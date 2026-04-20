AI俳優（AIアバター）が学習をして受付を改革する。企業の受付業務を新創造世代へ。人件費の削減、24時間365日82言語対応、ブランド最適化を実現「AI PRIME ACTOR CLOUD」を提供開始
この度、株式会社ITファブリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠橋 直之）は、2026年4月10日（金）にAI受付俳優クラウド「AI PRIME ACTOR CLOUD」を正式にローンチいたしました。
実際の「AI PRIME ACTOR CLOUD」のUI（ユーザーインターフェース）画面（一部変更の可能性あり）
■ 開発の背景と受付における課題
近年、BtoB・BtoC を問わず、顧客の情報収集行動は大きく変化しています。
ウェブサイト上で情報収集や比較検討する一方で、企業側では以下のような課題が顕在化しています。
・受付人件費の高騰
・人的リソースの慢性的な不足
・限りある時間の中で来訪者の対応時間
こうした課題に対し、単なるチャットボットや FAQ では、十分な顧客体験を提供することが難しくなりつつあります。
株式会社ITファブリッジはこれまで、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルのAI俳優などを生成する「AI Urban」を通じて、“成果につながるAIブランディング体験設計” を支援してきました。その知見を活かし、お客様一人ひとりの状況に応じて対話し、行動を促す新たなソリューションとして開発したのが「AI PRIME ACTOR CLOUD」です。
■ サービス概要
「AI PRIME ACTOR CLOUD」は、株式会社ITファブリッジが提供する最先端の生成AI技術により制作されたリアルなAI受付俳優（AIアバター）が学習をして、企業のフロントに立ち、来訪者への案内・対応を行うAI学習クラウドサービスです。日々来訪者との会話を学習し、改善しながら企業のブランドイメージに合わせた受付パーソナリティを自由に設計でき、 一貫した高品質な受付体験を低コストで提供します。人件費削減、24時間365日82言語対応、企業のブランドイメージの最適化をを実現します。
■ 「AI PRIME ACTOR CLOUD」の特長
１.AI受付俳優（AIアバター）の生成
企業のブランドイメージに最適なAI受付俳優（AIアバター）をオーダーメイドで生成。肖像権フリーで永続的に活用できます。
２.24時間365日無人受付システム
AI受付俳優による24時間365日の来訪者対応を実現。夜間・休日も一貫した対応品質を維持します。
３.82言語の多言語対応受付
日本語・英語をはじめとする82言語での受付対応が可能。昨今の日本のインバウンドな来訪者にもスムーズに対応します。
４.音声、チャットでの手動・自動化で柔軟な受付対応
お客様の音声だけでなく、チャットでAI受付俳優（AIアバター）は受付をいたします。また、代表電話に自動で繋いだり、お手洗い・住所・最寄駅・帰り道などをボタン1つで、AI受付俳優（AIアバター）が丁寧に回答いたします。
５.学習をし日々賢くなる
高品質なAIプログラムで会話を通じて学習をしモデルが日々賢くなります。
６.会話内容を記録しデータ分析する
日々会話内容は年月日別でログで記録し、棒グラフなどでデータ分析可能です。
７.Slackなどのチャットツールにログ・データ分析を連携可能
日々会話内容・データ分析などをSlackに可視化し、日次レポートをSlackへ出力します。
当社オリジナルAI俳優：相川ここね
当社オリジナルAI俳優：白井あおと
■選ばれる理由
１.受付人件費削減
-75%の年間固定費を圧縮いたします。
２.無稼働な対応
24時間365時間対応の受付業務を対応いたします。
３.82言語の多言語に対応
昨今の日本のインバウンド・外国人に対応いたします。
４.来訪者時間削減
-60%のフロント業務効率化を実現します。
５.学習モデルを使用
高品質なAIプログラムで日々賢くなります。
６.会話内容をログ記録・データ分析可能
日々会話内容は年月日別にログで記録し、棒グラフなどでデータ分析可能
７.Slackなどのチャットツールにログ・データ分析を連携可能
日々会話内容・データ分析などをSlackに可視化、日次レポートをSlackへ出力します。
８.肖像権リスクゼロ
AIが生成するオリジナル受付俳優のため、肖像権・著作権のリスクなく活用できます。
９.ブランドに最適化
企業イメージに合わせた外見・口調・ペルソナを自由に設計が可能です。
１０.スケーラブル
企業受付、ホテル・宿泊施設、商業・複合施設、公共・行政施設、医療・福祉施設など、複数拠点への同時展開が可能です。
■今後の展開
株式会社ITファブリッジは、「AI PRIME ACTOR CLOUD」は今後も機能を拡充し、AI・クラウド技術を活用した 新たな受付・フロント業務ソリューションを提供してまいります。 企業のDX推進と業務効率化を最先端のAIで力強くサポートいたします。
サービスの詳細・お問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。
【本サービスに関するお問い合わせ先】
電話 ：03-6675-3764（平日9:00～18:00）
メール：info@it-farbridge.co.jp
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PcRA3VwcJ5c ]
当社オリジナルAI俳優：白井あおとのCMイメージ
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RtdGhbSUgxQ ]
当社オリジナルAI俳優：相川ここねのCMイメージ
■「 AI Urban 」について
「AI Urban」は、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルなAI俳優などを生成するAIブランディングテックサービスです。撮影コスト削減、肖像権フリー、ブランド価値向上などを特徴としています。
サービスサイト：https://ai-urban.jp/
■株式会社ITファブリッジについて
当社のビジョンは「思いついたときに、気軽に相談できるAIパートナーへ」です。AIブランディングテックのスタートアップの会社です。また、最先端のAI・クラウド技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。
事業内容は、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルのAI俳優などを生成する「AI Urban」、最先端のクラウド技術を使用したAI俳優営業プラットフォームの「AI SALES ACTOR CLOUD」や最先端のAI技術を使用したAI俳優受付プラットフォームの「AI PRIME ACTOR CLOUD」など「シンプル」「モダン」「スピード」をキーワードとし、他社と差別化したサービスを提供するAIブランディングテックを強みとした幅広い事業を展開しています。
■会社概要
会社名 ：株式会社ITファブリッジ
所在地 ：東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山３F
代表者名：遠橋 直之
事業内容：AI Urbanの提案、開発、運用、提供
AI SALES ACTOR CLOUDの提案、開発、運用、提供
AI PRIME ACTOR CLOUDの提案、開発、運用、提供
AIソリューションの提案、開発、運用、提供
AI技術を活用した企業のブランディング戦略の支援
公式HP ：https://it-farbridge.co.jp/