「一人と一匹のアクションRPG」GAME FREAK完全新作『Beast of Reincarnation』PlayStation5パッケージ版　2026年8月4日発売＆本日より予約開始！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）は、株式会社ゲームフリークが開発した新作アクションRPG『Beast of Reincarnation』（PlayStation5/パッケージ版）について、パブリッシャーのFictionsと提携し、2026年8月4日（火）に発売することを決定しました。

本日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて、パッケージ版の予約を開始します。パッケージ版封入特典として、デジテルデラックス版と同内容のダウンロードコンテンツが付与されます。

なお、店舗別購入特典の詳細については後日公開予定となります。

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『Beast of Reincarnation』製品情報特設ページ：https://beast-of-reincarnation.happinet-games.com/

『Beast of Reincarnation』海外公式サイト：https://fictions.com/ja/games/beast-of-reincarnation

『Beast of Reincarnation』トレーラー：https://youtu.be/0Zz hCsuAQs(https://youtu.be/0Zz%20hCsuAQs)

Happinet GAMES / Happinet Indie Collection 公式X：@happinet_game(https://x.com/happinet_game)

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『Beast of Reincarnation』について

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西暦4026年、世界崩壊後の日本。唯一の希望は、穢れ人として疎まれてきたエマ。そして、腐蝕犬クゥ。

国には“穢れ”が蔓延り、あらゆる生物を腐蝕体へと変えていった。“穢れ人”として疎まれた主人公・エマは腐蝕体・クゥとともに旅をすることになる。

エマとクゥは、穢れの元凶である“輪廻の獣”を討伐するため、遥か西の地へ向かう。穢れに蝕まれた世界は、強大な敵と穢れの森を出現させエマとクゥを襲う。

エマのリアルタイムアクションとクゥのコマンドベースの戦略が融合した戦闘体験。巨大な敵を討伐することでエマとクゥは能力を開花させ、様々なスタイルの戦闘技術を身につける。

旅の果てに、一人と一匹に何が待ち受けるのか。

※ゲーム画面は開発中のものです。

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『Beast of Reincarnation』キャラクター

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○エマ

穢れに侵された"穢れ人"-- 記憶も感情もない少女は、ただ役目を果たすのみ。

○クゥ

人類と敵対する存在"腐蝕体"。だがエマとの「共鳴」が、運命の輪を動かす--

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『Beast of Reincarnation』パッケージ版特典

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パッケージ版にはデジタルデラックスエディションと同内容のダウンロードコンテンツが、封入特典として付与！

プロダクトコードをPlayStation(TM)Store専用ページに入力する事で、主人公エマの装備品や相棒「クゥ」のスキンなどのゲーム内アイテムが取得できます。

※画像はイメージです。内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます

※プロダクトコードの有効期限は2099年12月31日までとなります。

※一部アイテムについてはゲームを進めることで取得することができます。

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ゲームフリークについて

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世界中の人に楽しさ、面白さ、発見を。そして勇気と希望、やさしさ、夢、冒険心を提供していきます。ゲームフリークは常に新しい遊びに挑戦し、積極的に新規タイトルの開発に取り組んでいます。ゲームフリークは「ポケモン」の生みの親であり、原作ゲームである『ポケットモンスター』シリーズを開発している会社です。

最新作の『Beast of Reincarnation』を鋭意開発中。

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Fictionsについて

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2025年に設立したFictionsは、ゲームとゲームを生み出すクリエイティブな才能を支援し、後押しするゲーム開発者と専門家集団です。私たちは、品質、革新性、そしてプレイヤーの皆様の限られたひと時にふさわしい体験を何よりも大切にしています。

拡大を続けるラインナップの第一弾タイトルとして『Beast of Reincarnation』、『Armatus』、そして『LEGO(R) Party！』を展開しており、今後もさらなるプロジェクトの発表を予定しています。

【商品概要】

タイトル：Beast of Reincarnation

発売日：2026年8月4日（火）

価格：8,980円（税込）

対応機種：PlayStation5

ジャンル：アクションRPG

プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応）

CERO：C

言語：

■テキスト、字幕＋UI

日本語/英語/フランス語/イタリア語/ドイツ語/スペイン語(スペイン)/スペイン語(ラテンアメリカ)/ブラジルポルトガル語/韓国語/繁体字中国語/簡体字中国語

■音声

日本語/英語

コピーライト：

Beast of Reincarnation (C) 2026 GAME FREAK inc. All rights reserved. Published by Fictions, Inc.

Licensed to and Published in Japan and Asia by HAPPINET CORPORATION.

『Beast of Reincarnation』製品情報特設ページ：https://beast-of-reincarnation.happinet-games.com/

『Beast of Reincarnation』海外公式サイト：https://fictions.com/ja/games/beast-of-reincarnation

『Beast of Reincarnation』トレーラー：https://youtu.be/0Zz hCsuAQs(https://youtu.be/0Zz%20hCsuAQs)

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“PlayStation”及び“PS5”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

本リリースの素材に関しましては、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://happinet.box.com/s/j4xqjge11vi0e7b01vin80v229loceks