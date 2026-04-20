【三重・鳥羽旅館組合×鳥羽水族館】ラッコと出会える夜の水族館　宿泊者限定「ナイトアクアリウム」開催！ 4月20日より販売開始

鳥羽旅館事業協同組合

鳥羽旅館組合（所在地：三重県鳥羽市）は、鳥羽水族館と連携し、2026年7月および12月に、宿泊者限定イベント「ナイトアクアリウム」を開催いたします。

本企画は、閉館後の水族館を特別開放し、夜行性の生きものたちの活発な様子や、幻想的に演出された館内を楽しめる特別体験として毎年ご好評をいただいております。

今年は新たに、通常よりも早く入館できる「アーリーエントリープログラム」を導入。混雑前の落ち着いた館内で、よりゆったりとナイトアクアリウムをお楽しみいただけます。

【提供：鳥羽水族館】【昨年の様子】

■7月開催 ナイトアクアリウム（宿泊者限定）

ナイトアクアリウムは、2026年7月15日（水）～7月17日（金）の期間で開催いたします。

開催時間は19:00～21:00を予定しており、「ナイトアクアリウムチケット付きプラン」でご宿泊のお客様限定のイベントです。

※12月開催の詳細は、9月上旬頃にご案内予定です。



■「アーリーエントリープログラム」

【提供：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター】

今年新たに導入する「アーリーエントリープログラム」では、通常入館開始より30分早く館内へご入場いただけます。

・入館開始時間：18:30～（通常19:00の30分前）

・混雑前の館内をゆったり見学可能

・人気エリア（ラッコ水槽など）も比較的スムーズに観覧可能

小さなお子様連れのご家族やシニアの方など、長時間の待機が難しい方にも配慮した、快適性の高い特別オプションです。

※観覧時間の制限はございませんが、ラッコ前では混雑状況に応じて、立ち位置の入れ替わりをお願いする場合がございます。

■来場者プレゼント

ご参加いただいた方には、オリジナルうちわをプレゼントいたします。

さらに、イベント終了後のアンケートにご協力いただいた方には、オリジナルステッカーを差し上げます。

いずれも本イベント限定の特別な記念品です。

【オリジナルうちわ】【オリジナルステッカー】

■申込・販売について（※内容により受付期間が異なります）

＜ナイトアクアリウムチケット付宿泊プラン（7月開催分）＞

・販売開始：2026年4月20日（月）～

・販売方法：鳥羽旅館組合加盟旅館の公式ホームページ等にて販売

▶ 対象施設一覧はこちら（特設ページ）

→ https://www.tobanoyado.com/event_nightaquarium_2026.php(https://www.tobanoyado.com/event_nightaquarium_2026.php)

＜アーリーエントリープログラム＞

・募集期間：2026年4月20日（月）9:00～4月27日（月）17:00

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

・申込方法：Googleフォーム

・参加費：3,000円（税込）／人

・定員：各日20～25名程度（予定）

・対象：ナイトアクアリウム宿泊者限定（宿泊プラン申込者）

▶ お申込みはこちら（Googleフォーム）

→ https://forms.gle/iypBQJ43f9w41vYr5(https://forms.gle/iypBQJ43f9w41vYr5)

■鳥羽旅館組合理事長 迫間優子 コメント

「毎年ご好評をいただいているナイトアクアリウムを、今年はさらに快適にお楽しみいただけるよう、新たにアーリーエントリープログラムを導入いたしました。混雑前の落ち着いた時間帯に、ラッコをはじめとする生きものたちの魅力をより間近に感じていただけます。ここでしか味わえない特別な夜のひとときをぜひご体感ください」



■アーリーエントリープログラムに関する注意事項

・本プログラムは事前申込制です（宿泊予約後に専用フォームよりお申込みください）

・ナイトアクアリウム宿泊プランをご利用のお客様限定となります

・応募多数の場合は抽選となります

・当選された方は、指定期日までのご入金をもって参加確定となります

・参加費は宿泊プランとは別料金となります

・当選後のキャンセルはできる限りお控えください（やむを得ない場合を除く）

※その他詳細は特設ページをご確認ください