【イタリアン リゾート ペルティカ】春の贅沢♪お出汁で二度美味しい♪彩り豊かな『追い鰹香る 具だくさん明太子パスタ』が新登場！香り高い“ドリップ出汁”で味わう、心華やぐ春のご褒美ランチを！

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ニラックス株式会社
PERTICAのHPはこちら :
https://www.nilax.jp/store/brand/24


唯一無二♪五感をくすぐるイタリアン

洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。





この度、2026年4月23日（木）より、春を感じる♪見た目も鮮やか！幸福感たっぷりの新メニューが登場！


ぜひこの機会に、絶品イタリアンを心ゆくまでご堪能ください。



新メニューのご紹介




追い鰹香る 具だくさん明太子パスタ

「追い鰹のお出汁」で仕上げる、ペルティカの新作パスタ。ドリップされるふくよかな出汁の香りを感じながら、


カニ、しらす、そしてたっぷりの明太子…。 まずはたっぷりの具材をそのままに。


次に、ドリップお出汁を注いで、さらさらと贅沢な「お出汁パスタ」として♪


溢れる旨みをお出汁が優しく包み込む、最後の一滴まで愛おしい新感覚パスタです。



変化する香りと味わいに、心ほどける春のご褒美をどうぞ♪




スプーンで食べるたっぷりカポナータのグラタンハンバーグ

スプーンを入れた瞬間、あふれ出すチーズと濃厚なソース。 じっくり煮込んだカポナータの甘みが絡み合う贅沢な一皿です。


フォークではなくスプーンだからこそ、ソースと具材の一体感をまるごと堪能できます。


自分へのご褒美に、熱々のごちそうを♪




更に！デザートでは、3種類の新メニューが登場！


どれも春らしい見た目もキュートなラインナップをご用意しております。




マンゴーのグラスショートケーキ


甘酸っぱいマンゴー×真っ白なホイップの最強コンビ。


グラスの中に可愛さをぎゅっと詰め込みました！


陽だまりのようなイエローカラーに包まれて、心も弾むスイーツです♪





白桃ジュレとパンナコッタのパルフェ


ぷるんと輝く白桃ジュレに、真っ白なパンナコッタ。 スプーンですくうたび、桃のみずみずしい香りがふわりと広がります。 甘すぎず、軽やかな口どけは、食後のデザートにもぴったり♪





ピスタチオプリン


ひとくち食べれば、ピスタチオの香ばしい風味が贅沢に広がります。


とろけるような滑らかさと濃厚なコク、トッピングされた砕きピスタチオの食感と、軽やかなホイップが絶妙なアクセント♪





新メニュー以外にも、ペルティカでは春を感じるアイテムも勢ぞろい！



生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～

溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに。


生ハムの旨みとペパロニのアクセントが、シャキシャキ野菜と絶妙にマッチ。


仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供！




是非この機会に、魅力満載のイタリアンをお楽しみください！


皆さまのご来店を心よりお待ちしております。


=== 実施店舗 ===


●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平


・住所：〒187-0032 東京都小平市小川町2-1813


・電話番号：042-348-4141


・HP：https://nilax.jp/store/60



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川


・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188


・電話番号：042-737-7078


・HP：https://nilax.jp/store/91



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園


・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37


・電話番号：03-5387-7057


・HP：https://nilax.jp/store/92



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 三鷹新川


・住所：〒181-0004 東京都三鷹市新川3丁目1-17


・電話番号：042-242-4409


・HP：https://www.nilax.jp/store/96



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心


・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190


・電話番号：048-631-1552


・HP：https://nilax.jp/store/94



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園


・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4


・電話番号：048-434-8130


・HP：https://www.nilax.jp/store/95



●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン


・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9


・電話番号：045-910-1235


・HP：https://nilax.jp/store/90







=== 注意事項 ===


※画像はイメージです。


※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。



【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/


事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務