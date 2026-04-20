スペースワン「SeaJapan2026」出展。船底洗浄、船舶・海洋分野の点検・確認へ、水中ドローンを提案

株式会社スペースワン

株式会社スペースワン（東京営業所：東京都台東区上野、代表取締役：小林康宏）は、海事産業の国際展示会「SeaJapan2026」に出展いたします。

本出展は、日本水中ドローン協会のブースに船舶総合商社の株式会社國森と共同で出展いたします。



近年、水中ドローンは「見る」「撮影する」ための機材として広く活用されるようになりました。

一方で現在は、それにとどまらず、船底や船体周辺の確認、海中設備の状況把握、船舶・海洋分野における点検・確認・記録業務への活用相談も増えています。

スペースワンにも、現場の安全性向上、省力化、見える化につながる手段として、水中ドローン活用に関する問い合わせが年々増加しています。

SeaJapan2026では、株式会社國森との共同出展を通じて海運船舶業界のニーズに向けて水中ドローンの展示とご紹介をします。

■ 展示の見どころ１ 船底洗浄への活用「水中ドローン」×「キャビテーション洗浄機」

CHASING XにDIVEWISEを搭載CHASING X & DIVEWISE

今回の注目展示のひとつが、水中ドローン「CHASING X」とキャビテーション洗浄機「DIVEWISE」を組み合わせた提案です。

点検や確認だけでなく、船底洗浄や保守の省力化まで見据えた活用方法としてご紹介し、船舶メンテナンスの新たな手法を知っていただける展示です。

■ 展示の見どころ2 導入しやすく実用性の高い「CHASING M2シリーズ」

CHASING M2シリーズ

CHASING M2シリーズは、撮影、観察、点検、確認など幅広い用途に対応しやすく、導入のしやすさと実用性を兼ね備えた機体です。

「まずは水中の状況を安全に確認したい」「記録や簡易点検から始めたい」といったニーズに対し、現実的な選択肢としてご提案します。

ベストセラーCHASING M2シリーズ

■ 展示の見どころ３ 問い合わせが増えているカナダ製「DeepTrekker」の紹介

DeepTrekker PHOTONDeepTrekker PHOTON

最近お問い合わせやご相談が急増しているカナダ製水中ドローン「DeepTrekker」についてもご紹介します。

DeepTrekkerは、船舶・海洋分野に加え、各種インフラ分野でも関心が高まっている製品です。

用途や現場環境に応じて、より高度な運用や拡張性を求めるお客様に向けた選択肢として、特徴や導入の考え方をご案内します。

■ ブースでご相談を承ります。

・船底、船体周辺、岸壁まわりの確認に活用したい

・まずは撮影、記録用途から導入したい

・潜水作業の負担軽減や安全性向上につなげたい

・自社業務に適した機体や運用方法を知りたい

・点検だけでなく、洗浄や保守への応用も検討したい

港湾をはじめ様々な海洋環境で活用が増えている専門スタッフが相談承ります

製品を見るだけではなく、自社業務にどう活かせるかまで含めて相談できる場としてご活用いただけます。

■ 出展概要

展示会名:SeaJapan2026

会期:2026年4月22日（水）～24日（金）

会場:東京ビッグサイト

公式HP（要事前登録）:https://www.seajapan.ne.jp/

共同出展ブース:1C-24

株式会社スペースワンは東京ビッグサイト西1ホール（1C-24）に出展しています。

会社概要

会社名：株式会社スペースワン

代表者：代表取締役 小林康宏

東京営業所：東京都台東区上野1-20-1-5F

福島本社：福島県郡山市香久池1-17-3

URL：https://spacexone.com/

本件に関するお問い合わせ先：

東京営業所 水中ドローン事業部

TEL：03-5812-4694

Mail：uwd@spacexone.com