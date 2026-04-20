【本日発売】Amazonランキング1位獲得&発売前重版決定！ 今年のGWは本書を片手に「自分の解像度」を上げる。安斎勇樹『静かな時間の使い方』がいよいよ刊行

株式会社MIMIGURI

株式会社MIMIGURI（本社：東京都文京区、代表取締役Co-CEO：ミナベトモミ、安斎勇樹）は、当社代表取締役Co-CEO 安斎勇樹の新著『静かな時間の使い方──自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法』（朝日新聞出版）が、2026年4月20日（月）より発売されたことをお知らせいたします。

本書は、周囲の期待に応え続けて疲弊したビジネスパーソンが、社会や他人の外圧から距離をとることで「静かな時間」を取り戻し、内発的動機を取り戻すためのリフレクション（内省）の技法を体系化した一冊です。心身の疲労が蓄積しやすいGWを「自分を再構築する時間」に変えるための実践書としてご活用いただけます。

■ 予約開始直後にAmazonランキング1位を獲得！ 「やりたいこと」を見失ったビジネスパーソンのための実践書

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3月の情報解禁直後から予約が相次ぎ、Amazon「人気度ランキング」では本カテゴリで1位（※2026年3月4日 21時時点）を獲得。反響を受け、発売前重版が決定した安斎勇樹の新刊『静かな時間の使い方』が、本日発売を迎えました。

近年、真面目で優秀なビジネスパーソンほど、社会や他者の声（ソーシャルノイズ）に支配され、自らの内発的動機が麻痺した「過剰適応」状態に陥り、燃え尽きてしまう問題が深刻化しています。本書は、そうした社会のノイズを意図的に遮断し、自分と静かに対話する「リフレクション（内省）」を行うことで、麻痺してしまった内発的動機を回復させるための実践書です。

■ 本書で明かされる「自分の解像度」を上げる4つのステップ

本書は、学習論や認知科学を専門とする研究者として第一線で活躍し、同時に組織づくりの専門家として数多くの組織やビジネスパーソンと対話をしてきた著者が、個人の思索を深める技術的プロセスを体系化したものです。 単なる精神論ではなく、学習理論に基づいた誰もが再現可能な技法として、以下の2部構成・4つのステップで設計されています。

【第1部：基本編】「ソーシャルノイズ」の遮断と「リフレクション」の型

現代人の思考を奪う3つのノイズ（社会の規範・市場のスコア・共同体の空気）の正体を暴き、物理的・精神的に「静かな時間」を確保するための具体的な方法を提示します。さらに、確保した時間で行うべき「リフレクション」について、2つのモード（分析的・物語的）の違いや、日常に取り入れるべき「4つの習慣」など、実践のための基本構造を解説します。

【第2部：実践編】深層へ潜る「4つのリフレクション」

確保した静かな時間の中で自分の解像度を上げるために、以下の4つの対象へと思索を巡らせます。

■ 5割が自覚する「五月病」。休むだけでは回復しない、GWの「自分を再構築」する過ごし方

- 感情：日々のモヤモヤを入り口に、自分でも気づいていない「本当の欲求」や価値観を浮き彫りにします。- 技術：他者からの評価や成果の呪縛から抜け出し、日常の中で自分なりの技を磨く喜びを取り戻します。- 興味：世間の流行ではなく、自分が何に惹かれるのか、自分だけの面白さのツボを明らかにします。- 信念：これらを統合し、他人の声に揺らがない自分だけの羅針盤を手に入れます。

新年度のプレッシャーの中、120%で期待に応えようと気を張ってきたビジネスパーソンにとって、GWは待ちに待った休息です。しかし、『ヘルスケアテクノロジーズ株式会社「五月病に関する意識調査」2023年調べ』によれば、働く人の5割以上が「五月病」を自覚し、そのうち約3割が休職や退職に至っているという深刻なデータもあります。

要因の一つと考えられる、過剰適応による燃え尽きは、単に身体を休めるだけでは回復しません 。

また、近年、多くの企業で「エンゲージメントを高めても社員が自律しない」「キャリア自律を支援すると離職してしまう」というジレンマが起きていますが、その根本原因も個人の「内発的動機」の枯渇にあります。

物理的にも精神的にも職場から離れられるGWこそ絶好のタイミングです。ぜひ本書をガイドに「静かな時間」をつくり、自分を再構築する第一歩を踏み出してみてください。

■ 【GW目前・4/26開催】青山ブックセンターにて刊行記念特別セミナーを開催

本書の発売を記念し、ゴールデンウィークを目前に控えた4月26日（日）に、青山ブックセンター本店（東京都）にて刊行記念セミナーを開催いたします。

テーマは「ＧＷ目前！ 静寂の中での『リフレクション』で、仕事と人生を変える全技術」。長期連休を「単なる休息」で終わらせず、自分を再構築する時間にするための具体的な実践法を、著者の安斎が直接解説いたします。ぜひGWの過ごし方企画等のご取材にご活用ください。

【イベント概要】

イベント名：【4/26 (日)】安斎勇樹『静かな時間の使い方』刊行記念セミナー ＧＷ目前！ 静寂の中での「リフレクション」で、仕事と人生を変える全技術

開催日：2026年4月26日（日）

参加費：1,760円

※書籍『静かな時間の使い方』（定価1,760円）付き（書籍は当日受付にてお渡しいたします）。

詳細・お申し込みはこちらから(https://aoyamabc.jp/collections/event/products/2026-4-26)

■ 著名人からの推薦の声

本書には、各界のトップランナーから推薦のコメントを頂戴しています。

静けさは、解像度である。世界の輪郭は、沈黙の中でしか研ぎ澄まされない。

--落合陽一氏 （メディアアーティスト／研究者）

現代には、自分との対話が圧倒的に足りていない。人生の手綱を失ったら、静寂と思考を取り戻せ。そのための技法がここにある。

--谷川嘉浩氏（哲学者／『スマホ時代の哲学』著者）

■ 著者・安斎勇樹からのメッセージ

「組織と対話の専門家」である著者が、あえて「独りの時間」を提唱する理由

これまで多くの企業を支援し、対話をしてきましたが、今、多くのビジネスパーソンが「圧倒的なリフレクション不足」に陥り、内なる衝動を枯渇させています。組織の創造性を高めるためには、まず個人が「独り」になり、自分自身との対話を取り戻すプロセスが不可欠です。周囲の期待に応えすぎて自分を見失いそうになったとき、本書が「人生の手綱」を取り戻すための教科書になればと願っています。





■ 『静かな時間の使い方──自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法』について

《うるさすぎる時代に、「静寂」と「最高純度の思考」をとりもどすための本が誕生》

つながりや情報に翻弄されがちな現代において最も重要なのは、独りきりの「静かな時間」を確保し、いかに内面の深くまで潜って思考できるか。特に「感情」「技術」「興味」のリフレクション（内省）は、「己の思考や人生の軸」を定めるための強力な手段になる。

『問いかけの作法』『冒険する組織のつくりかた』を生み出してきた著者が提案する、主体的な人生を送るための思索の技法。

【目次】

《第１部：基本編》

第１章 仕事と人生を妨害する「ソーシャルノイズ」 ――「静かな時間」を確保する方法

第２章 静かな時間を充実させる「リフレクション」の習慣

《第2部：実践編》

第３章 感情のリフレクション ――自分の「傷と欲望」に目を向ける

第４章 技術のリフレクション ――自分の「技」を磨き、「成果」を手放す

第５章 興味のリフレクション ――自分の「面白い」のツボを探る

第６章 信念のリフレクション ――自分の「大切なこと」を言語化する

【書籍概要】

タイトル：静かな時間の使い方 自分の解像度を上げる「独りの思索」の全技法

発売日：2026年4月20日（月）

著者：安斎 勇樹（株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO）

仕様：四六判・並製・本文1色刷・304ページ

定価：本体1,760円（税込）

ISBN：978-4-02-332475-6

発行・発売：株式会社朝日新聞出版

▼書籍特設サイトはこちら(https://www.cultibase.jp/books/quiet-time-guide)

▼Amazonでの購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/4023324752)

【著者プロフィール】

安斎勇樹（あんざい・ゆうき）

株式会社MIMIGURI 代表取締役Co-CEO／東京大学大学院 情報学環 客員研究員

1985年生まれ。東京都出身。東京大学工学部卒業、東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士（学際情報学）。人の創造性を活かした新しい組織・キャリア論について探究している。主な著書に『冒険する組織のつくりかた：「軍事的世界観」を抜け出す５つの思考法』『問いのデザイン』『問いかけの作法』などがある。Voicy『安斎勇樹の冒険のヒント』放送中。

【株式会社MIMIGURIについて】

MIMIGURIは、文部科学省認定の研究機関として、組織の創造性を賦活する最新理論を実践し、社会の変革を促す経営コンサルティングファームです。デザイナー、ファシリテーター、エンジニア、コンサルタント、研究者など多様な専門家が連携し、人材育成、組織開発、制度設計、事業開発、ブランド開発を有機的に組み合わせたコンサルティングサービスを提供しています。さらに、人と組織の総合知を発信する探究メディア「CULTIBASE」の運営にも取り組んでいます。

【会社概要】

社名： 株式会社MIMIGURI

本社： 〒113-0033 東京都文京区本郷2-17-12 THE HILLS HONGO 4階

創業日：2021年3月1日

代表者：安斎勇樹（Co-CEO）、ミナベトモミ（Co-CEO）

事業内容：人材育成、組織開発、制度設計、事業開発、ブランド開発を有機的に組み合わせたコンサルティング業務／メディア運営（CULTIBASE）／研究開発

URL：https://mimiguri.co.jp/