ViVi注目の７組のガールズがTシャツを着こなし勢揃い！誰とお揃いにする？　サイン入りアイテムプレゼントも(ハート)

株式会社講談社

最近、アイドルもアーティストも俳優も、ガールズの勢いが加速しているのでは！？そして夏の定番アイテムTシャツもたくさん見たい！ということで、俳優、アイドル、アスリートまで、日本を元気にするガールズたちに、トレンドTシャツを着てもらいました(ハート) さらに！本誌購入者限定で登場してくれたガールズのサイン入りオリジナルTシャツやチェキが当たるプレゼントキャンペーンも！

今回登場してくれたのは畑芽育さん、IS:SUEの皆さん、＝LOVEの大谷映美里さん、高松瞳さん、藤崎ゆみあさん、DRAW(ハート)MEの皆さん、CUTIE STREETの板倉可奈さん、フワちゃんの全７組。

ガールズパワー全開で、トレンドTシャツがザクザク見れる、さらに激レアプレゼント付で超お得な特集、今すぐViVi６号をGETして！

特集の扉を飾ってくれたのは、今や俳優にラジオパーソナリティ、声優にMCまで、飛ぶ鳥を落す勢いで大活躍中の畑芽育さん。トレンドのシアーTシャツをレイヤードしたスタイルで登場！ 芽育ちゃんの透明感がさらに引き立つスタイリングで、今すぐ真似したくなること間違いなし(ハート) 新音楽番組『夜の音-TOKYO MIDNIGHT MUSIC-』のレギュラーMCに就任したとのことで、撮影は日本テレビさんで実施。実は誌面の写真は全て、日テレの廊下で撮った写真なんです！ そしてインタビューでは噂の推し活のお話も……？ パワフルでチャーミング、芽育ちゃんの今が感じられるインタビューも合わせてお楽しみください。

ViVi本誌に1年半ぶりにカムバ！ IS:SUEが４人揃って登場してくれました。「’90s ギャル」をテーマにした四者四様のコーディネートをたっぷりご紹介。久しぶりのViVi撮影ということでViVi初登場の本誌をお持ちしたところ「大人になったね～！」「この頃はめちゃくちゃ緊張してて、何が何だかわかってなかった(笑)」と語り、「今は落ち着いて撮影に臨めるようになりました」としみじみ……。撮影中は4人の息の合ったポージングで大迫力のビジュアルを見せてくれています(ハート) 今回は基本１組1Pの特集なのですが、４人揃っての久しぶりの登場ということもありIS:SUEのみ2Pの拡大版に。そして本誌購入者限定でサイン入りチェキプレゼントキャンペーンもあります！ REBORNの皆さん、お買い逃しのないように。

バズりまくり、新たなアイドル像を更新し続ける＝LOVEから大谷映美里さん、高松瞳さんがViVi初登場！ 今季大注目のマリンテイストのTシャツをツインズコーデで着こなしてくれました。いつもの衣装とは打って変わって、カジュアルなヘアメイクや衣装が新鮮(ハート) 撮影日は桜のシーズンということもあり、オフショットやSNSコンテンツもたくさん撮影しているので、そちらもお楽しみに。MUFGスタジアム（国立競技場）の初単独公演も控えた＝LOVE、意気込みも語ってもらっています。アイドル史に新たな風を吹かせる最強ガールズの新たな一面が見られる！ ViViならではのビジュアルにご期待ください。

Netflixシリーズ『イクサガミ』での熱演も話題となった、藤崎ゆみあさんがViVi初登場。異素材アイテムがくっついた新Tシャツスタイル“ドッキングT”を着こなしてくれました。先日高校を卒業したばかりの18歳、ファッション撮影はあまりないとのことで、緊張気味で現場入り。とはいえ撮影が始まれば、その無垢な笑顔でViViスタッフをあっという間に虜に。1Pだから本当に限られた写真しか使えないというのはわかっていながらも、あれも試したい、これも撮ってもいいですか！と、次々とアイデアが浮かんでくる、そんな力が彼女にはありました。次世代を担うハンサムガール、じっくり目に焼き付けてくださいね。

テレビプロデューサー佐久間宣行さんの手がけるYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』から誕生したアイドルDRAW(ハート)MEが６人揃ってファッション誌初登場！ 1枚で元気になれる“アゲ↑↑T”を紹介してくれました。撮影が行われたのはNOBROCKTVにてすでに200万再生超えのヒット企画「DRAW(ハート)MEの脱退ドッキリ」が仕掛けられたすぐ後。テンションMAXで現場入りし、ViViのヘアメイクの大興奮！ びっくりするくらい仲良しで、とんでもなく賑やかな６人。アイドル界の新たな刺客、DRAW(ハート)MEの勢いをひしひしを感じました。さらに撮影中にはセンター降板の事態も……？ 誌面だけではなく、ViVi公式YouTubeをはじめとしたSNSコンテンツにて、撮影裏側をお届けしますのでそちらも要チェック！

韓国でも大バズり、KAWAII LAB.が送り出すジャパニーズKAWAII代表、CUTIE STREETより板倉可奈さんがViVi初登場！ キュートすぎる“ねこプリントT”を着こなしてくれました。 ダンスの実力が凄すぎることでも話題の板倉さん。撮影時にも、あの万バズ自己紹介ダンスも踊ってくれました！ ViViに出たかったんです、と語ってくださった板倉さんは8頭身超えの脅威のスタイルで、いつもと違うぎゃるなスタイリングも大ハマり！ モデル・板倉可奈の姿にもご注目ください。インタビューではアイドルとしてデビューするまでの経緯や思いなども語ってくださっています。夏に迫った日本武道館への意気込みもたっぷり！ きゅーてすとの皆さん、必読です◎

企画のラストを飾ってくれたのは、プロレスラーに転身し新たな活躍を見せるフワちゃん。メンズライクな着こなしがトレンドの“オーバーサイズT”で、スターダムの道場に登場！ プロレスラーフワちゃんとしての心境の変化や生活の変化など、今のフワちゃんについて語ってくれました。そして気になる最近のやらかし案件についても、こっそり教えてくれたのでフワギャルの皆さんはご注目ください(ハート) フワちゃんならでは、独特すぎる、サイン入りオリジナルTシャツのプレゼントも！ プロレスラーになっても、みんなの大好きなフワちゃんが詰まった1P、くまなくチェックしてくださいね。

と、見事にジャンルの違う7組のガールズが大集合した大ボリュームの「あの子とTシャツ」企画。それぞれに「日々生きる上で自分にとって欠かせないものは？」「この夏行きたいところ、したいことは？」という2つの共通質問で、ガールズの元気の源にも迫っています！

そしてそして、「あの子とTシャツ」企画オリジナルのTシャツやチェキなどにサインを入れた限定アイテムが10名様に当たるプレゼントキャンペーンも実施。こちらは本誌を買った方のみ応募可能なので、4月23日発売、ViVi６月号をぜひ紙で買って参加してください！

ViViがお届けするポジティブなガールズパワー全開なこの企画。元気をもらってTシャツ探しをして、暑い夏を乗り切ろう！

書籍情報

ViVi 2026年6月号通常版

表紙：せいら

付録：KEY TO LITフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年4月23日（木）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4bB2X5b

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18573125/?l-id=search-c-item-text-02

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