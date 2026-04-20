【4/17より】「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-2_form.php
士業の皆さまへ
こんなお悩み、ありませんか？
・補助金は稼げると聞くが、実態がよくわからない
・営業や集客に時間を取られてしまう
・案件はあっても一人では回しきれない
・申請後の対応（交付申請・実績報告）が重い
実はこれ、ほとんどの士業がぶつかる壁です。
しかし一方で――
補助金分野は今、
“10年で市場が約3倍”に拡大している成長分野です。
さらに、
・着手金＋成功報酬で高単価
・リピート案件が発生しやすい
・顧問契約に繋がる
という、極めて収益性の高いビジネスモデルが成立しています。
例えば実際に…
・年間報酬1,000万円以上の士業
・副業でも年収＋400万～600万円
といった事例も出ています。
では、なぜ“稼げる人”と“稼げない人”が分かれるのか？
その答えはシンプルです。
「一人でやるか、仕組みでやるか」
今回のセミナーでは、
・営業不要で案件を獲得する方法
・申請業務に集中できる分業モデル
・採択率86%を実現するノウハウ
・専業・副業どちらでも成立する働き方
を、すべて公開します。
特に今回は、
「補助金分野に参入したいが不安」
「今の業務にプラスして収益を伸ばしたい」
という方にとっては、
かなり“再現性の高い内容”になっています。
▼こんな方は必見です
・行政書士／中小企業診断士／社労士／税理士の方
・補助金の経験を活かして収益を伸ばしたい方
・営業せずに案件を増やしたい方
・副業で安定収入を作りたい方
正直に言います。
補助金分野は「早く参入した人」ほど有利です。
市場が伸びている今だからこそ、“稼げるポジション”はまだ空いています。
この機会を逃さないでください。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
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