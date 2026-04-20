神戸市のプレコンセプションケア事業の一環として、「2026年 神戸市はたちを祝う会」で放映する啓発動画を作成・納品しました。

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、兵庫県神戸市（市長：久元 喜造）より依頼を受け、プレコンセプションケア啓発動画の制作・納品を行いました。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-763-6973e012de027af3dd0e48bb0abf63c6.pdf

「プレコンセプションケア」とは、「性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザイン（将来設計）や将来の健康を考えて健康管理を行う」と定義されています。

思春期以降の女性と男性が将来の妊娠やライフプランを考え、日々の生活や健康づくりと向き合うものです。女性だけでなくパートナーなど身近な人が知識として兼ね備えていることが大切であり、若い世代への啓発が必要とされています。

今回制作した動画は、「2026年 神戸市はたちを祝う会」で放映され、二十歳を迎えた神戸市の新成人が将来に向けた健康管理の啓発を促すツールとして発信することができました。

今後この啓発動画は市内商店街等のビジョンなどでも放映し、神戸市民へのプレコンセプションケアの周知に繋げてまいります。

■「2026年 神戸市はたちを祝う会」での放映の様子2026年1月12日（月曜・祝日） ノエビアスタジアム神戸にて■プレコンセプションケア啓発資料、無料公開中

ファミワンでは、プレコンセプションケアの啓発に関する資料を無料で公開しております。

本シートにつきましては、ダウンロード後の印刷・配布は自由にしていただいて構いません。

裏面の一部に自治体・企業の案内を入れるカスタマイズや印刷納品のご希望の場合は、ダウンロード時のアンケートへの入力をお願いいたします。別途個別に連絡させていただいた上で必要に応じてデザイン修正し、資料をお送りします。ぜひ他の自治体、企業様もご活用ください。

▼プレコンセプションケア啓発資料ダウンロードページ

https://famione.com/form/preconception-care/

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995