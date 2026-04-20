言語聴覚士監修の教材「おはなしづくりカード」開発プロジェクトをCAMPFIREにて実施中（株式会社Coco）

株式会社Coco

株式会社Coco（代表取締役：園 帆波／東京都）は、言語聴覚士が監修した4歳からご利用いただける教材「おはなしづくりカード」の開発に向け、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にて支援募集を実施しています。

詳細を見る :https://camp-fire.jp/projects/933615/

4～6歳は、

・因果関係を言語化する力

・時系列で整理する力

・他者の視点を想像する力

が大きく伸びる時期。カードを見て、自分なりに物語を表現するおはなしづくりは、これらの力を自然な形で引き出す遊びとして非常に有効です。

今回開発する「おはなしづくりカード」は現役の言語聴覚士が監修。日常生活に即した4コマ構成のカードで、語彙が少ないお子さんでも無理なく取り組めます。

説明書には基本の遊び方の発展として「想像力」「思考力」「表現力」をさらに育む声掛け例を掲載しています。

Cocoのおはなしづくりカードとは

登場キャラクター紹介

Cocoのおはなしづくりカードの良いところ

言語聴覚士監修のCocoの「おはなしづくりカード」は、以下のような特徴を持ちます。

１.こどもの語彙のバリエーションが少なくてもOK

うまく出来事を説明できないお子さんでも取り組めます。日常生活に即したストーリーが4コマで構成されており、特別な準備や知識がなくても親子で楽しめます。

２.親しみやすいキャラクターがこどもの興味を育む

Cocoのマスコットキャラクターであるユウとココちゃんが絵カードに登場。2人のかわいらしいやりとりがこどもの興味を引き、自然とおはなしづくりに取り組めます。



３.にゃんポイントで遊びの進行をサポート

説明書では、大人がこどもに声かけをする際のコツ、親子の対話を生み出すポイント等を、現役の言語聴覚士が分かりやすく解説しています。

これらの特徴により、Cocoの「おはなしづくりカード」はご家庭での親子間のコミュニケーションを豊かにし、こどものことばを育むお手伝いをします。

おはなしづくりカード概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/178947/table/5_1_ebe100bfb8b67638bd70e59ec4015b75.jpg?v=202604201051 ]

今後のスケジュール（予定）

2026年4月後半：クラウドファンディング終了・デザイン完成

2026年5月以降：印刷所へ入稿・カード生産開始

2026年7月以降：支援者へリターン発送開始（予定）

株式会社Cocoについて

「ことばを育み、コミュニケーションの楽しさを広げる」をビジョンに、言語聴覚士の専門知識を社会に開き、家庭・教育・医療をつなぐことばの支援の仕組みづくりを進めています。

保護者がこどものことばについて「知る」「実践する」「相談する」ことができるプラットフォームの構築を目指しています。

公式サイト：https://www.cocokotoba.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/coco.kotoba/

クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/933615/