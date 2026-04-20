AI俳優（AIアバター）が学習をして受付を改革する。企業の受付業務を新創造世代へ。人件費の削減、24時間365日82言語対応、ブランド最適化を実現「AI PRIME ACTOR CLOUD」を提供開始

株式会社ITファブリッジ

この度、株式会社ITファブリッジ（本社：東京都港区、代表取締役社長：遠橋 直之）は、2026年4月10日（金）にAI受付俳優クラウド「AI PRIME ACTOR CLOUD」を正式にローンチいたしました。

実際の「AI PRIME ACTOR CLOUD」のUI（ユーザーインターフェース）画面（一部変更の可能性あり）

■ 開発の背景と受付における課題

近年、BtoB・BtoC を問わず、顧客の情報収集行動は大きく変化しています。

ウェブサイト上で情報収集や比較検討する一方で、企業側では以下のような課題が顕在化しています。

・受付人件費の高騰

・人的リソースの慢性的な不足

・限りある時間の中で来訪者の対応時間

こうした課題に対し、単なるチャットボットや FAQ では、十分な顧客体験を提供することが難しくなりつつあります。

株式会社ITファブリッジはこれまで、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルのAI俳優などを生成する「AI Urban」を通じて、“成果につながるAIブランディング体験設計” を支援してきました。その知見を活かし、お客様一人ひとりの状況に応じて対話し、行動を促す新たなソリューションとして開発したのが「AI PRIME ACTOR CLOUD」です。

■ サービス概要

「AI PRIME ACTOR CLOUD」は、株式会社ITファブリッジが提供する最先端の生成AI技術により制作されたリアルなAI受付俳優（AIアバター）が学習をして、企業のフロントに立ち、来訪者への案内・対応を行うAI学習クラウドサービスです。日々来訪者との会話を学習し、改善しながら企業のブランドイメージに合わせた受付パーソナリティを自由に設計でき、 一貫した高品質な受付体験を低コストで提供します。人件費削減、24時間365日82言語対応、企業のブランドイメージの最適化をを実現します。

■ 「AI PRIME ACTOR CLOUD」の特長

１.AI受付俳優（AIアバター）の生成

企業のブランドイメージに最適なAI受付俳優（AIアバター）をオーダーメイドで生成。肖像権フリーで永続的に活用できます。

２.24時間365日無人受付システム

AI受付俳優による24時間365日の来訪者対応を実現。夜間・休日も一貫した対応品質を維持します。

３.82言語の多言語対応受付

日本語・英語をはじめとする82言語での受付対応が可能。昨今の日本のインバウンドな来訪者にもスムーズに対応します。

４.音声、チャットでの手動・自動化で柔軟な受付対応

お客様の音声だけでなく、チャットでAI受付俳優（AIアバター）は受付をいたします。また、代表電話に自動で繋いだり、お手洗い・住所・最寄駅・帰り道などをボタン1つで、AI受付俳優（AIアバター）が丁寧に回答いたします。

５.学習をし日々賢くなる

高品質なAIプログラムで会話を通じて学習をしモデルが日々賢くなります。

６.会話内容を記録しデータ分析する

日々会話内容は年月日別でログで記録し、棒グラフなどでデータ分析可能です。

７.Slackなどのチャットツールにログ・データ分析を連携可能

日々会話内容・データ分析などをSlackに可視化し、日次レポートをSlackへ出力します。

当社オリジナルAI俳優：相川ここね当社オリジナルAI俳優：白井あおと

■選ばれる理由

１.受付人件費削減

-75%の年間固定費を圧縮いたします。

２.無稼働な対応

24時間365時間対応の受付業務を対応いたします。

３.82言語の多言語に対応

昨今の日本のインバウンド・外国人に対応いたします。

４.来訪者時間削減

-60%のフロント業務効率化を実現します。

５.学習モデルを使用

高品質なAIプログラムで日々賢くなります。

６.会話内容をログ記録・データ分析可能

日々会話内容は年月日別にログで記録し、棒グラフなどでデータ分析可能

７.Slackなどのチャットツールにログ・データ分析を連携可能

日々会話内容・データ分析などをSlackに可視化、日次レポートをSlackへ出力します。

８.肖像権リスクゼロ

AIが生成するオリジナル受付俳優のため、肖像権・著作権のリスクなく活用できます。

９.ブランドに最適化

企業イメージに合わせた外見・口調・ペルソナを自由に設計が可能です。

１０.スケーラブル

企業受付、ホテル・宿泊施設、商業・複合施設、公共・行政施設、医療・福祉施設など、複数拠点への同時展開が可能です。

■今後の展開

株式会社ITファブリッジは、「AI PRIME ACTOR CLOUD」は今後も機能を拡充し、AI・クラウド技術を活用した 新たな受付・フロント業務ソリューションを提供してまいります。 企業のDX推進と業務効率化を最先端のAIで力強くサポートいたします。

サービスの詳細・お問い合わせは、下記よりお気軽にご連絡ください。

【本サービスに関するお問い合わせ先】

電話 ：03-6675-3764（平日9:00～18:00）

メール：info@it-farbridge.co.jp

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=PcRA3VwcJ5c ]

当社オリジナルAI俳優：白井あおとのCMイメージ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=RtdGhbSUgxQ ]

当社オリジナルAI俳優：相川ここねのCMイメージ

■「 AI Urban 」について

「AI Urban」は、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルなAI俳優などを生成するAIブランディングテックサービスです。撮影コスト削減、肖像権フリー、ブランド価値向上などを特徴としています。

サービスサイト：https://ai-urban.jp/

■株式会社ITファブリッジについて

当社のビジョンは「思いついたときに、気軽に相談できるAIパートナーへ」です。AIブランディングテックのスタートアップの会社です。また、最先端のAI・クラウド技術を追求するテクノロジー企業として、日本を牽引する存在へ成長することを目指しています。

事業内容は、当社独自のAI生成基盤エンジンにより、最高品質のオリジナルのAI俳優などを生成する「AI Urban」、最先端のクラウド技術を使用したAI俳優営業プラットフォームの「AI SALES ACTOR CLOUD」や最先端のAI技術を使用したAI俳優受付プラットフォームの「AI PRIME ACTOR CLOUD」など「シンプル」「モダン」「スピード」をキーワードとし、他社と差別化したサービスを提供するAIブランディングテックを強みとした幅広い事業を展開しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社ITファブリッジ

所在地 ：東京都港区北青山1丁目3番1号アールキューブ青山３F

代表者名：遠橋 直之

事業内容：AI Urbanの提案、開発、運用、提供

AI SALES ACTOR CLOUDの提案、開発、運用、提供

AI PRIME ACTOR CLOUDの提案、開発、運用、提供

AIソリューションの提案、開発、運用、提供

AI技術を活用した企業のブランディング戦略の支援

公式HP ：https://it-farbridge.co.jp/