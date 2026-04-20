パワーエックスと蓄電池ビジネスに関する基本合意書を締結　-第１号案件として松江市に系統用蓄電所を建設

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

株式会社ちゅうぎんエナジー（岡山市 代表取締役 松岡 信一）は、株式会社パワーエックス（玉野市 取締役 代表執行役社長CEO 伊藤 正裕）と蓄電池を活用した再生可能エネルギーの地産地消スキームを共同で推進する包括的な基本合意書を締結しましたことをお知らせいたします。

基本合意書によって４月より着工となる「（仮称）松江市宍道蓄電所」は、２０２６年度中に運転開始を予定しております。本件はちゅうぎんエナジーによる蓄電池事業における第１号案件であり、さらにパワーエックスにおいても地方銀行グループが所有する系統用蓄電所を運用する初めての案件であります。今後も共同で蓄電池活用による地産地消型エネルギー利用の拡大を推進し、再生可能エネルギー拡大に一層貢献してまいります。

１．基本合意書内容

イメージ図

本合意書では、当社が進める系統用蓄電所事業に対し、パワーエックスが提供する系統用蓄電池、再エネ併設蓄電池、需要地併設蓄電池などの資機材およびアグリゲーションサービスを活用し、地域における再エネ活用スキームの構築を共同で推進してまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/111_1_7c036730e344fb62ad5bf34261325e44.jpg?v=202604201051 ]

２．蓄電所の概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/166651/table/111_2_f501ee7efcc5bef264f03fb83e840540.jpg?v=202604201051 ]

本蓄電所では、余剰電力が発生する時間帯に蓄電し、電力が不足する時間帯に放電することで電力需給の安定化に寄与します。また、需給調整市場をはじめとする各種電力市場での運用により収益化を図る予定です。

株式会社 ちゅうぎんフィナンシャルグループ

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