【イタリアン リゾート ペルティカ】春の贅沢♪お出汁で二度美味しい♪彩り豊かな『追い鰹香る 具だくさん明太子パスタ』が新登場！香り高い“ドリップ出汁”で味わう、心華やぐ春のご褒美ランチを！
https://www.nilax.jp/store/brand/24
唯一無二♪五感をくすぐるイタリアン
洗練されたリゾートホテルのような癒し、そして非日常の空間で、自社工場で毎日仕込む『生パスタ』や、しっとり・もっちりとした食感がたまらない焼き立て『フォカッチャ』などを中心に、こだわりの体験メニューやサービスを五感でご堪能いただける「イタリアン リゾート ペルティカ」。
この度、2026年4月23日（木）より、春を感じる♪見た目も鮮やか！幸福感たっぷりの新メニューが登場！
ぜひこの機会に、絶品イタリアンを心ゆくまでご堪能ください。
新メニューのご紹介
追い鰹香る 具だくさん明太子パスタ
「追い鰹のお出汁」で仕上げる、ペルティカの新作パスタ。ドリップされるふくよかな出汁の香りを感じながら、
カニ、しらす、そしてたっぷりの明太子…。 まずはたっぷりの具材をそのままに。
次に、ドリップお出汁を注いで、さらさらと贅沢な「お出汁パスタ」として♪
溢れる旨みをお出汁が優しく包み込む、最後の一滴まで愛おしい新感覚パスタです。
変化する香りと味わいに、心ほどける春のご褒美をどうぞ♪
スプーンで食べるたっぷりカポナータのグラタンハンバーグ
スプーンを入れた瞬間、あふれ出すチーズと濃厚なソース。 じっくり煮込んだカポナータの甘みが絡み合う贅沢な一皿です。
フォークではなくスプーンだからこそ、ソースと具材の一体感をまるごと堪能できます。
自分へのご褒美に、熱々のごちそうを♪
更に！デザートでは、3種類の新メニューが登場！
どれも春らしい見た目もキュートなラインナップをご用意しております。
マンゴーのグラスショートケーキ
甘酸っぱいマンゴー×真っ白なホイップの最強コンビ。
グラスの中に可愛さをぎゅっと詰め込みました！
陽だまりのようなイエローカラーに包まれて、心も弾むスイーツです♪
白桃ジュレとパンナコッタのパルフェ
ぷるんと輝く白桃ジュレに、真っ白なパンナコッタ。 スプーンですくうたび、桃のみずみずしい香りがふわりと広がります。 甘すぎず、軽やかな口どけは、食後のデザートにもぴったり♪
ピスタチオプリン
ひとくち食べれば、ピスタチオの香ばしい風味が贅沢に広がります。
とろけるような滑らかさと濃厚なコク、トッピングされた砕きピスタチオの食感と、軽やかなホイップが絶妙なアクセント♪
新メニュー以外にも、ペルティカでは春を感じるアイテムも勢ぞろい！
生ハム・ペパロニのガーデンサラダピッツァ ～ペルティカスタイル～
溢れんばかりの新鮮な野菜をふんだんに。
生ハムの旨みとペパロニのアクセントが、シャキシャキ野菜と絶妙にマッチ。
仕上げに、お客様の前で「パルメザンチーズ」をたっぷりと削ってご提供！
是非この機会に、魅力満載のイタリアンをお楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
=== 実施店舗 ===
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 小平
・住所：〒187-0032 東京都小平市小川町2-1813
・電話番号：042-348-4141
・HP：https://nilax.jp/store/60
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 鶴川
・住所：〒195-0062 東京都町田市大蔵町188
・電話番号：042-737-7078
・HP：https://nilax.jp/store/91
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 大泉学園
・住所：〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2丁目20-37
・電話番号：03-5387-7057
・HP：https://nilax.jp/store/92
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 三鷹新川
・住所：〒181-0004 東京都三鷹市新川3丁目1-17
・電話番号：042-242-4409
・HP：https://www.nilax.jp/store/96
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ さいたま新都心
・住所：〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町2-190
・電話番号：048-631-1552
・HP：https://nilax.jp/store/94
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 戸田公園
・住所：〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目13-4
・電話番号：048-434-8130
・HP：https://www.nilax.jp/store/95
●店舗名：イタリアン リゾート ペルティカ 港北ニュータウン
・住所：〒224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川7丁目1-9
・電話番号：045-910-1235
・HP：https://nilax.jp/store/90
=== 注意事項 ===
※画像はイメージです。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表取締役社長：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務