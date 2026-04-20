「Number Rock」×TVアニメ「幽☆遊☆白書」の特別コレクション発表を記念して、SNSでプレゼントキャンペーンを開始

株式会社ディ・テクノ

Number Rockは、TVアニメ「幽☆遊☆白書」との特別コレクションの発売決定を記念して、2026年4月19日（日）よりSNSプレゼントキャンペーンを開始いたしました。

■キャンペーン内容

XとInstagramにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

X：対象投稿をリポストすることで応募。

抽選で2名様にEXCLUSIVE LINE T-Shirt（Lサイズ）をプレゼント

Instagram：対象投稿に「いいね」で応募。

抽選で2名様にEXCLUSIVE LINE T-Shirt（Lサイズ）をプレゼント

■特別コレクションについて

Instagram

冨樫義博による漫画を原作とした90年代を代表するTVアニメ『幽☆遊☆白書』より、各種ビジュアルを使用したアイテムを多数ラインナップ。

注目のEXCLUSIVE LINE（エクスクルーシブライン）のTシャツは、プリントにシルクスクリーン15版による多色印刷を使用。デジタルプリントでは表現できない立体感と存在感を実現し、着用を重ねるほどに風合いが増す「プリントを育てる」楽しさが味わえる一枚です。

Tシャツのボディは、80～90年代のヴィンテージTシャツを再解釈したオリジナル設計。シングルステッチと丸胴仕様を採用し、6.2oz生地のリラックスシルエットで、体の線が出にくく、大人が自然に着こなせる一枚に仕上げました。

商品名：【EXCLUSIVE LINE】TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt

サイズ展開：M、L、XL、XXL

販売価格：13,200円（税込）

販売方法：抽選販売

抽選応募受付期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月6日(水)10：00

その他、予約販売の特別なアイテムを多数ラインナップ。 こちらもぜひご注目ください。

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／集合

サイズ展開：M、L、XL、XXL

販売価格：8,800円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／セピア

サイズ展開：M、L、XL、XXL

販売価格：8,800円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／戸愚呂兄弟

サイズ展開：M、L、XL、XXL

販売価格：8,800円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／The Blue Sea

サイズ展開：M、L、XL、XXL

販売価格：8,800円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」デニムトートバッグ

サイズ展開：フリー

販売価格：5,940円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」ホーローマグカップ

サイズ展開：フリー

販売価格：3,850円（税込）

販売方法：予約販売

予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00

■NumberRockとは

かつてアニメや漫画、映画、音楽に心を躍らせた大人たちに向け、80～90年代からインスピレーションを受けた技法で制作した、こだわりのTシャツを届けたいという想いから誕生したブランドです。

コンテンツ選定からプリント、Tシャツボディに至るまで細部にこだわり、数十年先も愛される商品づくりを目指しています。

■TVアニメ「幽☆遊☆白書」とは

冨樫義博による漫画を原作とした90年代を代表するTVアニメ。フジテレビ系列で1992年10月10日から1995年1月7日まで放送され、高視聴率を記録しました。

■オフィシャルWEB STORE

https://numberrock.theshop.jp

■公式Instaglam

https://www.instagram.com/numberrock_official/

■公式X

https://x.com/NumberRock_

ご紹介いただく際は、権利表記として下記表示をお願いします。

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）

(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社

(C)D-techno