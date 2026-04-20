生駒里奈さんが故郷・秋田に凱旋！「道の駅にしめ はまなすの里」リニューアル記念イベントに登壇し、自身描き下ろしデザインの「はまなすミルクソフトクリーム」スリーブを発表！！

エリアプロ合同会社

2026年4月18日（土）、秋田県由利本荘市の「道の駅にしめ はまなすの里」のリニューアルオープンを記念したプレスイベントを開催いたしました。イベントには、由利本荘市出身で「由利本荘市ふるさと応援大使」を務める俳優・生駒里奈さんがゲストとして登壇 。湊貴信（みなと・たかのぶ）由利本荘市長らと共にテープカットを行い、新しく生まれ変わった施設の門出を祝いました。

■ 華やかなテープカットで開幕。生駒里奈さんが語る「西目への想い」と特製スリーブの披露

当日はリニューアルを待ちわびた多くの来場者が詰めかける中、オープニングセレモニーが執り行われました。生駒里奈さんは、湊市長らと共に笑顔でテープカットを行い、会場からは大きな拍手が送られました。

その後のトークライブでは、今回の目玉のひとつである、生駒さん自身が描き下ろした「特製ソフトクリームスリーブ」を発表 。その後のトークセッションでは、今回のリニューアルの目玉である、生駒さん自身が描き下ろした「特注ソフトクリームスリーブ」を披露。デザインに込めた想いや、地元・西目への愛着について語られました。このスリーブは、新たにオープンした「ミルクカフェ NISHIME」にて、数量限定で提供されます。

【由利本荘市長 湊貴信氏 コメント】

「『道の駅にしめ』は今年31年目となる道の駅で、由利本荘市内にある5つの中で一番歴史のある道の駅ということになります。このたびリニューアルを迎え、より幅広い世代の皆様方から おいでいただける施設になったのではないかと思っております。新たな運営のもと、立ち寄る場所から目的地となる施設へと進化いたします。今後も皆様とともに、さらなるにぎわい創出に取り組んでまいります。」

【生駒里奈さん コメント】

「東京でも秋田の食材を見つけたら手に取ってしまうほど。秋田のものは現場への差し入れにもよく持っていくのですが、いつも皆さんに喜んでいただけてとても嬉しく思っています。（施設の）リニューアルも嬉しいことですし、コラボさせていただいたソフトクリームスリーブのデザインについては、『道の駅にしめ はまなすの里』にちなんで、はまなすのお花の紫のようなピンクのような色をテーマに描き下ろせていただきました。スリーブと実際のはまなすミルクソフトクリームにはリンクするカラーも。今回新しくできた『ミルクカフェNISHIME 』の店内にはサインも書かせてきましたので、皆さんチェックしていただけたら嬉しいです。そしてソフトクリームを食べている画像を＃いこしお秋田、＃道の駅にしめでＳＮＳに投稿したらこっそり見に行きます。」

■ 伝統の「なまはげ太鼓」や地元中学生の演奏が会場を彩る

ステージイベントでは、国指定重要無形民俗文化財「男鹿のナマハゲ」と和太鼓を融合させた「なまはげ太鼓」が披露され、迫力ある演舞が会場を盛り上げました 。さらに由利本荘市立西目中学校 吹奏楽部による明るく元気な演奏や、地元団体である西目よさこい・本荘舞夢「踊らん会」・由利本荘いなせ組による力強いよさこい演舞が続き、終日お祝いムードに包まれました 。

「道の駅にしめ」は、地域の魅力を再発見する、西目地区の新たな拠点へ

今回のリニューアルでは、食と体験のコンテンツが大幅に拡充され、地域の魅力をより身近に感じられる空間へと進化しました。今回のリニューアルを機に、地域住民の皆さまに愛されるコミュニティハブとして、また観光客の皆さまに西目の魅力を深掘りしていただける拠点として、さらなるサービス向上に努めてまいります。

◼️今回のリニューアルの見どころ

・「ミルクカフェ NISHIME」が新規オープン

こだわりの牛乳を使用したソフトクリームや、名称にちなんだ「はまなすミルクソフトクリーム」は、生駒里奈さん描き下ろしデザインのソフトクリームスリーブで提供。季節のフルーツなどをトッピングしたソフトクリームパフェの販売、コーヒーやドリンク類も販売するカフェです。

・直売コーナーの刷新

地元由利本荘市の特産品、秋田県内のお土産品などを沢山揃えている物産コーナーでは、地域の“味”を伝える取り組みを強化。「その日に獲れたものを、その日のうちに」をコンセプトに、久栄丸による鮮魚直送販売など、鮮度にこだわった新たな取り組みを開始しました。

・充実のグルメラインナップ

手軽に楽しめる和麺専門店「和麺ささき」、独自の食感を追求したバウムクーヘンが人気の「HANA MARCHE」、美味しく・楽しく食事ができる「日の丸食堂」など、多彩な飲食店が揃います。

生駒里奈さんプロフィール

秋田県出身。乃木坂46初代センター。現在は俳優として舞台・映像作品に活躍の場を広げ、ドラマ『真犯人フラグ』（21年）、映画『忌怪島/きかいじま』（23年）、ドラマ『社内処刑人～彼女は敵を消していく～』（24年）、映画『室井慎次 敗れざる者』（24年）、朗読劇『青野くんに触りたいから死にたい』（24年）、舞台 梅棒19th GIFT『クリス、いってきマス!!!』（24年）、舞台『家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂』（25年）、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス』（25年）など話題作に出演し、さらに、自身が原作を務めた漫画『図書委員界』が演劇化され、舞台「どろんぱ」ではミュージカルに初挑戦し活躍の場を広げている。

相場詩織さんプロフィール

フリーアナウンサー／司会者

秋田県出身／A型

津田塾大学 学芸学部 英文学科卒業。

テレビ朝日系列の局を経て独立。現在は秋田・東京の2拠点で活動。式典・国際会議・シンポジウム・記者発表・スポーツイベント・トークショーなど年間100件以上の司会を担当。

「道の駅にしめ はまなすの里」施設概要

・所在地： 秋田県由利本荘市西目町沼田字新道下1112-2

・電話番号： 0184-33-4260(#)

・営業時間：9:00～17:00 （※12月31日・1月1日は定休日）

・公式サイト：https://michinoeki-nishime.com/