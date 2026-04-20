ご家庭に眠る思い出の品に新たな価値を生み出すプロジェクト。昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉が「昭和レトロな品」を募集します。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉・昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（埼玉県比企郡ときがわ町）は、ご家庭に眠る昭和レトロな品々を募集する取り組みを開始します。

玉川温泉は昭和レトロな世界観をコンセプトとした日帰り温泉です。昔懐かしい雰囲気や昭和の文化を体験できる空間づくりを行っています。しかし、昭和の時代を象徴する品々は年々減少しており、想い出と一緒にご家庭の中で眠ったまま、あるいは不用品として処分されている現状があります。

そこで、玉川温泉は地域の皆さまが大切にしてきた想い出の品を、玉川温泉が手がける昭和レトロな空間の中で、多くの方に見てもらい使ってもらうことで、懐かしさと新たな価値を生み出すプロジェクトを開始します。

昭和レトロな品を寄贈いただいた方には、玉川温泉の入浴券をプレゼントいたします。一緒に昭和レトロな雰囲気と文化を作りませんか？

＜玉川温泉 昭和レトロな品を募集します＞

参加方法：下記エントリーフォームよりお申し込みください

https://forms.gle/XVTuZt26KWhovpdB8

条件：

・品物の状態や内容によっては、寄贈をお断りすることがございます。

・寄贈品は玉川温泉館内外の展示・装飾に活用するほか、イベントや当社がプロデュースする他施設や企画で使用させていただきます。

・玉川温泉までの商品の運搬はご自身でお願いいたします。

・寄贈後の返却はいたしかねます。

謝礼：昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉 入館料

■昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

地下1700mから湧出するアルカリ性単純温泉（ph10）を誇る、つるつるとした肌ざわりが特長の本格的な天然温泉です。ときがわ町の、のどかな里山の中で、まるで昭和の時代にタイムスリップしたかのような雰囲気を楽しみながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

埼玉県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/