将来のプロ選手発掘を目的とした『V3 SCG CUP』の開催、および参加募集【2026年5月30日(土) /5月31日(日)】

学校法人 神戸学園

学校法人神戸学園が運営するプロeスポーツチーム『V3Esports』では、将来のプロ選手発掘を目的とした「V3 SCG CUP」を開催いたします。

今回開催する部門は【League of Legends】・【VALORANT】の二部門となります。

■応募フォーム

https://t.co/nn37rCKDzD(https://t.co/nn37rCKDzD)

・実施の目的について

V3Esportsではチームの更なる拡大のため、将来有望な候補生の育成に取り組んでおります。今回の「V3 SCG CUP」では全国のeスポーツに取り組む高校生の参加を募り、各タイトル最大40チームずつ部門ごと、トーナメント形式にて最大5回の選考(試合)を行います。



・参加要項について

■参加者募集期間

2026年4月1日（水）～5月22日（金）17:00

※エントリー数が上限に達した時点で申し込みを終了させて頂く場合があります。



■開催日時

【League of Legends部門】2026年5月30日（土）10:00～

【VALORANT部門】2026年5月31日（日）10:00～

同日決勝大会まで実施予定(決勝進出チームは最大5試合)。

※当日の参加状況で試合数は変更になる場合があります。



■実施内容

各部門最大40チーム(各200名)

・レベル別2部門(最大20チーム)構成のトーナメント形式。

・各部門最低2試合実施。初戦敗退チームでエキシビションマッチを実施。

・全試合オンラインにてシングルエリミネーショントーナメントBO1（1本先取）。

■参加対象

2026年4月時点で日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生（3年生まで）・通信制高等学校生であること

※文部科学省が定める大学入学資格の条件に該当する学校に所属していること



（例） 全日制高校、定時制高校、多部制高校、単位制高校、通制高校、高等専門学校、高等専修学校、専門学校高等課程、インターナショナルスクール

※日本在住の外国人留学生も参加可能

■実施方法

来校orオンライン

■オフライン会場の紹介

○専門学校アートカレッジ神戸

（兵庫県神戸市東灘区向洋町中1-15)

○西日本アカデミー専門学校

（福岡県福岡市中央区渡辺通5-14-10）

○東京会場

（東京都中央区日本橋堀留町1-9－8人形町PREX10F）

○静岡会場

（静岡県静岡市駿河区曲金6-4-6）

・注意事項

⑴ 注意点

・エントリーの際に提供された参加者の個人情報は、本スカウティング・グラウンズの開催、運営および広報等の目的で使用します。

・試合中の配信はご遠慮ください。。

・V3Esportsが用意するDiscordサーバーを使用して頂きます。

・ゲームアップデートに伴い、事前にルールが変更になる場合があります。



⑵ オフライン会場利用の際の注意点

・会場にも各種デバイスの用意はありますが、ご自身で使用されるデバイスを希望する場合はご持参ください。

・デバイスの設定に時間が掛かるため、会場を使用希望の場合は個別で来校時間を連絡させていただきます。





・『V3Esports』について

『V3Esports』は2017年5月に設立された『League of Legends部門』、『Apex Legends部門』、『VALORANT部門』、『Streamer部門』の全4部門で構成されるプロeスポーツチームです。

『Apex Legends部門』である『V3 VEGA』としては2022年5月にスウェーデン ストックホルムにて実施された「Apex Legends Global Series Year2 Split2 Playoffs」にて決勝戦へ出場経験を持ち、『League of Legends部門』は「League of Legends Japan League（以下：LJL）2020 Summer Split」にて優勝、さらに今年行われた「Pacific Championship Series（以下：PCS）2024 Spring Split Playoffs」への出場経験をもっています。

さらに2021年よりチーム強化・選手育成のために学校法人神戸学園と連携したユースチームを運営、将来のeスポーツ選手育成とチーム強化に日々取り組んでいます。

また学校法人神戸学園と連携しeスポーツ選手としてのプレイヤースキルやセカンドキャリアに向けた知識や技能の強化、DX教育にも取り組んでいます。

【URL】

・学校法人神戸学園公式HP：https://kobe-gakuen.info/

・V3Esports公式HP：https://v3esports.com/

・V3Esports公式X：https://twitter.com/V3EsportsJP

・V3Esports公式Instagram：http://instagram.com/v3esports2020

・V3Esports公式YouTube：https://youtube.com/@v3esportswin?n?feature=shared