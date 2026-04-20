アフリカ座 u-you.company 31st STAGE 『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』令和のキャバ嬢が江戸にタイムスリップ💃 👘元気出るよ！
アフリカ座グループ公演
u-you.company 31st STAGE
『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』
令和のキャバ嬢が江戸にタイムスリップ 時代を超えた女性達の笑いと大騒動
原案・構成：中山浩（アフリカ座）
脚本・演出：すぎやまゆう(アフリカ座/u-you.company)
『不思議の国のアリンス～ALinCE IN WoNDERLaND～』
テーマ曲「キャバクラでアリンス」
作詞・作曲：中西ゆういちろう(EXA INTERNATIONAL)
歌唱：新田恵海 @nittaemi85
声優 新田恵海 さん アフターイベント歌唱あり
2026年4月22日(水)～26日(日)
劇場公演 & 全公演生配信
会場：萬 劇場
🎫https://africaza.zaiko.io/e/alince-gekijyo
配信：ZAIKO
🎫https://africaza.zaiko.io/e/alince-haishin
【あらすじ】
令和のキャバ嬢が江戸時代の吉原遊郭にタイムスリップ！
会うはずの無い女たちが出会った事で、吉原は大騒ぎ。
一方その頃、誰が吉原一の花魁かの冷戦が続いている。
そんな中、一つの簪（かんざし）を巡って事態は思わぬ方向へ…
キャバ嬢たちの運命は？そして廃れゆく、吉原遊郭の行く末は…
【公演スケジュール】
★本公演は一部ダブルキャスト公演となります★
（作品内容は同じですが、一部出演キャストが違います）
2026年4月
22日（水） 19:00 🩷
23日（木） 19:00 ♦️
24日（金） 14:00 🩷🌟 / 19:00 ♦️
25日（土） 14:00 ♦️ / 19:00 🩷
26日（日） 13:00 🩷 / 17:00 ♦️
🩷…チームハート
♦️…チームダイヤ
🌟…アフタートークイベント（新田恵海さんミニライブ）
・本編110分程度
・配信開始は開演の10分前
【チケット料金】
配信観劇：4,600円＋各種手数料
★配信アーカイブ1週間見放題つき★
【キャスト】
≪シングルキャスト≫
鷹村遊／でく田ともみ／深月小鳩
新井芳美／岩代莉佳／梅野みさき
鶴峯朱莉／仲井和るな／ニシヤマ依美里グレース
波音／古山華誉／らぶり／わたなべしほ
≪ダブルキャスト≫
🩷チームハート
山元彩
伊藤早紀／桜井りさ／桜田優花
高橋光咲／幸音
♦️チームダイヤ
杉山夕
楠るな／ちとせ.／西園純子
三草あやか／宮瑞葵
【スタッフ】
原案・構成：中山浩 （アフリカ座）
脚本・演出：すぎやまゆう （アフリカ座/u-you.company）
テーマ曲「キャバクラでアリンス」
作詞・作曲：中西ゆういちろう(EXA INTERNATIONAL)
歌唱：新田恵海 @nittaemi85
舞台監督・舞台美術：はじり孝奈(合同会社obbligato)
照明：阿久津未歩(LICHT-ER)
音響・音声：行村剛
劇中振付：葛城七穂（アフリカ座）
選曲：山元彩（アフリカ座/乱痴気STRTER）
制作：アフリカ座制作部
宣伝美術：モローノ・モチャラティ（アフリカ座/乱痴気STARTER）
衣裳プラン：杉山夕（アフリカ座/u-you.company）
配信：ZAIKO
配信協力：株式会社エクサインターナショナル
企画：劇団アフリカ座
製作：株式会社シエスタ
協力：太田プロダクション／怪人社／株式会社BloomZ／Croire Office／株式会社タトゥイーン・サウンド/テアトルRUIプロダクション／ONE to ONE Promotion（五十音順）◆◆◆【1ヶ月無料つき！】
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公演チケットに、アフリカ座PLUSの1ヶ月無料体験がついてきます。
4月22日（水）19時回、4月23日（木）19時回
チケット購入決済日より1か月間（30日間）アフリカ座PLUSが無料でお試しいただけます！
※ご利用はクレジットカード決済のみとなります。
※サービス開始より1か月を過ぎますと自動的に有料（月額1,000円）でのサービス継続となります。
継続を希望されないお客様は、恐れ入りますがサービス停止手続きをお願いいたします。
※すでにアフリカ座PLUSの会員の方は一般チケットからお申込ください。
【詳細・最新情報】
■アフリカ座とは… 2009 年中山浩を座長として旗揚げ。
エンターテイメント舞台を追求する『アフリカ座』、
女性のみのキャストで様々なコンセプト舞台を企画する『u-you.company 』、
アフリカ座内エクストリームオタク演劇ユニット『乱痴気STARTER 』、
元＆現役AV女優を中心とした演劇企画『 VIVIDOLOR 』
の４つのコンセプトユニットを主として、年間7～8本の公演を行っている。
そのすべては、座長中山浩が構成・演出を手掛けているが、
2023年12月、中山が脳出血にて入院。
現在、劇団員で力を合わせ、ボスの復活をめがけてがむしゃらに活動中。
劇団アフリカ座公式 X @africa__zau-you.company公式X @u_company
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#おふびび
劇団アフリカ座公式YouTube
https://www.youtube.com/@劇団アフリカ座舞台劇団アフリカ座(https://www.youtube.com/@%E5%8A%87%E5%9B%A3%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7%E8%88%9E%E5%8F%B0%E5%8A%87%E5%9B%A3%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7)
https://www.youtube.com/@アフリカ座の舞台袖アフリカ座Instagram(https://www.youtube.com/@%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7%E3%81%AE%E8%88%9E%E5%8F%B0%E8%A2%96%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7Instagram)
https://www.instagram.com/gekidan_africaza/アフリカ座TikTok(https://www.instagram.com/gekidan_africaza/%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%BA%A7TikTok)
https://www.tiktok.com/@africa_za
◎本公演のグッズ販売に関してはアフリカ座HPをご覧下さい。
https://africaza.stores.jp/
https://www.africaza.net/
【公演お問い合わせ先】
アフリカ座
mail: africa.seisaku@gmail.com