ウェルビーイング教育スタートアップ「株式会社ULUCUS PARK」、シリーズA資金調達を完了--“12歳までの身体づくり”から未来の人材育成と社会変革へ

株式会社ULUCUS PARK

株式会社ULUCUS PARK（本社：北海道札幌市、代表取締役：赤坂 慧）は、この度シリーズAラウンドにおける資金調達を完了したことをお知らせいたします。（※調達金額非公開）

本調達を通じてULUCUS PARKは、“12歳までの身体づくり”を起点とした新たな人材育成モデルの確立と、スポーツ教育・ヘルスケア・まちづくりを横断する社会インフラの構築を加速してまいります。

■ 背景

日本は現在、少子高齢化による人口減少という大きな社会課題に直面しています。

今後求められるのは「人材の量」ではなく、一人ひとりの可能性を最大化する“人材の質”の向上です。しかし現状の教育は、子どもの成長に不可欠な要素が分断されたまま提供されており、統合的に設計されているとは言えません。

世界ではすでにこれらを統合した教育モデルが広がり始め、成果も出てきています。

このままでは、日本が将来的に競争力を失う可能性も否定できません。この差はやがて、国の競争力そのものの差になります。

■ ULUCUS PARKの取り組み

日本初のマルチスポーツ専門施設として、12歳以下の子どもたちを対象に、

身体づくりを軸とした統合型の教育プログラムを提供しています。



・マルチスポーツ（運動）

多様な動きを経験することで、基礎運動能力を最大化

・眠育（睡眠）

睡眠の質を高め、海馬成長の効率向上

・食育（栄養）

身体の内側から成長を支える栄養設計

・非認知能力

挑戦力・自己肯定感・やり抜く力などを通した、“生きる力”の育成

スポーツを“目的”ではなく“手段（入口）”と捉えています。

12歳以下という限られた時期にしか形成されない、

人の土台となる成長領域にアプローチすることが本質です。

さらに、これらすべての要素をデータとして蓄積し、

子ども一人ひとりの成長を可視化・最適化する独自の仕組みを構築しています。

■ シリーズA資金調達の目的

1. 施設展開の加速（全国・地方）

北海道発のモデルを基に、都市部・地方へ展開

教育と地域を融合した新しい都市モデルを構築

2. 研究・エビデンス構築

大学・研究機関と連携し、運動・睡眠・栄養・その他ヘルスケア領域のデータを統合

日本に不足している12歳以下アプローチが生涯を変える科学的根拠を確立

3. 法人・行政との連携強化

子育て支援（福利厚生での企業サポート）・健康経営・地域政策と連動した取り組みを拡大

遊休施設の活用やプログラム提供を展開

4. グローバル展開

海外教育モデルとの融合を進め、世界標準となる教育モデルを構築

5. 人材育成

産学連携を軸に全国で初めてのマルチスポーツトレーナー育成拠点を北海道に整備

■ ULUCUS PARKの役割

～今しかつくれない”一生の土台”未来を創る、ULUCUS PARK（ウルクスパーク）～

１. 未来の人材を設計し、育てる“社会インフラ”

２. “12歳まで”を再設計する存在

３. 教育とヘルスケアをつなぐ“ハブ”

４. データで成長を可視化する“基盤”

５. 教育から始まるまちづくりの“起点”

６. 日本の未来を支える“人材の土台”をつくる

■ 代表コメント

株式会社ULUCUS PARK 代表取締役社長 赤坂 慧

私たちが取り組んでいるのは、単なる教育事業ではありません。

“12歳までの身体づくり”という、人生を決定づける最も重要な土台から、子どもたちの未来の選択肢や挑戦の入り口を最大化することです。



子どもが変われば、家庭が変わる。

家庭が変われば、企業が変わる。

企業が変われば、地域が変わる。

そして、社会全体のウェルビーイングが底上げされていきます。



私たちは、12歳以下という最も重要な時期から人材育成を設計することを使命としています。

長期的なプロジェクトに日本も積極的に取り組めるように、

日本が取り残されないため、手遅れにならないため、多くの子ども達に届けられる環境の整備を実施してまいります。



変わらない現状/分野/社会に風穴を開くのがスタートアップ企業の役割です。

ULUCUS PARKは、今後も挑戦を続けてまいります。

■ 会社概要

株式会社ULUCUS PARK

所在地：北海道札幌市

代表者：代表取締役 赤坂 慧

https://ulucuspark.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ULUCUS PARK 広報担当

メール：info@ulucuspark.com