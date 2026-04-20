不動産クラファン「利回りくん」、『SANU 2nd Home 南アルプス1st』が本日追加募集を開始！

株式会社シーラホールディングス

株式会社シーラホールディングス（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：杉本宏之、証券コード：8887）の連結子会社である株式会社シーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：湯藤善行）は、不動産クラウドファンディングサービス「利回りくん」において、「第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド」の追加募集を本日2026年4月20日（月）より開始いたします。本追加募集の募集金額は4億1,802万円、想定利回りは年利5.5％です。

追加募集の特徴および対象不動産について

ファンドページ :https://rimawarikun.com/customers/products/174?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund174第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド追加募集

本ファンドは、2026年3月1日より運用を開始している既存ファンド「第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド（ID：165）」と同一の不動産を対象とした追加募集です。

対象となる不動産は、自然との共生をコンセプトとした会員制セカンドホームサービス「SANU 2nd Home」の施設であり、環境配慮型のオリジナル建築を採用し、都市生活と自然体験を両立する滞在価値を提供しています。

既存ファンドは、運用期間1年、配当は6ヶ月ごとに年2回行う設計となっています。

今回の追加募集は、運用開始後の途中参加となるため、出資期間は募集終了日を起算として約10ヶ月となります。

一方で、配当計算は既存ファンドと同様のスケジュールで行われ、初回の配当計算期間は「2026年3月1日～2026年8月31日」となります。

そのため、追加募集で出資された場合でも、初回配当はこの期間に基づいて算出され、実際の出資期間が約4ヶ月であっても、6ヶ月分の配当対象となる点が特徴です。

運用途中から参加できる追加募集ならではの設計により、効率的に収益を得られる仕組みとなっています。

▶︎第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド (https://rimawarikun.com/customers/products/165?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund165)

ファンド限定キャンペーン

ファンド情報

詳細はファンドページをご確認ください :https://rimawarikun.com/customers/products/174?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund174

ファンド名：第2期 SANU 2nd Home 南アルプス1st 運用ファンド 追加募集

募集金額 ：418,020,000円

予定利回り：5.5％

分配時期 ：6ヶ月に1回

運用期間 ：1年（残り約10ヶ月）

募集形態 ：先着式

募集期間 ：2026年4月20日（月）20：00 ～ 2026年5月6日（水）12：00（※）

※応募状況によっては募集を早期終了または延長する場合があります

募集ページはこちら :https://rimawarikun.com/customers/products/174?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=fund174

利回りくんとは

“応援を新しいカタチで”をコンセプトに、一口1万円から、社会貢献や地域創生、誰かの夢や挑戦に繋がる不動産に応援投資ができる“応援型不動産クラウドファンディングプラットフォーム”です。

利回りくんでは、サービスコンセプトである『社会貢献、地域創生、誰かの夢や挑戦を応援』を大切にし、かつ、お客様のご要望にこれからもより一層お応えできるよう、益々のサービス拡充を図って参ります。

*利回りくんは、会員登録数国内No.１の不動産クラウドファンディングです。

2025年10月期_指定領域における市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

2022年5月期調査、2023年6月期調査、2024年10月期調査に続き4年連続

利回りくんアプリ概要

カテゴリ：ファイナンス

対応OS：iOS／Android

価格：無料

公式サイト：https://rimawarikun.com/

ダウンロードはこちら (iOS/Android)

https://app.adjust.com/19dbcy05

株式会社Sanu 会社概要

本社：東京都目黒区中目黒三丁目23番地16号

CEO：福島弦

創業：2019年11月11日

事業内容：ホテル開発及び運営、不動産の売買、賃貸及び仲介業、飲食業、その他

HP：https://corp.sa-nu.com/



株式会社シーラ 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役CEO：湯藤善行

創業：2010年9月29日

事業内容：不動産売買、マンション開発、賃貸管理、建物管理、クラウドファンディング事業 、総合建設業

HP： https://syla.jp/

株式会社シーラホールディングス 会社概要

本社：東京都渋谷区広尾１-１-39 恵比寿プライムスクエア7F

代表取締役会長 グループ執行役員CEO：杉本 宏之

創業：1970年9月

資本金：2,363百万円

事業内容：総合不動産事業、建設事業、再生可能エネルギー事業、不動産テック事業

HP：https://syla-holdings.jp