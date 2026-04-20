【4/17より】「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-2_form.php

士業の皆さまへ

こんなお悩み、ありませんか？

・補助金は稼げると聞くが、実態がよくわからない

・営業や集客に時間を取られてしまう

・案件はあっても一人では回しきれない

・申請後の対応（交付申請・実績報告）が重い

実はこれ、ほとんどの士業がぶつかる壁です。

しかし一方で――

補助金分野は今、

“10年で市場が約3倍”に拡大している成長分野です。

さらに、

・着手金＋成功報酬で高単価

・リピート案件が発生しやすい

・顧問契約に繋がる

という、極めて収益性の高いビジネスモデルが成立しています。

例えば実際に…

・年間報酬1,000万円以上の士業

・副業でも年収＋400万～600万円

といった事例も出ています。

では、なぜ“稼げる人”と“稼げない人”が分かれるのか？

その答えはシンプルです。

「一人でやるか、仕組みでやるか」

今回のセミナーでは、

・営業不要で案件を獲得する方法

・申請業務に集中できる分業モデル

・採択率86%を実現するノウハウ

・専業・副業どちらでも成立する働き方

を、すべて公開します。

特に今回は、

「補助金分野に参入したいが不安」

「今の業務にプラスして収益を伸ばしたい」

という方にとっては、

かなり“再現性の高い内容”になっています。

▼こんな方は必見です

・行政書士／中小企業診断士／社労士／税理士の方

・補助金の経験を活かして収益を伸ばしたい方

・営業せずに案件を増やしたい方

・副業で安定収入を作りたい方

正直に言います。

補助金分野は「早く参入した人」ほど有利です。

市場が伸びている今だからこそ、“稼げるポジション”はまだ空いています。

この機会を逃さないでください。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-2_form.php

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認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com