://businesskouzamitsuketai.com/