OWC、NAB 2026にてThunderbolt 5対応4スロット NVMe M.2 SSDエンクロージャー「OWC Express 4M2 Ultra」を発表

Other World Computing, Inc.

Other World Computing, Inc.（OWC(R)️: 米国イリノイ州ウッドストック）は、NAB 2026（OWCブース #N2373）において、初の認定Thunderbolt 5対応4スロットNVMe M.2 SSDエンクロージャー「OWC Express 4M2 Ultra」を発表しました 。

コンパクトなデザインでありながら、最速のDIY RAIDパフォーマンスを求めるプロフェッショナル向けに設計されたOWC Express 4M2 Ultraは、ユーザーが好みのNVMe M.2ドライブを装着し、RAID 0, 1, 4, 5, 10あるいはJBODとして構成することで、最大6622MB/sの速度を実現します。航空機グレードの堅牢なアルミニウム製筐体と自動制御のファンにより、効果的かつ静かな熱管理を実現しています。ダウンストリームのThunderbolt 5ポートを利用して、単一の超大容量ボリュームとしてドライブを結合した別のExpress 4M2 Ultraエンクロージャーを含め、最大5台のThunderboltデバイスをデイジーチェーン接続することが可能です。OWC Express 4M2 Ultraは、Thunderbolt 5, 4, 3（Macのみ）およびUSB4に対応しています。

OWCの創設者兼CEOのLarry O’Connor（ラリー・オコナー）は次のように述べています。「OWC Express 4M2 Ultraは、現時点*で最速のコンパクトDIY NVMe RAIDです 。Thunderbolt 5によって解放された驚異的な帯域幅を、プロフェッショナルが信頼するドライブと最適なRAID構成でフルに活用できるよう設計しました 。」

*2026年4月18日米国東部時間

OWC Express 4M2 Ultra特長とメリット

・最大6622MB/sの実効速度性能*1

Thunderbolt 5テクノロジーにより高速NVMe RAIDの構築が可能となり、驚異的な転送速度と高負荷な8K以上の動画ワークフローを実現

・お好みのNVMe SSDを選択

NVMe M.2 2280または2242 SSDを4台まで搭載可能

・RAID対応

SoftRAIDを使用してRAID 0/1/4/5/10/JBODを簡単に管理できるほか、お好みのRAIDユーティリティを使用することも可能

・コンパクトサイズで超大容量

デスクの最小限のスペースで最大32TBまで搭載可能

・拡張可能な容量

単一のボリュームとして別のExpress 4M2 Ultraエンクロージャーを接続することで、速度を犠牲にすることなく大容量のストレージを実現

・デバイスの拡張性能

ダウンストリームのThunderboltポートにより、最大5台のThunderboltデバイスと1台のUSB周辺機器を追加で接続可能

・優れた熱管理機能

航空機グレードのアルミ筐体と自動制御ファンが温度を適切に管理して、常に静かで安定した最高速度を維持し、クリエイティブ作業の集中を妨げません

・高い互換性

Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4対応のMacおよびPCに加え、Thunderbolt 3搭載のMacとも互換性があります

*1 搭載するSSDの性能、接続先ホストにより転送速度は変わります

価格情報

OWCTB5ULT4M2(エンクロージャー) / ＄399.99

OWCTB5ULT4M2S(エンクロージャー＋OWC SoftRAID) / ＄549.99

発売は2026年Q3(7月－9月)予定。発売日が近づきましたら国内販売価格含めXなどで告知いたします。

製品情報

OWC Express 4M2 Ultra

グローバルサイト https://www.owc.com/solutions/express-4m2-ultra

日本語サイト https://www.owcasia.jp/external-storage/owc-express-4m2-ultra

OWC Thunderbolt 5（USB-C）ケーブル 2.0m

OWC Thunderbolt 5（USB-C）ケーブルは、ThunderboltおよびUSB-Cを搭載した数多くのコンピューターやモバイルデバイスと、Thunderbolt／USB-C対応のドック、ディスプレイ、eGPU、外付けSSD、RAIDストレージなどを接続するための、完全な互換性を有したソリューションです。ラボでのテストにより最大120Gbpsの高速データ転送と最大240Wの電力供給に対応することが認証されています。これまでの0.3m、0.8m、1.0mに加え2.0mを発売。

・販売価格 2.0m / 14,080円（税込）

・保証期間 購入日より３年間

製品情報

グローバルサイト https://www.owc.com/solutions/thunderbolt-5-usb-c-cables

日本語サイト https://www.owcasia.jp/cables-adapters/owc-thunderbolt-5-cable

アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQQCSN2F

Other World Computing (OWC) について

Other World Computing（OWC(R)️）は、1988年の設立以来、映像・音楽制作、写真、そしてビジネスの現場で活躍するプロフェッショナルに向けて、高性能なストレージ、ドック、メモリーカードソリューションを提供してきた信頼のブランドです。

プロフェッショナルグレードのストレージや拡張製品、メディアカード、ドック、各種接続ソリューションに加え、アプリやアクセサリに至るまで、すべての製品はクリエイターやビジネスユーザー、一般のコンシューマーといった実際のユーザーの視点に立ち、長く安心して使えるように設計・開発されています。耐久性と信頼性に優れた製品は、ワークフローのパフォーマンスを最大限に引き出し、安定した運用をサポートします。

Other World Computing（グローバルサイト） https://www.owc.com

Other World Computing（日本語サイト） https://www.owcasia.jp

アマゾンOWC直営公式ストア https://www.amazon.co.jp/OWC

(C)2025 Other World Computing (OWC).

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本プレスリリースに関する問い合わせ先

Other World Computing (OWC)

pr-asia@owc.com