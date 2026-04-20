【セミナー開催】イノベーションは「偶発的な会話」から生まれる　― 経営視点でデザインすべき“雑談”の価値 ―

サントリービバレッジソリューション株式会社お申込みはこちら :https://www.suntory.co.jp/softdrink/jihanki/solution/ogori/seminar/?cdn1=15

多くの企業が「イノベーション創出」を重要な経営課題として掲げる一方で、業務の効率化や分業の進展により、職場からは偶発的な会話である“雑談”が減りつつあります。しかし本来、イノベーションは、異なる知識や視点が交わる何気ない会話から生まれるものです。つまり“雑談”は、単なる非効率ではなく、新しい価値を生み出す起点と言えます。本セミナーでは、山口周氏、コクヨの新居氏、サントリー圖師の3名が登壇。「偶発的な会話」の価値を起点に、雑談を生み出すための考え方や具体的な方法を解説します。また、オフィス設計の視点とコミュニケーション設計の視点、それぞれの専門家が事例を交えながら、“会話が生まれる仕組み”を紐解きます。さらにトークセッションでは、「偶発的な会話」を経営視点でデザインする際の意思決定のポイントについて議論。経営者・経営企画・人事・総務・オフィス運営に携わる方々にとって、組織の創造性を高めるヒントを得られるセミナーです。

■開催概要日時

日時 ：2026年6月4日（木）15：30～17：00 ※開場時間 15：00

開催 ：リアル・オンライン同時開催

会場 ：TiB（Tokyo Innovation Base） 有楽町駅すぐ

定員 ：リアル参加 200名、オンライン参加 無制限 （いずれも要予約）

参加費：無料申込

締切 ：会場申込のみ 2026年6月1日（月） 14：00まで

※定員に達し次第、受付を終了する場合がございます。

■当日プログラム ※講演内容は変更となる場合がございます

＜第一部＞

- 雑談力 -

登壇：山口 周 氏 （著作家・経営コンサルタント）

雑談は「無駄」ではなく、創造性と信頼を生む重要なインフラです。本講演では、ビジネスや組織における「雑談の価値」を再定義し、イノベーション・意思決定・関係構築といった側面で「雑談を戦略的に活かす視点」を提示します。

- 「体験価値」の重要性 -

登壇：新居 臨 氏（コクヨ株式会社）

オフィスの役割は大きく変化しています。

コクヨは、人と企業の自律協働的なつながりが生まれる、新たなオフィスの在り方を模索しています。重視するのはオフィスでの「体験価値」の提供であり、具体的な取組み例を踏まえて、その目的と期待効果について提言します。

- 雑談のつくりかた -

登壇：圖師 淑隆（サントリービバレッジソリューション株式会社）

イノベーション創出の重要ポイントの一つに点と点の邂逅があります。これを雑談という手段を使って設計できるとしたら面白いと思いませんか。「社長のおごり自販機」で偶発的な雑談を設計し、イノベーション創出を狙った事例を紹介します。

＜第二部＞

- トークディスカッション -

“雑談”を経営投資として成立させるには？--投資判断の決め手

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