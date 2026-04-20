パーソルホールディングス グループ営業本部 法人マーケティング部 部長 繁田氏、才流が運営する「BtoBマーケティング研究会」のアドバイザリーボードに就任

株式会社才流

大手・中堅企業のBtoBマーケティング推進者が集まる会員制研究会「BtoBマーケティング研究会」（運営：株式会社才流）は、パーソルホールディングス株式会社 グループ営業本部法人マーケティング部 部長 繁田佳典氏が、当研究会のアドバイザリーボードメンバーに就任したことをお知らせします。繁田氏の知見を当研究会で共有いただくことで、会員企業のみなさまにさらなる価値を提供してまいります。

「BtoBマーケティング研究会」詳細：https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/

就任の背景と目的

大手・中堅企業のBtoBマーケティングでは、事業部側との役割分担や営業との連携、人材育成など、多岐にわたるテーマでの判断・意思決定が求められます。しかし、大手・中堅企業ならではの情報は、マーケティングの教科書やWeb検索、AIに聞いてもなかなかたどり着けません。多くの企業が同じ課題に直面しながら、個別に試行錯誤を繰り返しているのが現状です。

BtoBマーケティング研究会は、こうした課題を解決するため、クローズドな場で実践知や事例を共有するためにスタートしました。

パーソルホールディングスにて法人マーケティング全般を統括されている繁田氏をアドバイザリーボードに迎えることで、大規模なBtoBマーケティングの実務知を研究会の活動にいかし、会員企業へ価値を提供してまいります。

繁田氏プロフィール

パーソルホールディングス株式会社 グループ営業本部法人マーケティング部 部長

繁田 佳典（Keisuke Shigeta）

新卒入社したベンチャー企業にて人材ビジネスの営業・企画職を経験後、2008年にパーソルキャリア（旧インテリジェンス）に入社。アルバイト/パート採用向けプロダクト「an」の法人営業・営業企画を経て2019年にパーソルホールディングスへ。

「愛されるマーケティング」を標榜し、グループ会社をまたいでアセットをフル活用する横断型BtoBマーケティングを構築。顧客ニーズに沿って300を超えるサービスのGTM施策を牽引。

グループ全体の営業＋マーケティング機能のAI/データを活用した高度化も実施。

主な受賞・登壇実績

2021年

NIKKEI BtoBマーケティングアワード2021大賞 受賞

日経 BtoB Marketing Community 登壇

2022年

MarkeZine 紙面/WEBメディア 掲載

BtoB Marketer‘s summit 登壇

日経Biz Gate 掲載

2023年

Marketing Agenda 登壇

Softbank World2023 登壇

2024年～

Agentforce World Tour Tokyo 2025登壇

PwCコンサルティング Technology Day 2025 登壇

繁田氏のコメント

BtoBマーケティング研究会のアドバイザリーボードに参加できること、大変光栄でございます。

2019年よりグループ会社内の事業会社を跨いだBtoBマーケティングにトライしています。経験してきた成功/失敗を皆様にシェアし、少しでも貢献できればと思っております。（繁田氏）

「BtoBマーケティング研究会」とは

BtoBマーケティング研究会は、大手・中堅企業のBtoBマーケティングに関わる役職者・実務担当者がクローズドな場で知見を共有し、横のつながりを作るための会員制研究会です。年6回の対面形式（東京都内）でイベントを開催し、会員限定の調査レポート、アセスメント、エキスパートへの個別相談などを提供します。

BtoBマーケティング研究会の詳細は下記ページをご確認ください

https://sairu.co.jp/service/research/btobmarketing/

研究会参加のご案内

入会をご検討の方を対象に、研究会の雰囲気や内容を体験いただけるお試し参加の機会を設けています。研究会にゲストとしてご参加いただき、ご自身の課題感や期待値に合う場かどうかをご判断いただけます。

初回は5月22日（金）に「MA（マーケティングオートメーション）活用と組織間連携」をテーマに開催いたします。

お試し参加をご希望の方は、こちらよりお問い合わせ(https://sairu.co.jp/association-trial/)ください。

株式会社才流について

才流は「メソッドカンパニー」をビジョンに掲げ、さまざまな領域でのメソッド開発・発信、メソッドに基づく各種コンサルティングサービスを提供しています。

会社名：株式会社才流

所在地：東京都中央区京橋2-7-8 FPG links KYOBASHI

設立日：2016年7月8日

代表者：代表取締役社長 栗原 康太

公式サイト：https://sairu.co.jp/

担当：澤井