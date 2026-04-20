「Kubota Glass(R) My Vision プログラム」スタート記念「2 for You キャンペーン」、本日より広告展開開始

窪田製薬ホールディングス株式会社

東京、2026年4月20日 ── 窪田製薬ホールディングス株式会社は本日、4月13日に提供を開始した月額制サブスクリプションサービス「Kubota Glass(R) My Vision プログラム」のスタート記念キャンペーン「2 for You」の広告・プロモーション活動を本日より本格展開します。

「2 for You」とは - 1日2時間 × 2年間だから、"2"にこだわった。

本キャンペーンは、Kubota Glass(R)の使用スタイル「自宅で1日2時間」と「2年間の継続使用」という設計にちなんだ、"2"をテーマにした特典です。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35167/table/74_1_1bc5a830b1c8a57f8827dcf9716c8876.jpg?v=202604201051 ]

キャンペーン期間： 2026年4月13日（月）～6月19日（金）

4月13日からお申し込みの方も、全員対象です。

本キャンペーンの特典対象は、サービス開始初日の4月13日以降にMy Vision プログラムをお申し込みいただいたすべての方を含め、６月１９日までにお申し込みをいただいた方となります。広告展開の開始前にお申し込みいただいた方も含め、遡及して特典をお受け取りいただけます。

Kubota Glass(R) My Vision プログラムについて

近視の進行は自覚しにくく、ケアの開始が後回しになりやすいという課題があります。My Vision プログラムは、その障壁を取り除くために設計した月額制サブスクリプションサービスです。眼鏡・コンタクト・点眼とは目的も設計思想も異なる近視ケアの新たなカテゴリー「Kubota Glass(R)」を、価格を下げるのではなく、始める判断をしやすい形で提供します。

窪田製薬ホールディングス株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35167/table/74_2_79926d7476e08862dc629e553f7f2ed2.jpg?v=202604201051 ]

眼科医・研究者の窪田良（M.D., Ph.D.）が創業した、眼科領域を中心とした医薬品・医療デバイスの研究開発および商業化を行うグローバルヘルスケアカンパニーです。「視覚の未来を変える」をビジョンに、科学的根拠に基づく新たな治療・ケアの選択肢を届けることを使命としています。Kubota Glass(R)は、その研究知見を製品化した近視進行ケアデバイスとして、2022年より日本市場での提供を行っています。

【お問い合わせ・お申し込み】

Kubota Glass(R) 公式サイト：https://www.kubotaglass.jp