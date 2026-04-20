2026年度・青梅で開催「森林環境教育指導者養成講座」

NPO法人青梅こども未来

昨年度から青梅市と立川市、青梅こども未来・森のこと事業部の協働で始まった森林環境教育指

導者養成講座。

1年間（全10回）の講座を無事に終了し、大変素晴らしい青梅ELF（青梅環境リテラシーファシリ

テーター）第1期生が誕生した。

3月には早速、立川ルミネ屋上コトリエにて開催の沿線キッズマルシェ(https://tachikawa-billboard.com/report_list/ensen_kids)で、青梅ELFメンバーの活躍

の場があり、6月には立川市と協働で小学生と保育園向けのワークショップの開催も予定されてい

る。

また地元青梅市でも、10月に親子で楽しめる森のイベントの開催が予定されている。

そして今年5月から第2期生の講座が始まる。

今年度も立川市の受講生と合同で、青梅・西多摩の豊かな自然を活かし、様々な学びを得られる

講座を企画している。

昨年度の経験を基に、よりブラッシュアップされた内容で、充実した講座となる見通しだ。

自然豊かな青梅丘陵野外での実習座学での講習実習生によるインタプリタ実習

多摩産材についての学習

環境破壊が世界的に進んでいる昨今、森林の大切さが改めて重要視されている。

それは単に森林を守るだけでなく、水資源を守ること、海を守ること、そこに暮らす動植物の生態

系を守ることでもあり、その先に自然の絶妙なバランスがあり、人間は自然の一部であるというこ

とを実感する貴重な学びの体験である。

そしてその大切さをより多くの人々に知ってもらうために活動するのが青梅ELFの役割である。

また、講座期間中にプロジェクト・ワイルドエデュケーターの資格を取得することもできる。

4月15日より青梅市農林水産課林務水産係にて受付が開始されている。（5月8日まで）

＊詳細は広報おうめ4月15日号(https://www.city.ome.tokyo.jp/uploaded/attachment/79274.pdf)（３ページ目）に記載

イベントの概要

名 称 ： 「森林環境教育指導者養成講座」

会 場 ： 青梅丘陵（風の子太陽の子広場）

応募資格 ： 青梅市または立川市に在住・在勤。在学の方（18歳以上）

開所日時 ： 2026年5月16日より2027年2月13日まで（第3土曜日・全10回）

受講費用 ： 8,800円

定 員 ： 先着10名

「青梅こども未来」とは

青梅の地で「子育てして良かった」と思える街づくりをミッションに立ち上がったNPOです。

「この街で子育てしたい！ずっと暮らしたいと思える街づくり」をミッションに掲げ、

『子ども』を真ん中に色々な世代が集える居場所づくりをしています。そしてインクルーシブな

ヒト・コト・モノとの出会いを大切にして活動しています。

ホームページ https://kodomomirai-ome.com/new/

「森のこと事業部」とは

青梅こども未来のビジョンの実現と共に、地元青梅の大切な森を守りながら、もっと身近に感

じてもらい、上手に活かしていくために考え、行動しているチームです。

森のこと事業部紹介ページ https://kodomomirai-ome.com/new/morinokoto/(https://kodomomirai-ome.com/new/morinokoto/)

「プロジェクトワイルドエデュケーター」とは

Project WILDは「自然を大切に」と理解するだけでなく、「自然や環境のために行動できる人」

を育成することに取り組んだ野生生物を題材とした環境教育プログラムです。

プロジェクトワイルドホームページ https://www.projectwild.jp/(https://www.projectwild.jp/)