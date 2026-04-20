【中村調理製菓専門学校】学生運営レストラン「プランタン」コンセプト新たにリニューアル！4月20日（月）より予約開始。

学校法人 中村専修学園西洋料理イメージ。メニューは実際とは異なります。

中村調理製菓専門学校（所在地：福岡県福岡市中央区平尾）では、学生運営レストラン「プランタン」を営業しています。レストランでは調理師科2年コースの学生が作る西洋料理・日本料理・中国料理をご提供しております。このたび2026年5月の営業から「スローフードレストラン」としてコンセプトを新たにし、リニューアルオープンいたします。

＜リニューアル営業日＞

●営業開始：5月26日（火）～

●予約開始：4月20日（月）

※メニューなど詳細はホームページをご覧ください

https://www.nakamura-s.ac.jp/printemps/restaurant/

＜リニューアルのポイント＞

●地産地消の食材を使用

使用する食材は主に福岡県産を特選素材として使用します。

その日に仕入れた良質で新鮮なものを提供し、その土地ならではの旬の味をお楽しみいただけます。



（食材の例）

１.魚‥主に玄界灘産の天然魚

２.肉‥博多ブランドの肉

３.野菜‥福岡県産の旬の野菜

４.その他食材‥一部のハーブなどは校内の屋上庭園で栽培しているものを使用

●手づくりの調味料

日本料理の味噌汁用の味噌や中国料理、西洋料理の一部の調味料などは自家製のものを使用。

既製品に頼らず原材料から仕込み、素材の味を最大限に引き出します。

●学生が産地へ

学生たちは実際に産地に訪問し、生産者の想いや背景を学びます。

その学びを料理としてお届けします。

＜価格改定＞

提供内容の充実に伴い、メニューの価格を改定します。何卒ご理解のほどお願いいたします。

●飛梅（とびうめ） 2,800円

●山茶花（さざんか） 1,800円

※改定日：2026年5月26日から

中国料理イメージ西洋料理イメージ日本料理イメージ

中村調理製菓専門学校について

日本で初めての調理学校のひとつとして1949年に福岡県で開校し、15,000人以上の卒業生を輩出。卒業生にはミシュランシェフやシェフパティシエなど幅広く活躍しており、常に時代のパイオニアとして、半世紀以上に渡り、九州の食教育業界をリードしています。

本件に関するお問い合わせ先

中村調理製菓専門学校 広報部

〒810-0014 福岡県福岡市中央区平尾2-1-21

TEL：092-523-0411

HP:https://chori.nakamura-s.ac.jp/