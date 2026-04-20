新生活を応援~滋賀県産・金賞受賞米3kgを入居者様500名に提供~

株式会社 長栄

賃貸マンション管理会社の株式会社長栄（本社：京都市、代表取締役 社長執行役員：舩井 渉）は、当社管理の賃貸アパート・マンションにお住まいの方を対象に、滋賀県産の金賞受賞米「きらみずき」３kgを抽選で500名様に提供するキャンペーンを実施いたします。

本取り組みは、日々の生活に欠かせない食料品の価格上昇を背景に、入居者様の負担軽減を図るとともに、「当社の管理物件に入居してよかった」と感じていただくことを目的としたものです。

【取り組みの背景】

近年、コロナ禍以降の経済環境や国際情勢の影響を受け、食品をはじめとする生活必需品の価格上昇が続いています。特に主食である米は、供給不安や価格変動の影響もあり、家計への負担感が高まっています。

こうした状況を受け、当社では住まいの提供にとどまらず、入居者様の暮らしを支える取り組みも管理会社として重要な役割の一つであると考え、本キャンペーンを実施することとしました。

【「きらみずき」について】

「きらみずき」は、令和6年度に本格デビューした近江米の新品種で、暑さに強く、ほどよい粘りと、つや、冷めても弾力のある食感が特長です。

滋賀県高島市の生産者・森田真弘さんが手がけたもので、「第26回 米・食味分析鑑定コンクール：国際大会」の都道府県・海外地域代表部門で金賞を受賞しています。さらに、米・食味鑑定士として知られる株式会社イリグチ 代表取締役・入口壽子氏の鑑定米でもあります。

■入居者ファースト追求

【当社の想い】

当社では「入居者ファースト」の理念のもと、管理物件にお住まいの方に対し、「このマンションに住み続けたい」と思っていただけるよう、春夏秋冬を通じてさまざまなイベント・キャンペーンを実施しています。

恒例キャンペーン「チャポン宝゛（だから）くじ」では、総額2,500万円相当をプレゼントする抽選会を行い、多くのご入居者様にご好評をいただいています。また、「ベルヴィ祭り」では、京都水族館の夜間貸切や、びわ湖大花火大会を有料観覧席を無料でお楽しみいただける特別体験などを実施しています。

イベント実施時には入居者様へのアンケートを行い、その声をもとに物件やサービスの改善にも取り組んでいます。さらに、入居者様専用ECサイトによる生活用品の割引提供や、飲食・旅行・レジャー施設の優待、ルームクリーニング割引など、日常生活に寄り添うサービスの拡充を図っています。

これらの取り組みは、入居者満足度の向上を通じた長期入居の促進および退去抑制につながるものであり、結果として安定的な賃貸経営に寄与すると考えています。

今後も、住まいの提供にとどまらず、入居者様の生活を支える取り組みを継続し、長く安心して暮らせる住環境の実現に努めてまいります。

キャンペーン概要

【「アゲちゃうベルヴィ第24弾 滋賀県産「きらみずき」3kgプレゼント】】

応 募 受 付 ２０２６年４月２１日(火) お昼１２時～４月２７日(月)午前９時まで

当 選 人 数 ５００名

場 所 京都水族館

プレゼント内容 滋賀県産「きらみずき」（特別栽培米）３kg

当 選 発 表 応募締め切り後、抽選にて決定します。

当選・落選の結果は、５月７日(木)お昼１２時頃より、メールでのご案内を

予定しています。

応 募 資 格 当社が管理する物件・店舗にお住まいの方（※１）

応 募 方 法 キャンペーンWEBサイト応募フォームにて

https://www.bellevieclub.com/age_bell24/

【長栄について https://www.kk-choei.co.jp/】

創業から40年超の当社は、マンション管理会社のパイオニアとして、京都を中心に大阪・滋賀・愛知・東京・千葉・福岡へと事業エリアを拡大し、管理戸数は 2025年12月末時点で 28,722 戸(うち、自社物件戸数 6,736 戸)を誇ります。

管理センター「Bellevie」(ベルヴィ)は、他社に先駆けて独自のノウハウとアフターサービスの充実に努め、マンション管理業界をリードしています。

「入居者様があっての賃貸経営」という想いから、入居者様に寄り添ったさまざまな企画やイベントを毎年行っています。

【株式会社長栄 会社概要】

代表者 代表取締役 社長執行役員 舩井 渉

本社所在地 〒600-8429

京都市下京区万寿寺通烏丸西入御供石町369番地 No.60京都烏丸万寿寺ビル

創業／設立 1980年8月1日／1988年4月5日

事業内容 賃貸物件の管理業・不動産賃貸業・賃貸物件の仲介業・リフォーム事業・不動産売買・

マンスリーマンション運営業務など 資本金 7億1,476万4,000円（2025年3月31日時点）

上場市場 東証スタンダード市場（証券コード：2993）

※１ 2026年5月31日時点で当社が管理する物件にお住まいの入居者様が対象です。住宅供給公社が管理している物件やマンスリー契約など、一部キャンペーン対象外の物件があります。

※本プレスリリースに記載の会社名、サービス名は、登録商標です。

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