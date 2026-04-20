(お知らせ)ダイナミックマッププラットフォーム代表の吉村の湘南投資勉強会kenmo氏による取材動画が公開されました

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(https://www.dynamic-maps.co.jp/)(本社:東京都渋谷区、以下「当社」) 代表取締役社長CEOの吉村 修一が、「湘南投資勉強会」主宰のkenmo氏よりIR取材を受け、その様子を収めた動画がYouTubeチャンネル「湘南投資勉強会オンライン」にて公開されました。

今回のIR取材動画では、kenmo氏の視点から当社の事業構造や強み、今後の展開について深掘りいただいており、吉村が当社の事業概要やビジョン、事業環境についてお話ししています。対話形式で分かりやすく解説されている点が特長です。

当社を初めて知る方から、既にご関心をお持ちの投資家の皆さままで、幅広くご覧いただける内容となっています。

■視聴URL

https://www.youtube.com/watch?v=R1DcBjUCrbs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=R1DcBjUCrbs ]

(左から)「湘南投資勉強会」主宰 kenmo氏、当社代表取締役社長CEO 吉村 修一

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

公式サイト: https://www.dynamic-maps.co.jp/

公式X: https://x.com/dynamic_maps