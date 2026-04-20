アフリカ座 u-you.company 31st STAGE 『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』令和のキャバ嬢が江戸にタイムスリップ💃 👘元気出るよ！

株式会社エクサインターナショナル

アフリカ座グループ公演

u-you.company 31st STAGE

『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』

令和のキャバ嬢が江戸にタイムスリップ 時代を超えた女性達の笑いと大騒動

原案・構成：中山浩（アフリカ座）

脚本・演出：すぎやまゆう(アフリカ座/u-you.company)

『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』



テーマ曲「キャバクラでアリンス」

作詞・作曲：中西ゆういちろう(EXA INTERNATIONAL)

歌唱：新田恵海 @nittaemi85

声優 新田恵海 さん アフターイベント歌唱あり

2026年4月22日(水)～26日(日)

劇場公演 & 全公演生配信

会場：萬 劇場

🎫https://africaza.zaiko.io/e/alince-gekijyo



配信：ZAIKO

🎫https://africaza.zaiko.io/e/alince-haishin

【あらすじ】

令和のキャバ嬢が江戸時代の吉原遊郭にタイムスリップ！

会うはずの無い女たちが出会った事で、吉原は大騒ぎ。

一方その頃、誰が吉原一の花魁かの冷戦が続いている。

そんな中、一つの簪（かんざし）を巡って事態は思わぬ方向へ…

キャバ嬢たちの運命は？そして廃れゆく、吉原遊郭の行く末は…





【公演スケジュール】

★本公演は一部ダブルキャスト公演となります★

（作品内容は同じですが、一部出演キャストが違います）

2026年4月

22日（水） 19:00 🩷

23日（木） 19:00 ♦️

24日（金） 14:00 🩷🌟 / 19:00 ♦️

25日（土） 14:00 ♦️ / 19:00 🩷

26日（日） 13:00 🩷 / 17:00 ♦️

🩷…チームハート

♦️…チームダイヤ

🌟…アフタートークイベント（新田恵海さんミニライブ）

・本編110分程度

・配信開始は開演の10分前

【チケット料金】

配信観劇：4,600円＋各種手数料

★配信アーカイブ1週間見放題つき★

【キャスト】

≪シングルキャスト≫

鷹村遊／でく田ともみ／深月小鳩

新井芳美／岩代莉佳／梅野みさき

鶴峯朱莉／仲井和るな／ニシヤマ依美里グレース

波音／古山華誉／らぶり／わたなべしほ



≪ダブルキャスト≫

🩷チームハート

山元彩

伊藤早紀／桜井りさ／桜田優花

高橋光咲／幸音

♦️チームダイヤ

杉山夕

楠るな／ちとせ.／西園純子

三草あやか／宮瑞葵

【スタッフ】

原案・構成：中山浩 （アフリカ座）

脚本・演出：すぎやまゆう （アフリカ座/u-you.company）



テーマ曲「キャバクラでアリンス」

作詞・作曲：中西ゆういちろう(EXA INTERNATIONAL)

歌唱：新田恵海 @nittaemi85



舞台監督・舞台美術：はじり孝奈(合同会社obbligato)

照明：阿久津未歩(LICHT-ER)

音響・音声：行村剛

劇中振付：葛城七穂（アフリカ座）

選曲：山元彩（アフリカ座/乱痴気STRTER）

制作：アフリカ座制作部

宣伝美術：モローノ・モチャラティ（アフリカ座/乱痴気STARTER）

衣裳プラン：杉山夕（アフリカ座/u-you.company）

配信：ZAIKO

配信協力：株式会社エクサインターナショナル

企画：劇団アフリカ座

製作：株式会社シエスタ

協力：太田プロダクション／怪人社／株式会社BloomZ／Croire Office／株式会社タトゥイーン・サウンド/テアトルRUIプロダクション／ONE to ONE Promotion（五十音順）◆◆◆【1ヶ月無料つき！】

💗アフリカ座PLUSチケット◆◆◆

月額1,000円でアフリカ座の過去作品見放題！

アフリカ座Plus https://africaza.zaiko.io/group/africaza-plus



🤩アフリカ座PLUS未加入のお客様限定！

公演チケットに、アフリカ座PLUSの1ヶ月無料体験がついてきます。

4月22日（水）19時回、4月23日（木）19時回



チケット購入決済日より1か月間（30日間）アフリカ座PLUSが無料でお試しいただけます！

※ご利用はクレジットカード決済のみとなります。

※サービス開始より1か月を過ぎますと自動的に有料（月額1,000円）でのサービス継続となります。

継続を希望されないお客様は、恐れ入りますがサービス停止手続きをお願いいたします。

※すでにアフリカ座PLUSの会員の方は一般チケットからお申込ください。

【詳細・最新情報】

■アフリカ座とは… 2009 年中山浩を座長として旗揚げ。

エンターテイメント舞台を追求する『アフリカ座』、

女性のみのキャストで様々なコンセプト舞台を企画する『u-you.company 』、

アフリカ座内エクストリームオタク演劇ユニット『乱痴気STARTER 』、

元＆現役AV女優を中心とした演劇企画『 VIVIDOLOR 』

の４つのコンセプトユニットを主として、年間7～8本の公演を行っている。

そのすべては、座長中山浩が構成・演出を手掛けているが、

2023年12月、中山が脳出血にて入院。

現在、劇団員で力を合わせ、ボスの復活をめがけてがむしゃらに活動中。

劇団アフリカ座公式 X @africa__zau-you.company公式X @u_company

#アリンス2026

#ゆうゆうカンパニー

#アフリカ座

#乱痴気STARTER

#おふびび

劇団アフリカ座公式YouTube

https://www.youtube.com/@劇団アフリカ座舞台劇団アフリカ座(https://www.youtube.com/@%E5%8A%87%E5%9B%A3%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7%E8%88%9E%E5%8F%B0%E5%8A%87%E5%9B%A3%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7)

https://www.youtube.com/@アフリカ座の舞台袖アフリカ座Instagram(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%E8%A2%96%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7Instagram)

https://www.instagram.com/gekidan_africaza/アフリカ座TikTok(https://www.instagram.com/gekidan_africaza/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7TikTok)

https://www.tiktok.com/@africa_za

◎本公演のグッズ販売に関してはアフリカ座HPをご覧下さい。

https://africaza.stores.jp/

https://www.africaza.net/

【公演お問い合わせ先】

アフリカ座

mail: africa.seisaku@gmail.com