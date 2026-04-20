「ChatGPTセミナー」新規開講！世界最大級の生成AIで業務効率化

株式会社VOST

株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)では、受講者1万人を突破した教育プラットフォームGETT Proskillを提供しております。

この度、ChatGPT未経験の方やAIの知識がない方でも安心して学べる「ChatGPTセミナー(https://bizroad-svc.com/chatgpt/)」を開講いたしました。

本セミナーでは、ChatGPTの基礎から高度なプロンプト設計、カスタムGPTでのアプリ作成、業務自動化まで、実務ですぐに活かせるスキルを体系的に習得していただけます。

【ChatGPTセミナー開講背景】

セミナーの詳細はこちら :https://bizroad-svc.com/chatgpt/

生成AIの普及により、文章作成や企画立案、データ整理など多くの業務が効率化できるようになりました。中でもChatGPTは世界で最も利用されている生成AIツールとして、導入のしやすさと汎用性の高さから、幅広い業界で活用が進んでいます。

一方で、「使い方が分からない」「期待した成果が出ない」といった課題も多く、効果的な活用には適切なプロンプト設計や実践的なノウハウが求められています。

このような背景から、ChatGPT未経験者でも2日間で生成AIの基礎から応用までを体系的に学び、実務で成果を出せるスキル習得を支援します。

【ChatGPTセミナーの詳細】

【ChatGPTセミナーのカリキュラム】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/69_1_9c62cd115dcd187a8f35ba65bc59ea84.jpg?v=202604201051 ]

1日目：生成AIやLLM・機械学習の仕組みの理解、ChatGPT活用とプロンプト設計を実践

・生成AIの概要

・AI（機械学習・ディープラーニング）の概要

・ChatGPTによる業務効率化

・ChatGPTの実践テクニック

2日目：生成AIの活用と課題解決の理解、独自のAI構築や業務自動化

・生成AIの最新技術と活用方法

・ChatGPTで自社独自の生成AIチャットの作成

・AIエージェント（カスタムGPT）を活用した業務の自動化

・カスタムGPTを活用したWebアプリの作成

【こんな方におすすめ】

【株式会社VOST】

- 文章作成や企画業務を効率化したい方- プロンプト設計を体系的に学びたい方- 自社独自のAIチャットを構築したい方- DX推進・AI導入を担当している方- AIを活用した副業・フリーランスを目指す方- 生成AIをビジネスで活用したい法人担当者- ChatGPTを使っているが、うまく活用できていない方

株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。

事業は事業はエデュケーション事業、ディベロップメント事業、マーケティング事業の3事業に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。

運営メディア

・キャド研：https://cad-kenkyujo.com/

・DX/AI研究所：https://ai-kenkyujo.com/

・BIZROAD：https://bizroad-svc.com/

・CG/空間デザイン/ゲーム開発研：https://cg-kenkyujo.com/

・DX人材研修ナビ：https://dx-ai-trainingnavi.com/

・BIM/CIM研：https://bimcim-kenkyujo.com/

・工場DX研：https://smart-factory-kenkyujo.com/

・転職/副業/キャリアアップ研：https://tensyoku-kenkyujo.com/

・AI資格ナビ：https://ai-shikaku.com/

・ビジネス講座見つけ隊：https://businesskouzamitsuketai.com/