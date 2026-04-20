株式会社あいプラン

株式会社あいプラン（本社：北海道札幌市、代表取締役：新道いくみ）は、株式会社函館平安システム（本社：北海道函館市、代表取締役：金澤 俊司）の全株式を2026年4月10日付で取得いたしましたので、お知らせいたします。

株式会社函館平安システムは、昭和46年に創立し、函館市において長年にわたり地域の皆さまに寄り添いながら、多くのご家族の大切な時間を支えてきた冠婚葬祭互助会です。両社は同じ北海道に根を下ろす企業として、地域への貢献と、冠婚葬祭業界の振興という志を共有し、長年、切磋琢磨を重ねてまいりました。

当社は、同社がこれまで培ってきた歩みと想いを大切に継承するとともに、既存会員の皆様に安心してサービスをご利用いただける体制を維持しながら、地域に根差したサービスのさらなる充実を図ってまいります。

また、あいプラングループの経営基盤を活かし、より安定した財務・運営体制のもと、サービス品質の向上と将来にわたる安心の提供を実現してまいります。

■函館平安システム既存会員様へのご案内

本件に伴い、株式会社函館平安システムの既存会員の皆様のご契約内容および権利は、これまで通り維持されます。積立金やご利用条件等に変更はなく、引き続き安心してご利用いただけます。

また、同社がこれまで大切にしてきた地域密着のサービス体制やお客様との関係性を尊重しながら、あいプラングループの経営基盤のもと、より安定した財務・運営体制を構築してまいります。

今後も地域の皆様に寄り添いながら、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

■冠婚葬祭互助会とは（参考）

冠婚葬祭互助会とは、結婚式や葬儀といった人生の大切なセレモニーに備え、あらかじめ一定額を積み立てることで、将来そのサービスを安心して利用できる仕組みです。

急なご不幸やライフイベントの際にも経済的・心理的な負担を軽減できる制度として、長年にわたり広く利用されています。

■ 会社概要

株式会社 函館平安システム

所在地：北海道函館市海岸町10番19号

電話番号：0138-62-5700

URL： http://heian-system.com/

■代表コメント

株式会社 あいプラン

代表取締役 新道いくみ

あいプラングループと株式会社函館平安システムは、長年にわたり北海道における互助会の仕組みや冠婚葬祭業界の振興について、共に考え、協力してまいりました。このたび株式会社函館平安システムが長年積み重ねてこられたお客様や地元道南地域の皆様との大切なつながりを、しっかりと承継いたします。これからも変わらぬ信頼のもと、これまで以上に会員様、お客様、地域の皆様に貢献をしてまいります。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社 函館平安システム

取締役社長 金澤 俊司

函館でパンフレット一枚の配布から始め50年、年間葬儀施行数1,600件を超え、地区一番店に大きく育てて頂きました。会員様の掛け金は一番厳しい基準にて保全基盤を整える事が出来ました。深く感謝申し上げます 。今後は北海道地区一番店のあいプラングループの一員として、冠婚葬祭事業全般に亘り、更にサービスを充実させ、皆様に安心を届けて参ります。今後共従前同様引き続きご愛顧賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社あいプラン 総務部

所在地：札幌市中央区南2条西8丁目12-1

電話番号：011-232-2888（平日9時～18時）

URL： https://www.apg-aiplan.com/

会社概要

【株式会社あいプラン】

昭和５年（1930年）、札幌市で仕出し業として創業。結婚式や葬儀など人生に訪れるセレモニーのために少しずつ準備ができる会員システムを中心に、冠婚葬祭関連サービスの向上および開発に努めています。

WEB： https://apg-aiplan.com/

X（旧Twitter）： https://x.com/apg_aiplan

LINE： https://page.line.me/aiplan?openQrModal=true

YouTube： https://www.youtube.com/@apg_aiplan