ナレコムAI Chatbot、Anthropic最新モデル「Claude Opus 4.7」に対応

株式会社ナレッジコミュニケーション

株式会社ナレッジコミュニケーション（本社：千葉県市川市、代表取締役：奥沢 明、以下「ナレッジコミュニケーション」）は、法人向けSaaS型生成AI活用プラットフォーム「ナレコムAI Chatbot」において、Anthropic社の最新モデル「Claude Opus 4.7」に対応したことをお知らせします。

ナレコムAI Chatbotは、チャット、データ分析、社内文書検索等をワンプラットフォームで提供し、高いセキュリティ基準を備えた法人向け生成AIサービスです。今回のアップデートにより、従来の高性能モデルに加え、最新世代の大規模言語モデル「Claude Opus 4.7」が選択可能となり、より高度な推論能力とマルチモーダル処理を活用できようになりました。

▼ ナレコムAI Chatbot サービスサイト

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-aiplatform.html

■ アップデート詳細：新モデルの特徴

【Claude Opus 4.7：Anthropicの最新フラッグシップモデル】

Anthropic社が提供する最新フラッグシップモデル「Claude Opus 4.7」は、同社の中で最も能力が高いであり、複雑な思考や高度な専門知識を必要とする業務において高品質な回答を提供します。

このモデルは、RLHF（人間からのフィードバックによる強化学習）とConstitutional AI（モデルが明文化された原則に基づき自己評価・修正する手法）によって訓練され、応答の安全性・有用性・誘導可能性がさらに向上しています。特に推論分野では複雑な論理的問題を解く能力が強化され、コーディング分野では幅広い言語と環境に対応する精度が向上。多言語対応力も備えており、日本語でも自然で正確な応答を生成します。

主な機能強化ポイント

- 高度な推論能力：法律、医療、技術、研究など専門分野でも一貫した正確性- マルチモーダル対応：テキストに加え画像など他のデータ形式を分析- 多言語対応：日本語を含む多言語環境で高精度な出力- コーディング能力向上：複雑なアルゴリズムやシステム設計にも対応

主な適用シーン

- 経営・市場分析、競合調査、戦略立案支援- 専門的な質疑応答（医療、法務、技術分野など）- 画像・図表を含む資料の理解と説明- 高度なデータ解析、異常検知、パターン発見

今回の対応により、ナレコムAI Chatbotは大規模な社内文書・知識資産を一度に処理・分析し、高度な意思決定や業務効率化を支援できるようになります。

Claude Opus 4.7 Benchmarks

※参考・画像出典： Introducing Claude Opus 4.7(https://www.anthropic.com/news/claude-opus-4-7)

ナレコムAI Chatbotについて

ナレコムAI Chatbotは、企業が生成AIを安全かつ効果的に導入するためのプラットフォームです。社内データの活用、業務効率化、ナレッジマネジメントを強力に支援します。

【特徴】

・Azure OpenAI Service、Anthropic API等を活用したセキュアな環境

・社内文書検索（RAG）機能

・個人情報の自動マスキング機能

・利用ログの可視化と管理

【料金】

月額 1 User 1,000円 ～

※教育機関向けEducationプランあり

【詳細はこちら】

https://www.knowledgecommunication.jp/product/narekomu-aiplatform.html

株式会社ナレッジコミュニケーションについて

株式会社ナレッジコミュニケーションは、「クラウド×AI」を軸に企業のAI利活用を支援するテクノロジーカンパニーです。AWS、Microsoft Azure、Databricksなどのクラウド基盤を活用し、コンサルティングからシステム開発、データ活用基盤の整備、AI開発、運用までを一貫して提供しています。

AWS Machine LearningコンピテンシーやMicrosoft Azureの各種専門認定を取得しており、さらにMicrosoft AI Partner Awardの受賞など、クラウドやAI分野において高い評価を受けています。これらのクラウドおよびAI領域における技術力と実績を強みに、企業のAIトランスフォーメーション（AX）を支援しています。

会 社 名 株式会社ナレッジコミュニケーション

本社所在地 千葉県市川市相之4-6-5 フォーリーフ南行徳2F

代表取締役 奥沢 明

設 立 200年11月13日

事 業 内 容 クラウド＆AIの利活用コンサルティング、導入・開発支援、運用サポート等

U R L https://www.knowledgecommunication.jp/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ナレッジコミュニケーション

Tel: 047-3978897

Email: contact@knowledgecommunication.jp

※ 記載の会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

※ ニュースリリースに記載された情報は、現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

※ 記事内で使用している引用文はAnthropic公式発表資料より引用しています。