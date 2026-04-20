【5月12日】大阪府「NQ Global Startup Gateway」事業が主催するNakanoshima Qross Innovation Challenge、全登壇者決定！

MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

サイエンスに基づく「Open Well-being Innovation」を推進するMIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：宮川 潤、以下：MIRACLE SI）は、当社を代表機関とする5社による「NQ Global Startup Gateway 共同企業体」※１※２が推進する大阪府事業「NQ

Global Startup Gateway」において、2026年5月12日（火）に開催する「Nakanoshima Qross

Innovation Challenge（以下、NQ Innovation Challenge）」の全登壇者が決定したことをお知らせいたします。

あわせて、本プログラムの中核を担うUKイマージョンプログラムに、新たに英国の公的医療提供体制を担うNHS（National Health Service）※３ウェールズ地域の関係機関との連携および、イングランド・チェルトナムを拠点とする民間医療機関GHS Clinics※４の参画が決定しました。これにより、英国における医療現場との接続機会が一層強化されます。

※１ NQ Global Startup Gateway 共同企業体

・MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社（代表機関）（大阪市北区、代表取締役CEO 宮川 潤）

・アストラゼネカ株式会社（大阪市北区、インサイツ&ビジネスエクセレンス本部 イノベーションパートナーシップ＆i2.JP ディレクター 劉 雷）

・メドテックアクチュエーター合同会社（大阪市北区、日本ゼネラルマネージャー 東 潤一）

・ALLOY THERAPEUTICS株式会社（神奈川県藤沢市、代表取締役 石井 喜英）

・Deep Intelligent Pharma株式会社（東京都中央区、代表取締役 李 星）

※２ NQ＝Nakanoshima Qross

※３ NHS（National Health Service）

NHSは1948年に創設された英国の公的医療制度。英国では、原則として居住者が必要な医療を無料で受けられる仕組みとして運営されており、GP（General Practitioner／地域のかかりつけ医）、病院、地域医療等を含む広範な医療提供体制を支えている。NHSは地域ごとに複数の組織（Trust等）により構成されており、本プログラムではウェールズ地域の関係機関と連携する。

※４ GHS Clinics

英国・チェルトナムに所在する民間医療機関。Global Health Services Ltdにより運営され、英国の医療・ケア規制機関であるCare Quality Commission（CQC）に登録されている。プライベートGPケア、健康評価、診断検査、体重管理、睡眠支援等のサービスを提供している。

■NQ Innovation Challenge全登壇者決定！

本イベントでは、基調講演・トークセッション・スタートアップピッチを通じて、未来医療およびライフサイエンス領域の最前線を担う多様なプレイヤーが登壇します。基調講演には、アバター・ロボティクス領域を牽引する石黒浩氏と、再生医療の産業化を推進してきた澤芳樹氏が登壇。異なる領域の第一人者による対話を通じて、先端技術をいかに社会実装し、世界へと展開していくかという、本イベント全体にも通じる視点が提示されます。

さらに、トークセッションでは、メドテックアクチュエーター合同会社 CEOのBuzz Palmer氏、アストラゼネカ株式会社 執行役員 研究開発本部長 Vikram Chand氏、 一般財団法人 未来医療推進機構 理事長補佐 森口 悠氏に加え、JICベンチャー・グロース・インベストメンツ株式会社 鈴木 はな絵氏が登壇し、スタートアップの成長戦略や国際展開のリアルについて議論を行います。また、約半年間の育成プログラムを経た採択スタートアップ16社がピッチを行い、その中から次フェーズに進出する3社が選抜されます。未来医療の産業化拠点としてのNakanoshima Qrossの機能、そして大阪・中之島からグローバル市場へ挑戦するスタートアップ創出の新たなモデルを、ぜひご取材・ご体感ください。

※登壇者一覧・詳細はイベントページ(https://nqha-250512innovation-challenge.peatix.com/view)をご参照ください。

■登壇スタートアップ一覧（五十音順）

■「NQヘルスアクセラレータープログラム」UKイマージョンプログラムに英国NHS（ウェールズ地域の関係機関）との連携およびGHS Clinicsの参画が決定

[表: https://prtimes.jp/data/corp/163205/table/10_1_6def6376cea0e64b9840f775f88b70bd.jpg?v=202604201051 ]

「NQヘルスアクセラレータープログラム」は、テーラーメイド型スタートアップ支援プログラム・海外渡航支援プログラムの提供を通じてグローバルに活躍するスタートアップを創出。アストラゼネカ、メドテックアクチュエーターが連携した海外市場展開にフォーカスしたプログラムです。

12月に開催したキックオフイベントより約半年、採択企業16社それぞれが、グローバルレベルでの事業戦略を構築し実践するために、国際的な事業展開に必要な最新の情報・スキル獲得の教育プログラムと個別の課題に対応したメンタリングプログラムを通じ、連携企業の有する圧倒的なグローバルネットワークと技術・業界に関する知見を活用し、次のステージへのステップアップに取り組んできました。

これらの支援を経て、 NQ Innovation Challengeでは採択企業16社によるピッチセッションを実施し、その中から3チームが次フェーズ（Phase 2）へ進出します。選出企業には、さらなる成長支援、エグゼクティブメンタリングの後に、2026年9月に予定されるUKイマージョンプログラムに参加し、英国のエコシステムプレイヤーとの連携、現地市場理解、パートナーシップ形成に取り組みます。

本プログラムの特徴の一つであるUKイマージョンプログラムにおいて、新たに英国NHS（ウェールズ地域の関係機関）との連携およびGHS Clinicsの参画が決定しました。

英国は、世界有数のライフサイエンス基盤を有し、研究、臨床、医療実装を支える多様なプレイヤーが集積するエコシステムを形成しています。NHSは英国の公的な国民保健サービスとして、プライマリケアから専門医療、コミュニティ医療までが有機的に連携する医療提供体制の中核を成しています。

本プログラムでは、ウェールズ地域におけるNHS関連の複数の医療機関との連携体制を構築しており、実際の医療現場に基づく知見とネットワークの活用が期待されます。医療技術の導入・普及においても重要な役割を果たしており、今回の連携により、採択スタートアップは、より実践的な臨床視点からのフィードバックや、現地医療環境を踏まえた事業検証の機会を得ることが期待されます。

一方、GHS Clinicsはイングランド・チェルトナムを拠点とする民間医療機関で、予防医療、診断、プライマリケアなどを提供しています。今回の参画により、採択スタートアップは、単なるネットワーキングにとどまらず、公的医療システムと民間医療機関の双方の視点を踏まえたフィードバック、臨床導入を見据えた検証機会、英国市場における事業展開の具体化といった、より実践的かつ高度なグローバル展開支援を受けることが可能となります。

■開催概要

日時：2026年5月12日(火) 13時00分～20時00分（第２部ネットワーキング含む）

場所：Nakanoshima Qross 2F Qrossover Lounge 夢（大阪市北区中之島4丁目3-51 ）

参加対象者：ライフサイエンス・エコシステムのプレイヤーの方

（スタートアップ／大学等研究者 / 製薬・医療機器等企業の方 /関連分野企業の方／ VC・CVC・投資家・金融機関 ／医療機関関係者 / 支援機関・自治体 /メディアなど）

言語：日本語・英語（同時翻訳アプリあり）

参加費：無料

主催：大阪府

共催：一般財団法人未来医療推進機構

後援：英国総領事館

運営事業者：NQ Global Startup Gateway 共同企業体

イベント公式ページ(https://nqha-250512innovation-challenge.peatix.com/view)

■プログラム（予定）：

※プログラムについては、予告なく変更の可能性がありますがご了承くださるようお願い申し上げます。

※登壇者敬称略

■13:00 開会挨拶

近藤 未生 大阪府 商工労働部未来医療産業化推進監

■13:05 Nakanoshima Qrossからの挨拶

澤 芳樹 一般財団法人 未来医療推進機構 理事長

■13:10 NQヘルスアクセラレータープログラムの説明

東 潤一 メドテックアクチュエーター 合同会社 日本ゼネラルマネージャー

■13:15 キーノートセッション（Keynote Session）

【登壇者】

石黒 浩 大阪大学 基礎工学研究科 教授 / AVITA 株式会社 代表取締役 / ATR石黒浩特別研究所 客員所長 / 大阪関西万博 テーマ事業プロデューサー

澤 芳樹 一般財団法人 未来医療推進機構 理事長

【モデレーター】

宮川 潤 MIRACLE SCIENCE INNOVATION 株式会社 代表取締役CEO

■14:00 トークセッション（Talk Session）

「Nakanoshima Qross発、世界へ：未来医療スタートアップと英国エコシステムの可能性」

【登壇者】

Vikram Chand アストラゼネカ株式会社 執行役員 研究開発本部長

鈴木 はな絵 JICベンチャー・グロース・インベストメンツ 株式会社 ベンチャーキャピタリスト ライフサイエンスプロフェッショナル

森口 悠 一般財団法人 未来医療推進機構 理事長補佐

【ファシリテーター】

Buzz Palmer CEO, MedTech Actuator

■14:40-14:50 休憩

■14:50 Startup Pitch

■17:35 Osaka Life Science Nexus（O-Nexus）紹介&視察ツアー

■18:20 採択企業発表（第1部終了）



■18：30 （第2部）Networking Reception

■取材について

ご取材にお越しくださる場合、5月8日（金）17時までに、下記お問い合わせ先までメールにて、

１.貴社名

２.ご担当者氏名

３.人数

４.ご連絡先電話番号

５.E-mailアドレス

６.TVカメラの持ち込み予定の有無（あり／なし）

をお知らせください。

【お問い合わせ先】a.sakita@miracle-science-innovation.jp

NQ Global Startup Gateway共同企業体

代表機関MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

担当：崎田明日香

■MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

サイエンスに基づく「Open Well-being Innovation」による新産業創出を目的に2024年3月に誕生しました。NQを拠点にライフサイエンス領域の人材育成事業、インキュベーション事業、PHR※事業を行い、ライフサイエンス、ヘルスケア分野のオープンイノベーションを加速させ、社会的価値を創造し持続可能な成長を目指しています。※PHR…Personal Health Record

企業名：MIRACLE SCIENCE INNOVATION株式会社

設立日：2024年3月15日

代表者：代表取締役CEO 宮川 潤

所在地：大阪府大阪市北区中之島4-3-51 Nakanoshima Qross 未来医療R＆Dセンター 三井リンクラボ中之島

事業内容：人材育成事業、インキュベーション事業、PHR事業、リビングラボの企画開発及び運営管理に関する事業 など