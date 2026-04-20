毎週月～金曜あさ7時30分から放送中！乳幼児向け番組「シナぷしゅ」子育て世代向けシティプロモーションで愛知県豊田市との年間連携が決定

テレビ愛知株式会社

左から：「とよたの子育て」リーフレット、「シナぷしゅ」ロゴ

テレビ愛知（テレ東系）にて毎週月～金曜あさ7:30より放送中の、民放初の乳幼児向け番組「シナぷしゅ」。

この度、愛知県豊田市と、令和8年度の子育て世代向けシティプロモーションにおける連携が決定しました。”こどもに関わる施策・事業の認知向上”を目的とした年間での取り組みで、情報を柔らかく伝える役割として「シナぷしゅ」のIPをご活用いただく予定です。

「シナぷしゅ」のコンセプトの1つである「赤ちゃんの世界を”ぷしゅっ”と広げる」が、「こどものミライに夢と希望をつくる」を掲げる豊田市の取り組みとの親和性が高いことから、今回の連携が決まりました。「シナぷしゅ」が自治体と連携を行うのは、今回の豊田市との取り組みが全国で初となります。

大きな連携内容は、１.メインキャラクターのぷしゅぷしゅを”豊田市こども・子育て応援大使”に任命 ２.「豊田市の市章の形に変身したぷしゅぷしゅ」と「応援大使のタスキをかけたぷしゅぷしゅ」のアートを用いたタイアップアイコンを制作し、市のHPや啓発物や市職員の名刺、市の事務封筒等に掲載 ３.豊田市庁舎を含む公共施設にフォトスポットを設置 等です。

「シナぷしゅ」は、豊田市のこども・子育ての取り組みをIPを通じて応援し、市民の皆さまの目に多く触れるもの・場所でさまざまな連携を行うことで、取り組みの認知向上に寄与してまいります。

また、これに先駆け、4月27日(月)に愛知県豊田市の鞍ケ池公園にて、豊田市長による取組の概要説明やぷしゅぷしゅの応援大使任命式、タイアップアイコンのお披露目等を行うオープニングセレモニーを予定しています。ぜひ、ご注目くださいますようお願いいたします。

【「シナぷしゅ」と豊田市との連携内容】※4月27日以降順次

■ぷしゅぷしゅを”豊田市こども・子育て応援大使”に任命

■豊田市と「シナぷしゅ」のタイアップアイコンの制作

「シナぷしゅ」IPをデザインに活用した啓発物

┗”豊田市の市章の形に変身したぷしゅぷしゅ”と、

”応援大使のタスキをかけたぷしゅぷしゅ”のアートを制作

■事業啓発物等にタイアップしたアイコンやキャラクター画像を活用

┗乳幼児健診での配布物、事業啓発イベント等で配布するノベルティ等に活用

■公共施設に「シナぷしゅ」のフォトスポットを設置

┗設置施設は、豊田市役所東庁舎２階、鞍ケ池公園プレイハウス、豊田地域文化広場、

子育て総合支援センター“あいあい”の4か所を予定

【オープニングセレモニー】

日時：2026年4月27日（月） 14：00～16：30 ※予定

場所：鞍ケ池公園（愛知県豊田市矢並町法沢713-2）

内容：▼14：00～14：20

市長挨拶、取組の概要発表、豊田市と「シナぷしゅ」がタイアップしたアイコンのデザイン発表、

「シナぷしゅ」のメインキャラクター・ぷしゅぷしゅを”豊田市こども・子育て応援大使”に任命

▼14：20～16：30

「シナぷしゅ」のキャラクター画像を挿入した啓発物の配布、ぷしゅぷしゅとの写真撮影会 等

※セレモニーの現地取材をご希望の場合はお問い合わせください

■「シナぷしゅ」番組紹介

「シナぷしゅ」は、テレ東系列6局ネットで毎週月曜～金曜あさ7時30分から放送中の民放初の乳幼児向け番組。”見せたいときに・見せたい見せ方で”見せられる番組として配信も積極的に行い、2026年4月現在、公式YouTubeチャンネルは登録者数85万人を超えました。

さらに、2023年・2025年には劇場映画を公開し、「シナぷしゅ THE MOVIE」の累計動員数は30万人を突破。2023年からは毎年、コンサートイベント「ぷしゅソングフェス」を開催中で、それぞれ”０歳から楽しめるはじめてのエンターテインメント体験”として、赤ちゃんやそのご家族を中心とした多くの方々が足を運んでいます。

■ぷしゅぷしゅ キャラクタープロフィール

「シナぷしゅ」のメインキャラクター“ぷしゅぷしゅ”はどんなときでもケセラセラ、焦らず怒らず、嫌なことも柔らかく受け流す優しい性格。ふくらんだりしぼんだり、いろんな形に変化するのが特徴です。

好きな食べ物は三色団子、趣味はかくれんぼ。

■「シナぷしゅ」IPポリシー

・チャレンジ精神とOPENなスタンスで良質なコンテンツと体験を生み出すこと。

・赤ちゃんがもつ無限大の可能性を信じること。

・赤ちゃんの安心と安全に目を配ること。

・赤ちゃんの世界を楽しく広げる「はじめての体験」を提供すること。

・育児をする人にも「豊かな人生の時間」を提供すること。

インフラや概念において、0歳を含むすべての人にとって

フラットで新しい社会のデザインを目指します。

■「シナぷしゅ」番組概要

【タイトル】「シナぷしゅ」

【放送日時】毎週月曜～金曜 あさ7時30分から放送中

【放送局】テレビ愛知、テレビ東京、テレビ大阪、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】ネットもテレ東、U-NEXT、TVer、Prime Video(アニメタイムズ)、YouTube

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/synapusyu/

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@synapusyu

【公式Instagram】https://www.instagram.com/synapusyu

【公式X】https://x.com/synapusyu

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@synapusyu_official

【コピーライト】(C)TV TOKYO

※画像をご使用の際は【(C)TV TOKYO】の表記をお願いいたします。

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お問い合わせ先 [テレビ愛知 コンテンツビジネスグループ]

111contentsbusinesss@tv-aichi.co.jp Tel:052-229-6003

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