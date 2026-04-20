【新作OFF企画】韓国発アパレルブランド『WEBHOUSE』、26SS新規商品を発売！新作が最大15%OFFの特別プロモーションを開催

株式会社シックスティーパーセント

自由で開放的なムードを大切にするカジュアルウェアブランド『WEBHOUSE（ウェブハウス）』は、2026年夏の新作コレクションを公開し、公式オンラインストアにて単独企画の特別プロモーションを開始いたします。今シーズンのコレクションは、ブランドのテーマである「解放感」をベースに、夏の季節にぴったりな新鮮なグラフィックとリラックスしたシルエットが魅力のアイテムで構成されています。

今回のコレクションでは、『WEBHOUSE』が得意とする愛らしいグラフィックを施したTシャツ類をはじめ、デイリーユースに最適な軽やかなショーツ、日常のスタイリングにアクセントを加えるアクセサリーまで、幅広いラインナップを展開します。毎シーズン好評を得ている着心地の良い素材感と、型にとらわれないカジュアルなデザインが、今夏のワードローブに新しい楽しさを提案します。

中でも一番の注目は、過去シーズンに長袖モデルで完売が続出した人気デザイン「Lace Bone」の半袖バージョン「Lace Bone Angel Tee」です。チャコールとカーキの2色で展開される本アイテムは、多くのお客様からの熱いご要望にお応えして製作されました。日常に馴染みやすい心地よさと、『WEBHOUSE』ならではの洗練されたグラフィックが融合した今季のマスターピースです。

WEBHOUSEは、今回の新作発売を記念し、より多くのお客様に最新コレクションを楽しんでいただくための特別なキャンペーンを実施します。新作全アイテムを10%OFFで提供するほか、目玉商品である「Lace Bone Angel Tee」を含む一部の新作については、通常では極めて稀な「発売直後15%OFF」という異例の特別価格でご案内いたします。

■ イベント詳細- 新作全品セール: 10% OFF- 特価新作（目玉商品）: 15% OFF- - Lace Bone Angel Tee - Charcoal- - Lace Bone Angel Tee - Khaki

▶公式Instagram： https://www.instagram.com/webhouse.shop/

▶販売ページ：https://www.sixty-percent.com/pages/202604-webhouse_elp(https://www.sixty-percent.com/pages/202604-webhouse_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

『WEBHOUSE』は今後も、日常に自由と楽しさをもたらす心地よいアイテムを提案してまいります。この夏の特別なプロモーション期間中に、ぜひ公式オンラインストアにて『WEBHOUSE』の新しいコレクションをご覧ください。

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

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