GWのお出かけをお得に！レジャパスが4月20日より「春のお出かけキャンペーン」を開催。新規入会＆復会でコイン20枚プレゼント

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、レジャー・エンタメの定額制サービス「レジャパス」にて、2026年4月20日(月)より「春のお出かけキャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、期間中に新規入会または復会された方全員に、レジャパス内で利用可能な「レジャコイン」20枚をプレゼントいたします。ゴールデンウィークや新緑のレジャーシーズンをよりお得に楽しんでいただけるよう、ぜひこの機会にご利用ください。

「春のおでかけキャンペーン」概要

期間：2026年4月20日(月)～2026年5月17日(日)

対象者：

・期間中に新規入会された方

・2026年4月20日 9:00時点で休会中かつ、期間中に復会された方

特典内容：対象者全員に「レジャコイン」20枚を付与

詳細URL：https://lejapass.com/odekake-spr26

サービス概要

「レジャパス」は、レジャー・エンタメの定額制サービスです。遊園地・テーマパーク・水族館・動物園・温泉・サウナ・観光施設・スポーツチーム・お笑い劇場など、様々なジャンルのレジャー施設を定額で楽しめるサービスです。

各プランで付与された「レジャコイン」を利用して、行きたい場所を好きな時に予約できます。このレジャコインは、未利用の月でも“貯蓄（ストック）”することができ、友達や家族の招待や、「レジャパス」ならではの特別な体験にもご利用いただけます。

今後も、体験する楽しみや喜びを1人でも多くの方々に届けていけるようサービスを充実させてまいります。



名称：レジャパス

サービス内容：全国のエンタメ施設を定額で利用可

公式サイト：https://lejapass.com

決済方法：クレジットカード （VISA、JCB、Mastercard、American Express、DISCOVER）

レジャー・エンタメ事業者の皆さまへ

レジャパスはお客さまを増やしたいエンタメ事業者を応援しています。

貴社施設、貴社イベントの取り扱い申込につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ窓口：https://origress.com/contact/

株式会社オリグレス

代表取締役社長：吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 3A

資本金：10.87億円

社員数：85名 ※グループ全体

事業概要：「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com