ViVi専属モデル・アリアナさくらと雑賀サクラがかわいい水着とヘルシーボディで夏フライング！

株式会社講談社

アリアナさくらと雑賀サクラが、ViViの夏恒例となる水着企画「さくサクのSUMMER MEMORIES」に登場！ 今年は石垣島にてロケを敢行し、ひと足早く可愛い水着と思い出づくり。今年ViViがイチオシの、トレンド柄の水着から韓国やタイの派手でユニークな水着はもちろん、さくらとサクラの美くびれ、美ヒップに惚れぼれするビジュアルカットが盛りだくさんです。

普段からメリハリボディがスタッフにも好評のアリアナさくらと雑賀サクラが、ViVi編集部からのラブコールで２年連続水着ロケへ。ふたりは撮影日に向け、ジムに通ったり、食事を調整したりと、水着が似合うカラダ作りに挑んでくれました。

スタッフも張り切ってロケ準備を進めるなか、出発前日の天気予報では３日間雨……だったのですが、石垣島に到着して早々にアリアナさくらが「なんだか晴れる気がする！」と宣言。1日目のロケハン時には、雨の場合の撮影場所を考えていたほど、どんより雲が広がっていたのですが、諦めることなくてるてる坊主まで作ってくれたモデルズ。そして撮影当日、早朝から準備をしていざ撮影！というタイミングで、モデル２人が砂浜を歩いていると、雲の隙間から青空がのぞき、太陽の光が降り注ぐミラクル！ 後光を連れて現れたさくサクに、スタッフ一同大感動でした。

ふたりのカメラフォルダを覗き見したようなカットがたっぷり、この企画を読むだけで、来たる夏に向けてのモチベーションがアガること間違いなし。ビーチやプールで全力で遊ぶのも、写真を撮るのも楽しくなる、今年GETしたいかわいい水着が勢揃いの「さくサクのSUMMER MEMORIES」をお楽しみに！

書籍情報

ViVi 2026年6月号通常版

表紙：せいら

付録：KEY TO LITフォトアルバム

価格：920円（税込）

発売日：2026年4月23日（木）※⾸都圏基準

Amazon：https://amzn.to/4bB2X5b

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