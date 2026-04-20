『NTE: Neverness to Everness』正式リリース予告番組配信！リリーステーマソング「Play On! feat. Reol」を初披露！

PERFECT WORLD GAMES (SINGAPORE) PTE. LTD.

Hotta Studioが開発する超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』は4月29日マルチプラットフォームクロスプレイにてリリース決定！リリーステーマソングとコラボ情報一挙公開！

『NTE: Neverness to Everness』4月29日マルチプラットフォームリリース決定！現在グローバル事前登録者数3500万人突破！

▼ 予告番組情報まとめ

4月18日20時30分より正式リリース予告番組を配信しました。番組では、新コンテンツや新キャラクターの紹介に加え、既存要素のブラッシュアップ内容やリリース報酬も分かりやすく紹介しました。

・乗り物システム

乗り物システムでは、自分の好みに合わせて車両をカスタマイズすることができ、外観や操作感も自由に調整可能です。また、番組ではリリースに合わせて新たに追加された乗り物や、自動車メーカーとのコラボ情報も公開しました。

・好感度システム

ゲーム内でお気に入りの住宅を購入したり、小物を集めて理想のコーディネートをしたり、お家にキャラクターを呼んで一緒にまったり過ごすことができます。絆レベルが上がると一部のキャラを誘って、街へお出かけもできます。正式リリース版では、「絆」システムを徹底的に磨き上げ、ボイスや細かな仕草も大幅に追加しています。

アーカイブはこちら：https://www.youtube.com/live/xZKky9KJ0IA?si=x5ucXstopTPRrqsO

▼ リリーステーマソング「Play On!feat.Reol」

Reolさんが歌う『NTE: Neverness to Everness』リリーステーマソング「Play On!」を使用した正式リリースPVを公開しました。

本PVでは、Reolさんのパフォーマンスとリズムに合わせて、「ヘテロシティ」の世界観をお楽しみいただけます。

ぜひ本PVから『NTE: Neverness to Everness』の雰囲気をご体感ください！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sQ4CgMTYmMU ]

▼コラボ情報

・自動車メーカーコラボ

『NTE: Neverness to Everness』と自動車メーカー・ポルシェのコラボが決定！今後は両社間でさまざまなコラボを予定しております。詳細は後ほど公式のお知らせをご確認ください！

・コラボ曲

正式リリース記念として、『NTE: Neverness to Everness』は『ペルソナ５: The Phantom X 』『ペルソナ５: The Phantom X』『Tower of Fantasy（幻塔）』との楽曲がゲーム内「携帯プレイヤー」に収録！

「シティ名声」を上げると「携帯プレイヤー」機能が解放され、お気に入りの音楽を聴きながら、より没入感あふれるシティライフを楽しめます。

▼ニコニコ超会議2026出展決定

公式Xではブースデザインやブースイベントの詳細を公開中！『NTE: Neverness to Everness』の試遊と、コスプレイヤーの出演や豪華ノベルティがもらえる企画など、さまざまなイベントをご用意しております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております！

会期：4月25日（土）・4月26日（日）

会場：幕張メッセ国際展示場 ホール4-B1

▼最新情報は公式SNSからご確認

公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1

公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN

▼ゲーム概要

タイトル：NTE: Neverness to Everness

ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG

対応プラットフォーム：PC・Android・iOS・PlayStation(R)5・macOS

リリース日：2026年4月29日

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

▼Hotta Studioについて

Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。