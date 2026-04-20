日本国内アプリ収益No.1（※1）の「ピッコマ」サービス開始10周年

株式会社カカオピッコマ

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」は、2026年4月20日をもちましてサービス開始より10周年を迎えました。これまでピッコマをご活用いただいた全ての方へ心からの感謝を捧げるとともに、現在、10周年を記念した大型キャンペーンを実施いたします。

当社は2016年のサービス開始以来、日本で初めて「待てば\0（※2）」というビジネスモデルを打ち出し、商標登録された同モデルを通じて、デジタルマンガ市場における新たな読書体験を提供してまいりました。

現在、ピッコマは累計5,000万ダウンロード、19万作品以上を配信するプラットフォームへと成長しています。

■ マンガの読み方を変えた「待てば\0（※2）」

サービス開始当初の2016年、日本市場においては「マンガは単行本として購入し、じっくり読むもの」という認識が一般的でした。いわゆる“売り切り型”のビジネスモデルであり、主なターゲットもコアなマンガファンが中心でした。

その中で当社が導入した「待てば\0（※2）」モデルは、作品を“話単位で手軽に楽しむ”という新たなコンテンツフォーマットと体験を提示しました。時間の経過によって無料で読める仕組みは、単に閲覧ハードルを下げるだけでなく、ユーザーが新たな作品と出会う「キッカケ」を創出し、日々継続して作品を楽しむ「習慣化」の定着を目指しました。さらに、閲覧・購買データの活用により、この作品との出会いと習慣化された楽しみ方はユーザーごとに最適化され、より自然に作品とつながる体験へと進化してきました。

これにより、これまでマンガとの接点が少なかったライトユーザー層にも利用が広がり、「気軽に読む」という新しい楽しみ方を創出しました。

この取り組みは、単なる価格施策ではなく、コンテンツの提供形式・ビジネスモデル・ターゲット・楽しみ方までを一体で変革したものであり、マンガの読み方そのものをアップデートする転換点として、市場に大きな影響を与えています。

■ 10年の歩みと実績

ピッコマは、「待てば\0（※2）」モデルを起点に、読書体験を軸としたサービス進化を続けてきました。作品ラインナップの拡充やジャンルの多様化、SMARTOON(R)️など新たな表現形式の普及を通じて、幅広いユーザー層に支持されるプラットフォームへと成長しています。

また、この“話単位で手軽に楽しむ”という体験はマンガにとどまらず、ノベル領域にも拡張しています。ピッコマはノベルにおいても高い支持を獲得しており、従来の一冊単位での購入が主流だった読書スタイルに対し、話売りや「待てば\0（※2）」モデルを導入することで、ライトユーザーでも気軽に楽しめる新たな読書体験を提供しています。

さらに、「\０+（※3）」「爆読み\0（※4）」などの施策によりコンテンツ消費の幅を広げるとともに、2025年12月にはハズレなしのオンラインくじサービス「ピッコマくじ」を開始し、ユーザー接点の拡張とIP価値の活用を推進しています。これによりピッコマは、作品を“読む”だけでなく、さまざまな形でIPを楽しむことができる場へと進化しています。

加えて、ユーザーの閲覧・購買データを活用したレコメンドや販売設計により、マンガ・ノベル双方において継続的にヒット作品を創出する仕組みを構築しています。

■ 成長を支える基盤

ピッコマの成長の根底には、以下の3つの要素があります。

- 作品が主役であること作品そのものの魅力を最大化し、ユーザーにとって最適な形で届けることを最優先にサービス全体を設計しています。- 作品と出会う「キッカケ」を創出すること待てば\0（※2）をはじめとした各種ビジネスモデルにより、ユーザーが新たな作品に触れるハードルを下げ、多様な出会いを生み出しています。- 作品を読み続ける「習慣」を育てること継続的に作品を楽しめる体験設計とデータ活用により、日常的に作品に触れる習慣化の定着を目指しています。

これらを一体的に運用することで、持続的な成長を実現してきました。

■ サービス開始10周年に寄せて

10年前、「待てば\0（※2）」という一歩から始まった私たちの挑戦。今日、それが誰かの日常を彩っているのなら、それは私たちの力ではなく、ひとえに物語の楽しさのおかげです。

物語は、楽しい。

私たちはこれからも、このシンプルな真理を信じ、作品と読者が出会う最高の「キッカケ作り」に情熱を注ぎ続けます。

次の10年も、ピッコマがつむぐ未来にどうぞご期待ください。

※1：出典：Sensor Tower（センサータワー）「2025年の市場別ランキング」 日本における「IAP（アプリ内課金）収益」アプリランキング（ゲームを除く）において、第1位を記録。

※2：23時間待てば、青色の「待てば\0」アイコンの話が無料で読める機能です。

※3：「\0+券」1枚で、「\0+」アイコンの話を1つを読めるアイテムです。

※4：対象作品の「待てば\0」話をチャージ無しで読むことができる機能です。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/piccoma_jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ