【株式会社ミライト・ワン】島根県松江市における「松江市宍道蓄電所（仮称）」のEPCを受注

株式会社ミライト・ワン

株式会社ミライト・ワン（本社：東京都港区、代表取締役社長：菅原英宗、以下ミライト・ワン）は、株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ傘下の株式会社ちゅうぎんエナジー（本社：岡山市北区、代表取締役：松岡信一）が島根県松江市に建設する系統用蓄電所「松江市宍道蓄電所（仮称）」について、EPC（設計・調達・建設）を受注しました。本件は2026年4月より着工し、2026年度中の運転開始を予定しています。

本蓄電所は、株式会社ちゅうぎんエナジーが事業主体となり、株式会社パワーエックス製の系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」を3台（定格容量：8,226kWh、PCS出力：1,999kW）導入するものです。

電力の余剰時間帯に充電し、不足時間帯に放電することで、中国エリアの電力需給の安定化に貢献するとともに、需給調整市場など各種電力市場での運用を通じて、地域における再生可能エネルギーの有効活用を図ります。

ミライト・ワンは、グループ会社を含め全国９か所に蓄電所の建設拠点があり、全国各地の蓄電所設置需要に対応できる体制を構築しています。また、蓄電所の建設においては、コンサルティングから物品調達、施工までワンストップで対応し、顧客のニーズに合わせた蓄電所の構築が可能です。今回のEPC受注については、これまでの建設実績および技術提案力を評価され、EPC事業者に選定されました。

ミライト・ワンは今後も、系統用蓄電所や太陽光発電所への併設蓄電所の建設を通して、環境に配慮した電力インフラの整備に貢献し、カーボンニュートラル社会の実現を目指していきます。

松江市宍道蓄電所（仮称）の概要は下記の通りです。

記

【松江市宍道蓄電所（仮称）の概要】

・名 称： 松江市宍道蓄電所（仮称）

・設置場所： 島根県松江市宍道町

・事業者 ： 株式会社ちゅうぎんエナジー

・EPC（設計・調達・建設）： 株式会社ミライト・ワン

・システム供給・運用： 株式会社パワーエックス

・設備能力： 蓄電容量（定格）8,226kWh、PCS出力 1,999kW

・導入機器： パワーエックス製 系統用蓄電システム「Mega Power 2700A」合計3台

・運転開始： 2026年度中（予定）

イメージ図

以上

＜株式会社ミライト・ワンとは＞

株式会社ミライト・ワンは、1946年に創業し約80年にわたる歴史を持つ、様々なインフラを創り・守る企業です。これまでの通信インフラ建設で培ってきた豊富な経験と技術力をもとに、近年では、エネルギー分野や交通分野といった社会のインフラも創り・守り続けています。通信、電気、建築、土木などの技術を活かし、地域や企業のDX化、グリーンエネルギー活用の推進など未来に繋げる街づくり・里づくりに取り組んでいます。"技術と挑戦で「ワクワクするみらい」を共創する"というパーパスのもと、人々の暮らしを豊かにする新たな価値創造と持続可能な社会の実現を目指しています。