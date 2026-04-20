「Number Rock」×TVアニメ「幽☆遊☆白書」の特別コレクション発表を記念して、SNSでプレゼントキャンペーンを開始
Number Rockは、TVアニメ「幽☆遊☆白書」との特別コレクションの発売決定を記念して、2026年4月19日（日）よりSNSプレゼントキャンペーンを開始いたしました。
■キャンペーン内容
XとInstagramにて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。
X：対象投稿をリポストすることで応募。
抽選で2名様にEXCLUSIVE LINE T-Shirt（Lサイズ）をプレゼント
Instagram：対象投稿に「いいね」で応募。
抽選で2名様にEXCLUSIVE LINE T-Shirt（Lサイズ）をプレゼント
X
■特別コレクションについて
冨樫義博による漫画を原作とした90年代を代表するTVアニメ『幽☆遊☆白書』より、各種ビジュアルを使用したアイテムを多数ラインナップ。
注目のEXCLUSIVE LINE（エクスクルーシブライン）のTシャツは、プリントにシルクスクリーン15版による多色印刷を使用。デジタルプリントでは表現できない立体感と存在感を実現し、着用を重ねるほどに風合いが増す「プリントを育てる」楽しさが味わえる一枚です。
Tシャツのボディは、80～90年代のヴィンテージTシャツを再解釈したオリジナル設計。シングルステッチと丸胴仕様を採用し、6.2oz生地のリラックスシルエットで、体の線が出にくく、大人が自然に着こなせる一枚に仕上げました。
商品名：【EXCLUSIVE LINE】TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：13,200円（税込）
販売方法：抽選販売
抽選応募受付期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月6日(水)10：00
その他、予約販売の特別なアイテムを多数ラインナップ。 こちらもぜひご注目ください。
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／集合
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：8,800円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／セピア
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：8,800円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／戸愚呂兄弟
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：8,800円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」T-Shirt／The Blue Sea
サイズ展開：M、L、XL、XXL
販売価格：8,800円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」デニムトートバッグ
サイズ展開：フリー
販売価格：5,940円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
商品名：TVアニメ「幽☆遊☆白書」ホーローマグカップ
サイズ展開：フリー
販売価格：3,850円（税込）
販売方法：予約販売
予約期間：2026年4月27日(月)10：00～2026年5月16日(土)10：00
■NumberRockとは
かつてアニメや漫画、映画、音楽に心を躍らせた大人たちに向け、80～90年代からインスピレーションを受けた技法で制作した、こだわりのTシャツを届けたいという想いから誕生したブランドです。
コンテンツ選定からプリント、Tシャツボディに至るまで細部にこだわり、数十年先も愛される商品づくりを目指しています。
■TVアニメ「幽☆遊☆白書」とは
冨樫義博による漫画を原作とした90年代を代表するTVアニメ。フジテレビ系列で1992年10月10日から1995年1月7日まで放送され、高視聴率を記録しました。
■オフィシャルWEB STORE
https://numberrock.theshop.jp
■公式Instaglam
https://www.instagram.com/numberrock_official/
■公式X
https://x.com/NumberRock_
ご紹介いただく際は、権利表記として下記表示をお願いします。
原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊）
(C)Yoshihiro Togashi 1990年-1994年 (C)ぴえろ／集英社
(C)D-techno