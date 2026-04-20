【メニュー刷新】世界で唯一の“削りたて鰹節体験”「節丸（BUSHI-MARU）」、より身近に楽しめる新価格・新構成へ
外観
内観
体験価値はそのままに、「入り口」を広げるメニュー改定
節丸は、削りたて鰹節という希少な体験価値を守りながら、より多くの方にその魅力を届けるため、メニュー全体の見直しを行いました。
今回の改定では、“体験の質はそのままに、選びやすく、入りやすく”をテーマに、価格帯と構成を再設計しています。
新メニュー構成
■ たまり醤油だし中華そば
・たまり醤油だし中華そば 1,350円
・たまり醤油だし中華そば味玉付 1,600円
・特製たまり醤油だし中華そば 1,850円
・たまり醤油だし中華そばライス付 1,750円
■ 芳醇トリュフだし塩そば
・芳醇トリュフだし塩そば 1,350円
・芳醇トリュフだし塩そば味玉付 1,600円
・特製芳醇トリュフだし塩そば 1,850円
・芳醇トリュフだし塩そばライス付 1,750円
オプション
・大盛り +200円
鰹節体験の核はそのままに、節丸の最大の特徴である、注文後に0.01mmで削る“削りたて鰹節”は今回もすべてのメニューにおいて提供されます。
香りが最も立つ瞬間に味わう鰹節は、料理の一部ではなく、体験そのものの核として設計されています。
「高級素材 × シンプル設計」
価格の見直しにおいても、使用する素材・削りたて提供・空間設計といった、節丸の体験価値の根幹は一切変更していません。
あくまで「より体験しやすくするための再設計」であり、品質や思想を下げることなく、
体験の間口を広げるアップデートとなっています。
【データで見る満足度】幅広い世代の98.4％が「満足」と回答
オープン1ヶ月を機に実施している顧客アンケート（回答数537名超）では、驚異的な満足度を記録しています。
満足度の裏付け： 98.4%のお客様が「期待通り以上」と回答。
全世代にリーチ： 10代からシニア世代までバランスよく分布。まさに今回の番組テーマである「全世代に愛される味と体験」であることが証明されています。
＜調査期間＞
2026年1月22日～2月28日
＜調査機関（調査主体）＞
自社調査
＜調査対象＞
来店者のみ
＜有効回答数＞
746名分
＜調査方法＞
対面アンケート調査
■店舗情報
店名： 節丸（ぶしまる）
所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目17-7 紀伊國屋ビルディング 地下1階
営業時間： 11:00～22:00
TEL：03-5944-0841
メール：bushihonten@gmail.com
公式サイト： https://www.bushimaru.com/
Instagram： https://www.instagram.com/bushimaru2025/
TikTok： https://www.tiktok.com/@bushimaru22
食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13316862/
■ 取材・お問い合わせ先
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【本件に関するお問い合わせ先】
節丸 紀伊國屋本店
広報担当：中西
連絡先：03-5944-0841
メール：bushihonten@gmail.com
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