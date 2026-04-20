若い女性の乳がんに関する国際会議「YWBCH 2026」- 2026年4月20日（月）0時より参加登録開始

一般社団法人ＪＢＣＲＧ

一般社団法人ＪＢＣＲＧと米国のBreast Cancer in Young Women Foundation（BCYWF）は、「The 3rd International Conference on Young Women’s Breast Cancer and Health（YWBCH 2026）若い女性の乳がんに関する国際会議」の参加登録を2026年4月20日より開始しました。

本会議は、若年乳がんに関する最新の科学的知見と、患者・家族・医療者・研究者の対話をつなぎ、「Co-creating the Future with Science and Compassion（科学と共感で、若年乳がんの未来を共に創る）」をテーマに開催します。

参加登録は公式サイト内の登録ページより受け付けます。また、ＪＢＣＲＧ会員には特別割引が適用されます。

参加登録ページ：https://procomu.jp/ywbch2026/registration.html

公式サイト：https://procomu.jp/ywbch2026/

※参加登録の受付開始は2026年4月20日です。各料金区分の適用期間の詳細は登録ページをご参照ください。

■ 開催概要

会議名称：

The 3rd International Conference on Young Women’s Breast Cancer and Health

（YWBCH 2026）

会期：

2026年11月14日（土）・15日（日）

会場：

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター 地下1階 日野原ホール

（東京都中央区築地3-6-2）

形式：

ハイブリッド開催（現地開催＋一部ライブ配信）

参加予定人数：

現地参加 120名（定員200名）

共催：

一般社団法人JBCRG

Breast Cancer in Young Women Foundation（BCYWF）

会議テーマ：

Co-creating the Future with Science and Compassion

科学と共感で、若年乳がんの未来を共に創る

言語：

英語（日本語同時通訳予定）

後援：

東京都、筑波大学、日本乳癌学会

対象者：

乳腺外科医、腫瘍内科医、研究者、看護師、薬剤師、乳がん患者とその支援者ほか

公式サイトURL：

https://procomu.jp/ywbch2026/

■ 参加登録について

受付開始：2026年4月20日（月）0:00（深夜24:00）

登録方法：登録ページよりオンライン申込 https://procomu.jp/ywbch2026/registration.html

■参加登録・参加費（JPY）

参加登録は公式サイトの登録ページより受付します。参加費は申込区分および申込期間により異なります。

【申込区分／参加費（JPY）】

１. 医師・研究者（JBCRG非会員）：

Introductory Offer 40,000／Early Bird 45,000／Regular 50,000／Spot 60,000

２. 医師・研究者（JBCRG会員）：

Introductory Offer 30,000／Early Bird 35,000／Regular 40,000／Spot 45,000

３. レジデント／看護師：

Introductory Offer 20,000／Early Bird 23,000／Regular 25,000／Spot 30,000

４. 学生（学部・大学院）：

Introductory Offer 5,000／Early Bird 5,000／Regular 7,000／Spot 10,000

５. 患者／サバイバー：

Introductory Offer 3,000／Early Bird 3,000／Regular 3,000／Spot 5,000

６. 同伴者（配偶者／子ども）：

Introductory Offer 3,000／Early Bird 3,000／Regular 3,000／Spot 5,000

７. その他専門職：

Introductory Offer 38,000／Early Bird 45,000／Regular 50,000／Spot 60,000

【Introductory Offer ／ Early Bird について】

・Introductory Offer および Early Bird は、どなたでも申し込み可能です。

・“Introductory Offer”と“Early Bird”は各先着30名で、入金完了をもって参加登録が確定します。

・各枠は、入金完了者数が30名に達した時点で締め切り前でも受付終了となります。

【証明書添付（該当者のみ）】

・学生区分は、学生証または在学証明書の添付が必要です。

・レジデント区分は、上長の印または署名のある証明書の添付が必要です。

登録ページ：https://procomu.jp/ywbch2026/registration.html(https://procomu.jp/ywbch2026/registration.html)

■ 主催者コメント

【一般社団法人ＪＢＣＲＧ 代表理事 佐治 重衡】

「YWBCH 2026は、若年乳がんの未来を「科学と共感」で共に創ることを目指す国際会議です。若手医師・研究者の皆さまには、国際的な議論への参加やネットワーク形成の貴重な機会として、ぜひご参加いただきたいと考えています。また、患者さまやご家族の皆さまにも、一部ハイブリッド形式により参加しやすい環境を整えています。」

YWBCH 2026紹介ポスター若い女性の乳がんに関する国際会議

2026年4月20日（月）0時より参加登録開始

参加登録ページのイメージResistration Page Image

2026年4月20日より参加登録はこちらのページで受付開始します。

登録ページ：https://procomu.jp/ywbch2026/registration.html