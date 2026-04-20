【4/17より】「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「【大募集】補助金分野で活躍したい士業向けセミナー」の無料配信を開始します！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-2_form.php



士業の皆さまへ


こんなお悩み、ありませんか？



・補助金は稼げると聞くが、実態がよくわからない


・営業や集客に時間を取られてしまう


・案件はあっても一人では回しきれない


・申請後の対応（交付申請・実績報告）が重い


実はこれ、ほとんどの士業がぶつかる壁です。



しかし一方で――


補助金分野は今、


“10年で市場が約3倍”に拡大している成長分野です。



さらに、


・着手金＋成功報酬で高単価


・リピート案件が発生しやすい


・顧問契約に繋がる


という、極めて収益性の高いビジネスモデルが成立しています。



例えば実際に…


・年間報酬1,000万円以上の士業


・副業でも年収＋400万～600万円


といった事例も出ています。



では、なぜ“稼げる人”と“稼げない人”が分かれるのか？


その答えはシンプルです。



「一人でやるか、仕組みでやるか」



今回のセミナーでは、


・営業不要で案件を獲得する方法


・申請業務に集中できる分業モデル


・採択率86%を実現するノウハウ


・専業・副業どちらでも成立する働き方


を、すべて公開します。



特に今回は、


「補助金分野に参入したいが不安」


「今の業務にプラスして収益を伸ばしたい」


という方にとっては、


かなり“再現性の高い内容”になっています。



▼こんな方は必見です


・行政書士／中小企業診断士／社労士／税理士の方


・補助金の経験を活かして収益を伸ばしたい方


・営業せずに案件を増やしたい方


・副業で安定収入を作りたい方



正直に言います。


補助金分野は「早く参入した人」ほど有利です。



市場が伸びている今だからこそ、“稼げるポジション”はまだ空いています。



この機会を逃さないでください。



無料で視聴できるので、是非お申込みください！



■動画お申し込みはこちら


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260415-2_form.php



☆お問い合わせはこちら↓


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com