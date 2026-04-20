【メニュー刷新】世界で唯一の“削りたて鰹節体験”「節丸（BUSHI-MARU）」、より身近に楽しめる新価格・新構成へ

体験価値はそのままに、「入り口」を広げるメニュー改定

株式会社 花研外観内観

節丸は、削りたて鰹節という希少な体験価値を守りながら、より多くの方にその魅力を届けるため、メニュー全体の見直しを行いました。

今回の改定では、“体験の質はそのままに、選びやすく、入りやすく”をテーマに、価格帯と構成を再設計しています。

新メニュー構成

■ たまり醤油だし中華そば

・たまり醤油だし中華そば 1,350円

・たまり醤油だし中華そば味玉付 1,600円

・特製たまり醤油だし中華そば 1,850円

・たまり醤油だし中華そばライス付 1,750円

■ 芳醇トリュフだし塩そば

・芳醇トリュフだし塩そば 1,350円

・芳醇トリュフだし塩そば味玉付 1,600円

・特製芳醇トリュフだし塩そば 1,850円

・芳醇トリュフだし塩そばライス付 1,750円

オプション

・大盛り +200円

鰹節体験の核はそのままに、節丸の最大の特徴である、注文後に0.01mmで削る“削りたて鰹節”は今回もすべてのメニューにおいて提供されます。

香りが最も立つ瞬間に味わう鰹節は、料理の一部ではなく、体験そのものの核として設計されています。

「高級素材 × シンプル設計」

価格の見直しにおいても、使用する素材・削りたて提供・空間設計といった、節丸の体験価値の根幹は一切変更していません。

あくまで「より体験しやすくするための再設計」であり、品質や思想を下げることなく、

体験の間口を広げるアップデートとなっています。

【データで見る満足度】幅広い世代の98.4％が「満足」と回答

オープン1ヶ月を機に実施している顧客アンケート（回答数537名超）では、驚異的な満足度を記録しています。

満足度の裏付け： 98.4%のお客様が「期待通り以上」と回答。

全世代にリーチ： 10代からシニア世代までバランスよく分布。まさに今回の番組テーマである「全世代に愛される味と体験」であることが証明されています。

＜調査期間＞

2026年1月22日～2月28日

＜調査機関（調査主体）＞

自社調査

＜調査対象＞

来店者のみ

＜有効回答数＞

746名分

＜調査方法＞

対面アンケート調査

■店舗情報

店名： 節丸（ぶしまる）

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目17-7 紀伊國屋ビルディング 地下1階

営業時間： 11:00～22:00

TEL：03-5944-0841

メール：bushihonten@gmail.com

公式サイト： https://www.bushimaru.com/

Instagram： https://www.instagram.com/bushimaru2025/

TikTok： https://www.tiktok.com/@bushimaru22

食べログ： https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130401/13316862/

■ 取材・お問い合わせ先

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【本件に関するお問い合わせ先】

節丸 紀伊國屋本店

広報担当：中西

連絡先：03-5944-0841

メール：bushihonten@gmail.com

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